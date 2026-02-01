Anche quest'anno, tanti musei italiani (e non solo) celebrano la festa degli innamorati con tanti sconti, promozioni e iniziative speciali: ecco una selezione da Nord a Sud

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock San Valentino al museo: appuntamenti imperdibili

San Valentino non si festeggia soltanto con cene romantiche, bagni rigeneranti nelle acque calde delle terme o un viaggio romantico durante il weekend: anche i musei sanno trasformarsi nel luogo perfetto dove darsi appuntamento in una giornata così speciale per gli innamorati.

Un incentivo in più per scoprire il nostro ricco patrimonio storico e artistico nel giorno più romantico dell’anno? Da Nord a Sud, diversi musei offrono sconti, iniziative ed eventi speciali che conquisteranno tantissime coppie.

Gallerie d’Italia, ingresso 2×1 da Milano a Vicenza

In occasione di San Valentino, c’è una speciale promozione con ingresso ridotto 2×1 per visitare le collezioni permanenti e le mostre delle Gallerie d’Italia (a Milano, Torino, Napoli e Vicenza) con visite guidate sul tema della passione e del romanticismo nell’arte.

Numerose le esposizioni da scoprire quest’anno nella festa degli innamorati: a Milano sono visibili le mostre “Eterno e visione. Roma e Milano capitali del Neoclassicismo” e “Gianni Berengo Gardin. Lo studio di Giorgio Morandi” e dal 6 febbraio è aperta la nuova mostra “La strada per Cortina. VII Giochi Olimpici Invernali 1956”; a Napoli è visibile la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”, mentre a Vicenza è aperta la mostra “Cristina Mittermeier. La grande saggezza” e prosegue la mostra “CERAMICHE E NUVOLE. Cosa le antiche ceramiche greche raccontano di noi”.

IPA

Aderisce all’iniziativa anche la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo, che propone la speciale promozione dell’ingresso 2×1 e alle ore 17:00 offre la visita guidata “Arte e storie: San Valentino alla Casa Museo Ivan Bruschi”, un percorso tematico tra opere, oggetti e racconti che illustrano il sentimento amoroso nelle sue molteplici forme.

San Valentino al Museo Nazionale del Cinema

La passione per il cinema vi unisce? La speciale promozione per visitare il Museo Nazionale del Cinema di Torino è l’occasione perfetta per immergervi nel mondo di film e serie Tv in coppia: lo speciale 2×1 vi porta alla Mole Antonelliana il 14 febbraio 2026, per visitare l’esposizione permanente e le mostre “Pazza Idea” e “Manifesti d’artista”. La promozione è applicabile solo per chi si presenta in biglietteria, non è acquistabile online ed è dedicata a tutte le coppie.

Getty Images

San Valentino in Villa Romana sul Lago di Garda

Sul lago più amato d’Italia potrete assistere a un viaggio speciale tra storia, archeologia e sentimenti. Appuntamento alle ore 11:00 del 14 febbraio presso il sito archeologico della Villa Romana e Antiquarium di Desenzano del Garda (BS), per una visita guidata dedicata a tutte le coppie di innamorati. La partecipazione è gratuita con l’acquisto del biglietto di ingresso al sito archeologico scrivendo alla mail drm-lom.villadesenzano@cultura.gov.it.

San Valentino all’Acquario di Genova

Vi piacerebbe cenare avvolti dalla magia dei fondali marini? Se cercate un’esperienza esclusiva che unisca cultura e buon cibo la potete trovare all’Acquario di Genova, che per San Valentino propone un appuntamento indimenticabile, ricco di emozioni e romanticismo.

Alle 19:45 gli ospiti iniziano una speciale visita serale esclusiva del primo piano dell’Acquario, con ambientazioni e scenografie lunari, accompagnata da aneddoti e curiosità amorose sulle specie ospitate. A seguire ci sarà un aperitivo presso il Padiglione Cetacei -0 e in seguito una cena placée nel Padiglione Cetacei -2. Per questa esperienza il prezzo è di 145 euro a persona.

Getty Images

San Valentino sotto le stelle all’Osservatorio Astronomico di Sormano (CO)

Cosa c’è di più romantico che osservare le stelle nel cielo notturno? L’Osservatorio Astronomico di Sormano (CO) ha organizzato l’appuntamento imperdibile “San Valentino sotto le stelle – Legami Cosmici“. Una serata speciale nella quale i telescopi punteranno al cuore del cielo per mostrare ai partecipanti tutta la bellezza degli anelli di Saturno, delle galassie interagenti e il bagliore delle stelle doppie.

Si imparerà inoltre a riconoscere le costellazioni invernali e si ammireranno le Pleiadi (le “Sette Sorelle” che simboleggiano la vicinanza e il legame familiare), e il Doppio Ammasso di Perseo, due ammassi stellari vicini, quasi a contatto. Al planetario digitale verrà raccontato il mito di Andromeda e Perseo (il salvataggio per amore) e verrà proiettato un filmato immersivo, con tanto di simpatico omaggio ai partecipanti a fine serata. Chi è interessato può prenotare sul sito ufficiale dell’osservatorio, con un costo di 20 euro a persona.

Visite speciali al Museo della vita romantica

In occasione della festa più dolce dell’anno, vi portiamo anche fuori dall’Italia, in quella che è a tutti gli effetti la città più romantica del mondo: Parigi. Qui, il Musée de la Vie Romantique riapre in occasione di San Valentino dopo un lungo restauro, con una speciale tea room in stile Bridgerton, l’amata serie Tv Netflix.

Il Museo della Vita Romantica celebra la sua riapertura e la Festa di San Valentino con una giornata gratuita aperta a tutti, ricca di attività speciali, con momenti musicali durante il giorno e balli di coppia alla sera. Una tappa imperdibile se siete in viaggio nella Ville Lumière.