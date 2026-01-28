Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Torna a conquistare il cuore degli appassionati la serie Tv Bridgerton, giunta alla sua quarta stagione. Ideata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes, è tratta dal romanzo “La proposta di un gentiluomo” di Julia Quinn. La nuova stagione è visibile sulla piattaforma Netflix dalle 9:00 del 29 gennaio 2026 (con i primi 4 episodi), mentre la seconda tranche esce il 26 febbraio.

Questa volta, i riflettori si spostano su Benedict, il fratello bohémien che sarà protagonista di una storia d’amore (ma non mancano di certo fastidiosi ostacoli lungo il cammino). Il mondo di Bridgerton non è affascinante soltanto per le storie e gli intrighi tra i personaggi, ma anche per la cura maniacale delle ambientazioni e delle location, che sono già diventate mete di viaggio imperdibili. Anche nella quarta stagione, i luoghi scelti per le riprese giocano un ruolo fondamentale nel raccontare l’eleganza, i contrasti sociali e il romanticismo dell’epoca Regency. Tra palazzi reali, grandi tenute di campagna e parchi aristocratici immersi nel verde, la serie costruisce un’Inghilterra ideale fatta di scenari iconici e location storiche, alcune ormai familiari agli appassionati, ma anche altre completamente nuove.

Di cosa parla

Nella quarta stagione della celebre serie Tv Netflix, ci si concentra sulla storia d’amore del secondogenito dei Bridgerton, Benedict (interpretato da Luke Thompson). Tutto inizia con un ballo in maschera, dove il giovane vede per la prima volta una misteriosa Dama in Argento che, a sua insaputa, si chiama Sophie Baek (interpretata da Yerin Ha): una cameriera intraprendente con i suoi segreti e sogni.

L’obiettivo è svelare l’identità di questa giovane donna… e il destino sembra farli incontrare nuovamente: nasce così una lotta interiore tra il suo affetto per questa affascinante cameriera e la fantasia della Dama d’Argento, ignaro del fatto che siano in realtà la stessa persona. Sboccerà davvero l’amore tra lui e Sophie?

Dove è stata girata Bridgerton 4

Per la quarta stagione di Bridgerton, Netflix ha cambiato approccio rispetto al passato, ridisegnando la geografia delle riprese. La cittadina romantica di Bath, il cuore pulsante dell’intera serie Tv nelle precedenti stagioni, in questa occasione è stata volutamente esclusa dalle riprese sul luogo: sembra infatti che la produzione abbia evitato questa location a causa dell’eccessiva affluenza di fan, che rendeva le riprese sempre più complesse. Le ambientazioni urbane in stile Regency che ricordano Bath sono state quindi ricostruite negli Shepperton Studios, nel Surrey, attraverso set estremamente dettagliati che sostituiscono strade, piazze e facciate cittadine.

Non si esclude però che appaiano anche riprese d’archivio delle strade di Bath, in particolare dell’ormai celebre Royal Crescent, la via a forma di mezzaluna su cui si affaccia un complesso residenziale composto da 30 unità abitative a formare un arco suggestivo ed elegante.

Accanto agli studi, in Bridgerton 4 sono state utilizzate anche diverse location reali tra Londra, il Surrey e l’Oxfordshire, nel Regno Unito, combinando esterni autentici, interni storici e ambienti ricreati alla perfezione proprio come apparivano all’epoca.

Ranger’s House a Greenwich

È l’inconfondibile casa dei Bridgerton, gli appassionati lo sanno: la Ranger’s House continua a rappresentare l’esterno della dimora della famiglia protagonista anche nella quarta stagione. La villa georgiana del 1723, situata ai margini di Greenwich Park (Londra), è riconoscibile per la facciata in mattoni rossi e i romantici glicini che nella serie Tv incorniciano il suo ingresso. Storicamente legata all’aristocrazia britannica e oggi è sede della Collezione Wernher, che espone smeraldi, smalti medievali e miniature di splendidi ritratti.

Loseley Park nel Surrey

Una delle location chiave della quarta stagione e una novità nella serie Tv è il Loseley Park, una vasta tenuta privata di oltre 1.400 acri, al cui centro sorge la Tudor Loseley House, costruita tra il 1562 e il 1568.

Qui sono state girate per circa due settimane alcune scene più intime e narrative, con protagonisti gli attori Luke Thompson (Benedict Bridgerton) e Yerin Ha (Sophie Baek). Gli interni storici – dalla Great Hall con elementi legati a Enrico VIII fino ai camini monumentali e agli arredi elisabettiani – hanno contribuito a rendere l’atmosfera raccolta e romantica.

Ma i più attenti noteranno che questa tenuta non è nuova alle riprese cinematografiche: qui sono state girate diverse scene di altre celebri produzioni, come The Crown, La Favorita e Rebecca.

Hampton Court Palace nel Surrey

Hampton Court Palace, a East Molesey, nel Surrey, è un altro dei luoghi scelti per rappresentare il mondo di Bridgerton: il grande palazzo Tudor, celebre per i suoi cortili in mattoni rossi, l’orologio astronomico, i 60 acri di vasti giardini e le sue 1.000 stanze, è stato utilizzato nella quarta stagione per realizzare scene ambientate alla corte reale, tra ricevimenti ufficiali e intrighi aristocratici.

Wilton House nel Wiltshire

Torna anche l’ormai inconfondibile Wilton House, nel Wiltshire, per rappresentare gli interni del palazzo in cui dimora la regina Carlotta.

Ma c’è una stanza, in particolare, che più di tutte è celebre nel mondo del cinema e si trova proprio all’interno di questa tenuta: la Double Cube Room. L’avete già vista anche in Barry Lyndon, Frankenstein, Orgoglio e Pregiudizio e tanti altri film e serie Tv internazionali.

Old Royal Naval College di Greenwich

Anche nella quarta stagione di Bridgerton vediamo alcune scene ambientate fuori dall’Old Royal Naval College di Greenwich a Londra. Il complesso monumentale, affacciato sul Tamigi, patrimonio UNESCO, è stato utilizzato per rappresentare scenari istituzionali e solenni, grazie ai suoi colonnati, alle grandi piazze e alle architetture barocche che evocano potere e prestigio.

Blenheim Palace nell’Oxfordshire

C’è un altro meraviglioso patrimonio UNESCO tra le location di Bridgerton 4: Blenheim Palace, nell’Oxfordshire. Questa monumentale residenza barocca fu il luogo di nascita di Winston Churchill e nella serie Tv fa da sfondo ad ambientazioni aristocratiche di alto livello. A rafforzare l’immaginario della nobiltà dell’epoca, ci sono le sue facciate imponenti, i saloni sfarzosi e i parchi progettati nel dettaglio da Capability Brown.

Syon Park, Wrotham Park e Windsor Great Park

Non mancano i parchi e le ambientazioni bucoliche in cui i nostri protagonisti fanno passeggiate e incontri riservati. Alcuni di questi sono meraviglie naturali che meritano una visita: Syon Park (a Brentford, a ovest di Londra e lungo il Tamigi), Wrotham Park (nell’Hertfordshire, a circa 20 km a nord di Londra) e Windsor Great Park (accanto al Castello di Windsor) sono i giardini curati attraversati da viali alberati che diventano il contesto ideale per gli sviluppi relazionali tra i personaggi.