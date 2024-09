Albania, tramonto di una meta low cost?

Fonte: 123RF Una spiaggia in Albania

Quando si parla di vacanza estiva low cost spesso i nomi dei Paesi che vengono fuori sono Grecia, Croazia e Albania. Ma le cose cambiano nel settore del turismo, a volte anche abbastanza velocemente. Tra Giugno e Agosto di quest’anno si sono registrati circa 3,5 milioni di viaggiatori a Tirana, tra cui molti erano italiani. Tuttavia i prezzi non erano più gli stessi in alcune aree e questo ha causato un calo e ha fatto nascere paragoni con gli errori del post Covid in alcuni Paesi. I prezzi più elevati scoraggiano i turisti e, come riportato da Il Corriere, l’Albania potrebbe avere una battuta d’arresto come meta low cost nei prossimi anni se non rientra nei ranghi.

In volo per l’Albania

L’Albania si può raggiungere in aereo o con il traghetto dall’Italia per Durazzo. I voli low cost di compagnia come Wizz Air e Ryanair hanno di solito prezzi competitivi. Questa estate infatti sono stati ben 3,5 milioni le persone che sono atterrate all’aeroporto di Tirana per trascorrere alcuni giorni di vacanza da quelle parti. “Di questi 1,35 milioni hanno volato tra l’Italia e l’Albania, in aumento del 47% rispetto a un anno fa” ha detto al Corriere Piervittorio Farabbi, chief operating officer & accountable manager dello scalo albanese. “Dal 1° gennaio al 10 settembre abbiamo avuto 7,6 milioni di passeggeri: abbiamo già superato i numeri dell’intero 2023 e prevediamo di chiudere l’anno con 10,5 milioni“, ha aggiunto.

Fonte: 123RF

Quanto costa una vacanza in Albania

I turisti che hanno visitato le coste del Sud dell’Albania quest’anno hanno riscontrato un rincaro dei prezzi non da poco. Secondo alcuni la vacanza è venuta a costare più o meno come in alcuni posti del Sud Italia, con incrementi dal 5 al 90%. In particolare si parla di Sarande, Ksamil, Himara, Valona, Velipoje, ovvero quelle località più gettonate dal 2023. Ma non si sono lamentati solo gli italiani, bensì anche gli stessi albanesi abituati a trascorrere le vacanze estive in quei posti. Si sono arrabbiati quando hanno dovuto sborsare cifre mai viste pr ombrelloni, lettini, o per mangiare e dormire in albergo. “Nel Sud assistiamo a un aumento assurdo. Questo è un suicidio, i rincari avranno ricadute sull’estate 2025. Ed è una vergogna che avvenga quando siamo entrati nella Champions League del turismo mediterraneo“, ha dichiarato il premier Edi Rama a Luglio.

Se il prezzo minimo di due lettini e un ombrellone lo scorso anno era di 5 euro al giorno, quest’anno è stato di 7 euro (+40%) fino a raggiungere 50-60 euro al Sud. Gli appartamenti più convenienti che nel 2023 si trovavano a 25-30 euro a notte, tra luglio e agosto sono saliti a 40-45 euro, e fino a 100-120 euro. Per non parlare delle stanze degli hotel che hanno toccato i 500 euro a notte.

Le conseguenze del rincaro dei prezzi

Secondo il ministero del Turismo l’aumento dei prezzi in Albania ha causato un calo di visitatori, nonostante i dati record. Circa 1,8 milioni di turisti stranieri hanno raggiunto il paese a Luglio, il 2,7% in più di luglio 2023, ma meno del 25% dei primi sette mesi del 2024. Ad Agosto invece sono stati 2,2 milioni, ovvero il 4,7 % di Agosto 2023. A questi dati hanno contribuito i kosovari che viaggiano di più in Europa con i nuovi accordi Ue, ma gli italiani stanno cominciando a realizzare che le vacanze in Albania sono diventate più care al Sud e quindi magari si spostano in altre località. Come ha spiegato Farabbi “i turisti dell’Europa centrale (Polonia, Slovacchia) quest’anno hanno preferito le spiagge di Durazzo e Golem. Notiamo un significativo aumento di visitatori che fanno escursioni a piedi o in bici nel Nord e in generale in tanti fanno il giro del Paese, non stanno soltanto al Sud”.