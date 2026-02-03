Eventi e iniziative romantiche animano la Lombardia a San Valentino tra laghi, città d’arte e borghi storici in una cornice suggestiva da vivere mano nella mano

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

iStock Evento dedicato all'amore

Il weekend di San Valentino è l’occasione ideale per scoprire il volto più romantico della Lombardia, una regione che a febbraio si anima con tantissimi eventi pubblici, manifestazioni culturali e iniziative diffuse dedicate agli innamorati. Dai grandi laghi alle città d’arte, passando per borghi storici e piazze illuminate, il territorio lombardo propone appuntamenti pensati per festeggiare l’amore attraverso musica, arte, passeggiate tematiche e allestimenti pittoreschi.

Un weekend di coppia diventa così l’opportunità per vivere esperienze da condividere, tra scorci iconici e atmosfere intime, senza rinunciare alla scoperta del patrimonio culturale e paesaggistico della regione. Ecco una selezione di eventi e iniziative interessanti per trascorrere un indimenticabile weekend di San Valentino in Lombardia.

Lago di Garda in Love: la festa dell’amore sulla sponda lombarda

Tra gli appuntamenti più iconici del periodo spicca Lago di Garda in Love, la manifestazione pubblica che nel weekend di San Valentino trasforma le località gardesane in un grande scenario romantico a cielo aperto. Anche la sponda lombarda del Lago di Garda partecipa all’evento con allestimenti, installazioni artistiche e iniziative diffuse che coinvolgono lungolaghi e centri storici.

Dal 13 al 15 febbraio 2026 il Lago di Garda sarà la destinazione perfetta per tutti gli innamorati. Località come Sirmione diventano protagoniste con decorazioni luminose a tema, cuori giganti e punti panoramici pensati per le coppie. Passeggiare lungo il lago in questi giorni significa immergersi in un’atmosfera romantica.

Sirmione romantica: Lungolago d’Amore

Durante il weekend di San Valentino, all’interno dell’iniziativa Lago di Garda in love, Sirmione propone un programma di eventi dedicati agli innamorati, valorizzando uno dei borghi più affascinanti della Lombardia.

La kermesse romantica Lungolago d’Amore si svolgerà a Sirmione sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026 con il seguente programma:

Emozioni in love: animazione itinerante per il centro storico dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18 (il 14-02)

Musica in love: concerto della Gran Dama presso il Piazzale Porto alle ore 17:30 del 14 febbraio mentre la domenica ci sarà intrattenimento musicale itinerante in centro storico dalle 11:30 alle 13 e dalle 15 alle 17

Teatro di Strada in Love, intrattenimento per le vie del centro storico dalle 15 alle 18

Selfie in love: una postazione a cuore dove scattarsi romantiche foto di coppia da condividere sui social e custodire con gioia.

San Valentino diventa così l’occasione per riscoprire Sirmione con lentezza, godendo di panorami sul lago e di angoli carichi di storia e romanticismo.

San Valentino all’Accademia Carrara di Bergamo

Il Museo Accademia Carrara di Bergamo propone, il 14 febbraio 2026 alle ore 16:30, un’iniziativa culturale dedicata agli innamorati: la visita guidata a tema con aperitivo al bistrot in Carrara. Il percorso guidato accompagna i visitatori alla scoperta delle opere che raccontano storie d’amore o amori mancati attraverso la pittura e la scultura, offrendo un’esperienza artistica condivisa.

Questa iniziativa è ideale per chi ama l’arte e desidera vivere un momento di riflessione e connessione emotiva, passeggiando mano nella mano tra i capolavori del museo.

Bergamo: San Valentino tra Città Alta e Mura

Bergamo è una delle mete più romantiche della Lombardia, soprattutto durante il weekend di San Valentino. In occasione della giornata dell’amore, Città Alta diventa il cuore del tour letterario sulle orme di poeti alla scoperta delle Mura Veneziane, patrimonio UNESCO.

Questo tour letterario guidato avrà luogo alle ore 10 – anche in caso di maltempo – e durerà circa 1,30 h. Si visiteranno solo gli esterni dei luoghi e l’appuntamento è in Piazza Mercato delle Scarpe all’uscita della Funicolare di Città Alta.

San Valentino a Bergamo è un’esperienza che unisce romanticismo e cultura, ideale per chi desidera vivere un weekend lento e ricco di fascino storico.

iStock

Innamorati dell’arte a Brescia

Per il giorno di San Valentino, 14 febbraio 2026, il Museo di Santa Giulia a Brescia propone diversi eventi offrendo al pubblico la possibilità di visitare il complesso storico in una veste speciale.

Le iniziative in programma sono le seguenti:

ore 11 visita alla mostra Guido Crepax – illustratore e scenografo

ore 11 visita guidata alla mostra Material for an exhibition

ore 15 visita guidata speciale alla mostra Mondi, viaggi, storie…e poi c’è Jacovitti.

Appuntamenti interessanti per il giorno di San Valentino anche alla Pinacoteca Tosio Martinengo con capolavori fiamminghi e a Brixia il parco archeologico di Brescia romana.

Queste iniziative permettono di vivere una giornata culturale e romantica all’interno di uno dei musei più rilevanti della Lombardia, ideale per una coppia che ama storia e narrazione artistica.

iStock

CarnevALL a Pavia: festa di San Valentino in piazza

A Pavia, in occasione del weekend di San Valentino, è prevista l’iniziativa pubblica “CarnevALL” il 14 febbraio 2026, un evento che anima la città con colori, decorazioni e momenti conviviali diffusi in piazza e nelle vie del centro storico.

Anche se non è un carnevale tradizionale, la manifestazione cattura lo spirito festivo della giornata, invitando residenti e visitatori a celebrare l’amore non come un sentimento privato ma come una forza pubblica e pratica per volersi bene.

Il tema dell’edizione 2026 sarà: “Pazza l’idea! – Utopie amorose per un futuro possibile”. Un invito aperto a tutti con lo scopo di portare in piazza idee innamorate e folli.

Durante la giornata di San Valentino si svolgerà anche la Grande Parata – con partenza da piazzale Ghinaglia alle 15:00 – con musica e colori per le vie del centro storico di Pavia – si concluderà nei giardini del Castello Visconteo.

Vigevano in Love: la Città Ducale celebra gli innamorati

Nel cuore della Lomellina, Vigevano in Love è un evento pubblico che nel weekend 14-15 febbraio 2026 animerà la città in occasione di San Valentino, trasformandola in un palcoscenico romantico.

L’iniziativa, promossa dal Comune e dalle realtà culturali locali, prevede allestimenti scenografici, visita ai musei con iniziative pensate ad hoc, decorazioni luminose, appuntamenti danzanti con musica swing e momenti di animazione pensati per le coppie.

Vigevano in Love è anche un invito a scoprire il patrimonio artistico della Città Ducale in un’atmosfera intima e accogliente.

Milano e i suoi segreti d’amore a San Valentino

Anche Milano partecipa al clima romantico di San Valentino con iniziative pubbliche. Il 14 febbraio 2026 alle ore 15 partirà un tour guidato dedicato alle storie d’amore più coinvolgenti di Milano.

San Valentino sarà l’occasione per scoprire i suoi segreti d’amore passeggiando per le strade e per i monumenti più importanti dove rivivere vicende romantiche e passioni.

Sarà un viaggio emozionante tra arte, storia e poesia con tappe a Piazza San Babila, Corso Venezia, Via Durini, Piazza San Fedele, Piazza della Scala, Piazza Duomo, Piazza Diaz e Via Speronari.