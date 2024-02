C’è un nuovo alloggio bucolico da provare: è nato da un vecchio trattore

Il contadino inglese Will Roughton ha rivoluzionato il concetto di alloggio trasformando una semplice mietitrice in un accogliente bed and breakfast

Quando si tratta di alloggi particolari, il mondo non smette mai di stupire. E se pensavate di aver già visto ogni tipo di stravaganza, preparatevi a ricredervi. Nel Regno Unito, precisamente a Skegness, nel Lincolnshire, il contadino inglese Will Roughton ha acquistato un banale trattore agricolo e lo ha trasformato in un alloggio per quattro persone, dimostrando che, quando si tratta di originalità, non ci sono limiti. In soli quattro mesi, tra ruote e fienili, ha organizzato una sistemazione vacanziera più unica che rara.

Will Roughton: il contadino visionario

Nel pittoresco scenario della campagna britannica, un vecchio Massey Ferguson 860 ha recentemente subito una metamorfosi che ha lasciato molti a bocca aperta. Originariamente un fiero mietitore di grano, questo mezzo agricolo è stato trasformato in un esclusivo glamping, pronto ad accogliere gli avventurieri più audaci per un’esperienza di soggiorno unica nel suo genere.

Roughton, 46 anni, ha dedicato quattro mesi alla riconversione di questo mezzo, acquistato per una modica cifra da una famiglia che un tempo lo utilizzava per mietere il grano. Spinto dalla passione e dall’entusiasmo dei suoi figli, il contadino ha investito tempo ed energie per trasformare il trattore in un bucolico alloggio.

Situato in una zona lacustre incantevole e immersa nella natura, è pensato per attirare famiglie in cerca di avventure all’aria aperta. Con un’atmosfera rustica ma confortevole, questo insolito bed and breakfast promette un soggiorno indimenticabile per chi desidera sfuggire alla routine cittadina e godersi la tranquillità della campagna.

Da mietitrice ad accogliente Bed & Breakfast

Ciò che un tempo era un robusto strumento per la mietitura del grano è ora diventato un rifugio insolito, completo di tutti i comfort necessari per un soggiorno indimenticabile. Roughton ha iniziato rimuovendo tutte le parti utilizzate per il raccolto, trasformando il trattore in un guscio vuoto pronto per una nuova vita. Successivamente, ha aggiunto pannelli isolanti e coibentati, garantendo un comfort termico ottimale in tutte le stagioni. All’interno della mietitrice, ora si trovano un accogliente letto matrimoniale, un pratico piano cottura, una scala per accedere al letto e persino un frigorifero.

L’arredamento della suite è un omaggio alla sostenibilità e alla creatività, con oggetti di recupero che conferiscono un tocco unico e affascinante. Una cuccia per cani ricavata da una vecchia cassetta per il trasporto di patate e finestre realizzate con materiali riciclati sono solo alcuni esempi del suo ingegno nel riutilizzare gli oggetti in modo innovativo.

Will Roughton stima di aver speso circa 20.000 sterline per realizzare il progetto. Tuttavia, il risultato finale è stato più che soddisfacente, con la mietitrice che ha iniziato a viaggiare fino alla sede del campeggio situato sulla pista abbandonata di un ex aeroporto militare utilizzato dalla Royal Air Force fino al 2010.

All’interno del camping ci sono anche altri alloggi inusuali aperti ai visitatori, tra cui un’ambulanza riconvertita, un carro armato della Seconda Guerra Mondiale e persino una torre di controllo utilizzata dalla Royal Air Force. Grazie alla sua visione e alla sua illimitata creatività, Roughton ha trasformato un semplice campo in una destinazione turistica unica nel suo genere, pronta ad offrire esperienze indimenticabili a coloro che desiderano vivere l’avventura in modo inconsueto e originale.