iStock Budapest con le romantiche luci del tramonto

San Valentino fa battere i cuori degli innamorati di tutto il mondo e quest’anno il 14 febbraio cade proprio di sabato: l’occasione perfetta per regalare al partner (o a voi stessi!) un weekend fuori porta in una delle città europee che sanno toccare le corde più romantiche. E se al fascino delle mete si aggiungono prezzi davvero interessanti sui voli, allora resistere diventa praticamente impossibile.

Grazie alla nuova promozione Ryanair valida fino al 14 gennaio, tantissimi biglietti aerei sono scontati del 20% per viaggiare dal 12 gennaio al 25 marzo. Un arco di tempo che include anche la festa più romantica dell’anno… pronti a partire per un tuffo nella dolcezza?

Budapest: tramonti, terme e musica

Budapest è una delle città più romantiche d’Europa, ideale da esplorare in pochi giorni e sorprendentemente ricca di idee per festeggiare un San Valentino memorabile. Perché non approfittarne per un weekend lungo? Partendo dall’aeroporto di Milano Bergamo giovedì 12 febbraio, i biglietti costano appena 31 euro (con prezzi soggetti a variazioni durante la promozione). Il rientro domenica 15 febbraio a soli 27 euro rende la fuga ancora più allettante, soprattutto per chi sogna un viaggio romantico senza rinunciare al risparmio.

Le occasioni per entrare subito nell’atmosfera più romantica nella capitale ungherese non mancano di certo: una crociera sul Danubio al tramonto, con cena e vista privilegiata sui monumenti illuminati, oppure una passeggiata lenta nel parco Városliget fino al fiabesco Castello di Vajdahunyad, che sembra uscito da una cartolina.

Se il vostro San Valentino ideale è fatto di acqua calda e relax assoluto, allora le storiche terme Széchenyi sono una tappa obbligata. E per chi vuole aggiungere un pizzico di energia alla serata, con il calare della notte le piscine delle terme si trasformano in un party tra luci e musica con il celebre “Sparty” (con biglietti a partire da 59 euro).

Madrid: sorprendentemente romantica

Madrid è una città che sorprende quando si parla di romanticismo, soprattutto a San Valentino. Grazie alla promozione Ryanair, si vola da Milano Malpensa spendendo solo 29 euro all’andata (il 13 febbraio) e 43 euro al ritorno (15 febbraio). Il lato più romantico della capitale spagnola si scopre passeggiando nei suoi angoli verdi e meno turistici: dal Campo del Moro, ai piedi del Palazzo Reale, al tratto più selvaggio del Río Madrid fino al Puente de los Franceses, passando per il roseto del Parque del Oeste e l’elegante Parque del Capricho.

Anche se febbraio porta con sé temperature ancora fredde, inoltre, Madrid sa come scaldare l’atmosfera con terrazze panoramiche e rooftop che diventano i protagonisti, regalando tramonti infuocati durante un aperitivo romantico con vista speciale sulla città.

Ma se cercate esperienze ed eventi ad alto tasso di romanticismo e memorabili, ecco cosa non perdervi:

I concerti Candlelight , un appuntamento suggestivo circondati da migliaia di candele e accompagnati da musica dal vivo in versione classica (il 14 febbraio all’ABC Serrano si esibisce il Parallel Quartet);

, un appuntamento suggestivo circondati da migliaia di candele e accompagnati da musica dal vivo in versione classica (il 14 febbraio all’ABC Serrano si esibisce il Parallel Quartet); lo spettacolo Enlightenment, che trasforma la chiesa della Comunità Evangelica di lingua tedesca di Madrid, nel quartiere Salamanca, in una tela suggestiva: prende vita uno show di video mapping ispirato alle Quattro Stagioni di Vivaldi, con proiezioni che invadono ogni angolo dello spazio e invitano a vivere l’esperienza in silenzio e connessione.

Parigi: capitale del romanticismo

Non ha bisogno di tante presentazioni: Parigi è la capitale mondiale del romanticismo e San Valentino è il momento perfetto per viverla nella sua versione più intima. Grazie alla promozione Ryanair, dal 13 al 16 febbraio è possibile volare da Roma Fiumicino a Parigi Beauvais con andata a 43 euro e ritorno a 62 euro: un’occasione rara per concedersi un weekend nella Ville Lumière senza spendere una fortuna.

Una volta arrivati, vi aspettano una passeggiata a Montmartre fino al celebre Mur des Je t’aime, dove la frase “ti amo” è stata scritta in oltre 300 lingue, un giro mano nella mano tra i ponti sulla Senna (idealmente al tramonto), e una sosta golosa in una pâtisserie storica per condividere macarons e cioccolatini artigianali.

Per rendere l’esperienza ancora più speciale, niente batte una crociera sulla Senna con cena, tra luci soffuse e monumenti iconici che scorrono lentamente davanti agli occhi. Un classico intramontabile, sì, ma sempre capace di far battere il cuore.