Scozia: il b&b del Principe Carlo, ai piedi del castello di Mey

Avresti mai pensato di dormire a casa del Principe Carlo? Presto sarà possibile, sebbene non si parli esattamente di “casa sua”: il futuro re d’Inghilterra sta infatti per aprire un bed&breakfast in Scozia, e i fan della Corona sono già in visibilio.

Il prossimo 15 maggio aprirà i battenti il bed&breakfast del futuro re d’Inghilterra, il The Granary Lodge che – con 10 camere da letto, di cui due suite – sorge sul terreno di quella che un tempo era una proprietà della Regina Elisabetta, la sua casa di Caithness, in Scozia. Una location da favola, ai piedi del Castello di Mey e con – il lontananza – le isole Orcadi. Acquistato nel 1952 dalla Regina Madre, il castello divenne la sua casa per le vacanze: qui, fino alla sua morte (nel 2002), la sovrana trascorreva i mesi di agosto ed ottobre.

Nel 1996 il Castello di Mey, le terre circostanti e la fattoria furono inseriti nel “Queen Elizabeth Castle of Mey Trust“, con la fortezza e i giardini aperti al pubblico quando la madre della Regina Elisabetta II scomparve. Oggi è possibile visitarlo sette giorni su sette dal 1 maggio al 30 settembre, eccezion fatta per dieci giorni tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, quando il principe del Galles e la duchessa di Cornovaglia soggiornano qui.

Ed è proprio sul terreno del Castello di Mey, che il Principe Carlo ha deciso di aprire il suo b&b. Una struttura di charme, con le stanze arredate in stile vittoriano ricche d’arredi in legno, tessuti floreali e pareti color pastello. Tutto quanto ci si aspetta da una residenza reale, insomma.

“L’alloggio sarà di proprietà e gestito da The Queen Elizabeth Castle di Mey Trust, e gli utili raccolti andranno a mantenere e a gestire la tenuta, destinazione turistica nelle Highlands della Scozia del Nord“, si legge sul post pubblicato dall’account Twitter ufficiale di Clarence House.

Con ogni probabilità non si inconterà il Principe Carlo, ma regalarsi un giorno da reale sì, quello sarà possibilissimo (le informazioni e i costi sono disponibili sul sito).