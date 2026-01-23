Dal nord al sud del Belpaese, gli eventi a tema San Valentino che si legano al Carnevale per questo febbraio 2026 sono molteplici e alcuni ricchi di colpi di scena

iStock Decorazioni di San Valentino a Terni

San Valentino quest’anno cade sotto il Carnevale e dunque, oltre che a celebrare l’amore, quel giorno può diventare un’occasione per scoprire l’Italia in maschera, tra tradizione, festa e romanticismo urbano.

A febbraio, piazze e borghi si animano di maschere, musica e luci, offrendo esperienze uniche per chi vuole celebrare l’amore in modo originale. Dal fascino senza tempo di Venezia alla poesia dei piccoli centri, fino agli eventi che fondono Carnevale e festa patronale, ecco dove trascorrere un San Valentino davvero speciale.

Venezia, San Valentino apre il Carnevale

Venerdì 14 febbraio 2025 Venezia dà il via al Carnevale con l’evento “Cuore a Cuore” in Piazza San Marco. La serata, a partire dalle 18:30, trasforma la piazza del Carnevale più famosa del mondo in un teatro a cielo aperto, tra Casanova, giullari e

performance di musica, danza e teatro.

iStock

Dall’opera pop al flamenco, dal boogie woogie alla danza moderna, il programma di Venezia culmina con musica live e DJ set, permettendo a coppie e visitatori di ballare sotto le luci storiche della città. Non manca l’iniziativa “Urla il tuo amore”, che invita gli innamorati a dichiararsi dal palco, rendendo Venezia non solo scenografica ma anche profondamente partecipativa.

Torio, il Carnevale intimo della Campania

Nel borgo di Torio, in Campania, il Carnevale di San Valentino offre un’esperienza più raccolta e autentica nei giorni del 16, 17, 21 e 22 febbraio. Qui le tradizioni locali incontrano il romanticismo, tra sfilate di maschere, musica e momenti conviviali. La festa coinvolge quartieri, associazioni e cittadini, per creare un’atmosfera intima e partecipata ideale per chi cerca un San Valentino lontano dalle grandi folle.

Verona in Love, l’amore tra le piazze storiche

Dal 14 al 16 febbraio 2026 Verona celebra l’amore con “Verona in Love”, trasformando il centro storico in un grande palcoscenico romantico. Piazza dei Signori, la Casa di Giulietta e le vie pedonali ospitano installazioni luminose, mercatini artigianali, spettacoli teatrali e concerti dal vivo. Eventi culturali e cene a tema completano l’esperienza, per rendere Verona la meta perfetta per chi vuole vivere San Valentino immerso nella leggenda di Romeo e Giulietta.

Pavia, CarnevALL, utopie amorose per un futuro possibile

A Pavia, il Carnevale non è solo coriandoli e frittelle. Il progetto CarnevALL trasforma la città in uno spazio creativo, coinvolgendo quartieri, associazioni e cittadini. Per il 2026, il tema scelto è “Pazza l’idea! Utopie amorose per un futuro possibile”, un invito a raccontare le proprie passioni attraverso carri e pupazzi.

La Grande Parata è prevista sabato 14 febbraio 2026, con partenza alle 15:00 da Piazzale Ghinaglia (Borgo Ticino). Il corteo attraversa il Ponte Coperto e Strada Nuova, terminando ai Giardini del Castello Visconteo con spettacoli, musica e presentazione dei progetti realizzati dai gruppi partecipanti.

Terni, Carnevale di San Valentino al Palaterni

A Terni, giovedì 12 febbraio 2026, il Carnevale di San Valentino anima il Palaterni grazie all’organizzazione di Terni Città Futura, con il patrocinio del Comune e il contributo della Fondazione CARIT. L’evento, gratuito e aperto a tutte le età, valorizza i talenti locali e coinvolge famiglie e comunità.

Il programma, a partire dalle 17:00, include coreografie in costume di undici scuole di danza della città, oltre che a performance della band ternana Quick’n Drugs (composta da medici dell’ospedale), un concerto di Nartico, cantautore locale, l’Umbria Samba Show e persino un gran finale con Cristiana D’Avena, regina delle sigle dei cartoni animati.