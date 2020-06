I laghi del Lazio, tra i più pittoreschi di tutta Italia

Tra le varie peculiarità della regione Lazio c'è la presenza di laghi dalle caratteristiche più disparate. Qui sorgono diversi bacini vulcanici e specchi d’acqua salmastri di una certa rilevanza sia ambientale che ecologica. Non solo, il Lazio vanta la più eterogenea varietà di laghi non riscontrabile in nessuna parte d’Italia. E per questo motivo oggi andremo insieme alla scoperta dei laghi più belli e particolari della regione del Centro Italia.