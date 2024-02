B&B day 2024, dove dormire gratis e come funziona

Torna sabato 2 marzo 2024 il B&B Day, l'appuntamento annuale dedicato all'accoglienza italiana nel segno del bed and breakfast: dove e come

Content Writer specializzata nel Travel. Per me il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se scrivo ed emoziono l’ho raggiunto.

Fonte: iStock Turisti verso il bed&breakfast - iStock

Torna sabato 2 marzo 2024 il B&B Day, l’appuntamento annuale dedicato all’accoglienza italiana nel segno del bed and breakfast, organizzato dal portale Bed-and-Breakfast.it e giunto alla diciassettesima edizione.

Si tratta di un’occasione imperdibile per tutti gli amanti dei viaggi autentici e delle esperienze locali che potranno, così, usufruire di una notte gratuita in uno dei tanti B&B che aderiscono all’iniziativa, a patto di prenotare almeno una notte aggiuntiva, prima o dopo la data dell’evento.

B&B gratis, come funziona

Nato nel 2007, il B&B Day rappresenta un momento di festa e scoperta, grazie all’accoglienza intima, familiare e personalizzata delle strutture che vi prendono parte: dalle baite immerse nel verde delle montagne alle eleganti ville nobiliari, dai casali rustici alle dimore storiche fino alle accoglienti abitazioni nei centri storici e nei borghi più suggestivi d’Italia.

Ma come funziona nella pratica la speciale offerta? Soggiornare in qualunque struttura aderente il sabato 2 marzo sarà completamente gratuito per tutti coloro che prenoteranno un pernottamento a pagamento il venerdì 1° marzo o la domenica 3 marzo.

Sito di riferimento per tutti i viaggiatori interessati a un contatto diretto e autentico con le tradizioni e la cultura locali è, come sempre, BBDay.it, piattaforma semplice e intuitiva per scoprire le strutture partecipanti, organizzare il proprio soggiorno in base alla località, al tema del viaggio desiderato (mare, montagna, campagna, lago, arte e cultura) e alle specifiche esigenze (pet-friendly, disponibilità di parcheggio, ecc.).

B&B gratis in Veneto a Verona

Verona, patria di Romeo e Giulietta, è un’affascinante città Patrimonio UNESCO ricca di storia, cultura, architettura e bellezze che è sempre un piacere scoprire (o riscoprire).

In occasione del B&B Day a Verona, è possibile alloggiare presso sei bed and breakfast aderenti, prenotando dal sito apposito:

La Casa di Luisa , palazzo d’epoca nel cuore della città, in posizione tranquilla e panoramica;

, palazzo d’epoca nel cuore della città, in posizione tranquilla e panoramica; Rivacolta , dimora di prestigio a Ca’ di David, in posizione tranquilla con ampio giardino ma comoda per raggiungere velocemente il centro;

, dimora di prestigio a Ca’ di David, in posizione tranquilla con ampio giardino ma comoda per raggiungere velocemente il centro; 3 Antiche Vie B&B , a pochi passi dal quartiere Borgo Milano, elegante villa di campagna di nuova costruzione;

, a pochi passi dal quartiere Borgo Milano, elegante villa di campagna di nuova costruzione; Juliet Suites , nel cuore di Verona, struttura di design caratterizzata dall’attenzione ai particolari;

, nel cuore di Verona, struttura di design caratterizzata dall’attenzione ai particolari; Comfort Apartment Verona , in posizione tranquilla da cui si gode di una splendida veduta panoramica in zona Borgo Milano;

, in posizione tranquilla da cui si gode di una splendida veduta panoramica in zona Borgo Milano; Art & Coffe, dimora di prestigio nel cuore della Città Antica.

B&B gratis a Bologna

Città d’arte e cultura nota per i quasi 40 chilometri di portici Patrimonio UNESCO, Bologna incanta i viaggiatori in ogni stagione, con il centro storico medievale tra i meglio conservati in Europa.

Per approfittare del B&B Day a Bologna, sono tre i bed and breakfast a disposizione:

Alle Mura , ospitale struttura di design in centro e comoda alla stazione;

, ospitale struttura di design in centro e comoda alla stazione; B&B Hope , dimora di prestigio in palazzo d’epoca in zona stazione;

, dimora di prestigio in palazzo d’epoca in zona stazione; B&B L.G., in posizione tranquilla in zona Fiera.

B&B gratis ad Assisi

Assisi, Patrimonio UNESCO dal 2000, è una di quelle tappe da cui non si può prescindere durante una vacanza in Umbria, custode di monumenti simbolo e meta di spiritualità.

Durante il B&B Day ad Assisi, tre sono le strutture in cui prenotare il soggiorno:

B&B Francesco in Assisi , in tranquilla zona residenziale della frazione Santa Maria degli Angeli;

, in tranquilla zona residenziale della frazione Santa Maria degli Angeli; La Sorgente del Subasio , immersa nella natura in frazione Rivotorto;

, immersa nella natura in frazione Rivotorto; B&B Residenza di Campagna, tipica casa di campagna ristrutturata con ampio giardino a Rivotorto.

B&B gratis a Lecce

Lecce, la “Firenze del Sud”, incanta per il tipico barocco leccese e per gli innumerevoli monumenti di pregio disseminati lungo il centro da esplorare piacevolmente a piedi.

Per il B&B Day a Lecce, sono quattro i bed and breakfast tra cui scegliere:

Stelle del Salento , a pochi passi dal cuore storico della città;

, a pochi passi dal cuore storico della città; Luna Piena , a 15 minuti a piedi dal centro;

, a 15 minuti a piedi dal centro; Li Figuli , in posizione tranquilla a 10 minuti a piedi dal centro;

, in posizione tranquilla a 10 minuti a piedi dal centro; La Casa Gialla di Mariella, vicino alla storica Porta San Biagio e alla piazza centrale S. Oronzo.

B&B gratis in Sicilia a Catania

Ai piedi dell’Etna, Catania è una perla siciliana che pullula di vita, autenticità, architettura barocca, scorci pittoreschi e svariati punti di sicuro interesse.

In occasione del B&B Day a Catania, è possibile alloggiare presso