Viaggio in Valtournenche, all’ombra del monte Cervino

Splendida meta invernale per tutti gli amanti dello sport sulla neve, la Valle d'Aosta è in realtà ricca di bellezze da scoprire in ogni stagione. Durante l'estate, ad esempio, la sua natura rigogliosa e i suoi colori intensi regalano un panorama affascinante che sembra uscito da una cartolina. È il luogo perfetto per trascorrere le vacanze in famiglia, dove trovare ampi spazi aperti per i più piccini. Ma è anche l'ideale per chi vuole fare un po' di attività all'aria aperta. È una delle località più suggestive è la Valtournenche, conosciuta anche come la Valle del Cervino, che tra vette altissime e incredibili paesaggi verdi vi offrirà un'emozione unica.