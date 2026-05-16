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iStock Cabina Business Class con area food&drink

Le low cost hanno sicuramente rivoluzionato il mondo dell’aviazione, rendendo il volo un’esperienza accessibile a tutti, ma le Business Class hanno un fascino intramontabile. In continua evoluzione, queste cabine si preparano a un 2026 ricco di cambiamenti: scopriamo le principali novità.

Emirates Airlines punta sull’inclusività

La domanda di Business Class è in costante crescita grazie a comfort come Wi-Fi ad alta velocità e poltrone reclinabili. In questo scenario, Emirates si conferma pioniera, alzando ulteriormente l’asticella: tra le novità del 2026 spicca una sezione dedicata ai passeggeri neurodivergenti o con specifiche necessità sensoriali. A bordo saranno infatti introdotti elementi come:

fidget toys;

stress reliever tattili;

cubi antistress;

giochi sensoriali;

supporti specifici per passeggeri ansiosi o neurodivergenti.

Questa iniziativa rappresenta uno degli aggiornamenti più significativi in termini di accessibilità ed esperienza inclusiva degli ultimi anni. Naturalmente l’evoluzione non si ferma qui: se nel 2025 era presente un Wi-Fi standard, nel 2026 arriva Starlink, segnando una delle differenze più grandi rispetto al passato grazie a un internet molto più veloce, connessione stabile, streaming e videochiamate sempre possibili e, soprattutto, gratis per tutti. Inoltre, l’esperienza di lusso si arricchisce sui voli lunghi con un nuovo set comfort che include maglia morbida, pantaloni, ciabatte e mascherina per dormire.

Emirates Media Centre

Innovazione in Thai Airways

Nella panoramica delle cabine di lusso, Thai Airways rinnova la sua Royal Silk Class con l’introduzione dei nuovi Airbus A321neo, dotati di sedili “flat-bed”. Questo velivolo non solo migliora l’esperienza di volo, ma sottolinea l’impegno della compagnia verso la sostenibilità, grazie a una riduzione delle emissioni di CO2 fino al 20% e a operazioni più silenziose.

L’estetica degli interni fonde la tradizione thailandese con un design contemporaneo, visibile nello styling dei sedili e nelle pannellature. Il vero punto di forza è l’estensione dell’esperienza widebody (tipica dei lunghi raggi) alle rotte regionali: i passeggeri potranno beneficiare di sedili reclinabili a 180°, schermi 4K, connettività Bluetooth e illuminazione dinamica studiata per il benessere. Una scelta che premia la clientela business alla ricerca di continuità nel servizio premium anche sui voli di medio raggio.

Ufficio Stampa

La Compagnie conquista i gourmet

L’ascesa delle Business Class è legata anche all’alta cucina e a una selezione di vini pregiati, come conferma La Compagnie, recentemente inserita tra le 10 migliori compagnie al mondo per l’offerta gastronomica ai Global Tastemakers Awards 2026 di Food & Wine. Il premio conferma la visione distintiva della compagnia 100% Business Class: portare in quota una vera esperienza da ristorante, ispirata alla tradizione gastronomica francese. I menu vengono rinnovati mensilmente e strutturati per scandire i tempi del viaggio: un pasto completo prevede un antipasto freddo, un piatto caldo a scelta, una selezione di formaggi e un dessert, conclusi da uno spuntino leggero prima dell’atterraggio.

A distinguere La Compagnie non è solo la qualità dei piatti, ma un approccio all’esperienza gastronomica che va ben oltre il semplice menu: il percorso continuerà nel 2026 con nuovi talenti a bordo e menu in costante evoluzione, per fare della sorpresa e del benessere a tavola una componente irrinunciabile del viaggio, anche a 10.000 metri di altezza.