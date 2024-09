Vacanze a settembre, intelligenti e low cost: le offerte per partire

Se non siete ancora stati in vacanza, questo è il mese perfetto: scopriamo quali sono le migliori offerte per viaggiare in tutta Europa a settembre

Fonte: iStock Le migliori offerte per volare a settembre

I mesi di luglio e agosto sono letteralmente presi di mira dai viaggiatori, che ogni anno si accalcano presso le principali località turistiche (balneari e non solo) per le loro vacanze estive. E a settembre? Le aziende riaprono, i bambini tornano a scuola: per molti, questo è il momento perfetto per godersi un viaggio in totale relax. Meglio ancora se ci sono offerte interessanti da sfruttare. Scopriamo le occasioni perfette per prenotare un volo di fine estate a prezzi stracciati.

Le offerte last minute di ITA Airways

Con le temperature che finalmente iniziano a scendere e le giornate ancora lunghe, non c’è niente di meglio che un weekend lungo da trascorrere in qualche città d’arte. Con ITA Airways, potete trovare molte offerte interessanti per viaggiare senza pensieri, prenotando anche all’ultimo momento. Un esempio? Partendo da Roma, potete raggiungere la romantica Parigi a partire da soli 141 euro (andata e ritorno): ora che le Olimpiadi 2024 sono finite, la capitale francese è sicuramente molto più tranquilla e potrete approfittarne per scoprire le sue numerose meraviglie – ovviamente a partire dall’iconica Torre Eiffel.

British Airways, i migliori voli intercontinentali

Se non avete ancora fatto le vostre vacanze e avete diversi giorni di ferie da sfruttare, potreste concedervi un viaggio dall’altra parte dell’oceano: British Airways propone numerose offerte interessanti tra le sue rotte intercontinentali, da prenotare entro il 19 settembre 2024. I prezzi sono davvero straordinari, impossibile lasciarsi sfuggire quest’occasione. Da Milano Malpensa, ad esempio, potete partire per New York ad appena 231 euro (volo diretto): lasciatevi conquistare dal fascino unico della Grande Mela e immergetevi nelle sue atmosfere multietniche.

L’India tutta da scoprire, con KLM

Siete alla ricerca di una destinazione esotica, ma non volete optare per la solita spiaggia caraibica? Delhi potrebbe essere la scelta giusta: una città multietnica e ricca di contraddizioni, la “porta dell’India” per esplorare un Paese che ha molto da offrire ai turisti. E con KLM, oggi costa davvero pochissimo. I voli in partenza da Milano, in classe Economy, partono ad esempio da soli 179 euro a persona per viaggiare a fine estate. L’offerta fa parte dei Real Deal Days, quindi non lasciatevela sfuggire: dura solamente fino al 19 settembre 2024.

I voli low cost da acquistare subito

Infine, ecco alcune interessanti promozioni lanciate dalle principali compagnie aeree low cost europee, per una vacanza all’insegna del risparmio. Ryanair ha deciso di prolungare l’estate dei suoi passeggeri, con un’offerta davvero strepitosa: prenotando un volo entro il 15 settembre (per viaggiare dal 1° settembre al 30 novembre 2024), si possono trovare prezzi stracciati. Da Bologna, ad esempio, potete raggiungere Palma di Maiorca a partire da appena 14,99 euro. Sarà l’occasione perfetta per godersi qualche ultimo giorno di mare, approfittando del caldo sole della Spagna e delle acque cristalline del Mediterraneo.

Con Volotea, invece, è l’Italia ad essere al centro dell’attenzione: sul sito ufficiale potete trovare biglietti con partenza da Torino e arrivo a Lampedusa al prezzo incredibile di 24 euro, per viaggiare nel mese di settembre. È qui che si trovano alcune delle spiagge più belle al mondo, una possibilità da non lasciarsi sfuggire. Infine, Eurowings propone tantissimi voli per la Grecia a pochissimo: da Catania, potete raggiungere la capitale Atene con soli 29 euro, un’offerta limitata al mese di settembre. Un’ottima idea per coniugare arte, cultura e tanto mare.