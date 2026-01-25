Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

iStock Scorcio di Parigi con la Torre Eiffel sulla riva della Senna

Quest’anno San Valentino a Parigi assume un significato tutto nuovo per gli appassionati d’arte e letteratura: il Musée de la Vie Romantique, chiuso per restauro dal settembre 2024, riaprirà le porte proprio il 14 febbraio, e invita a un viaggio nel cuore del Romanticismo francese, tra dipinti, lettere e salotti che un tempo ospitavano alcuni dei nomi più illustri della cultura europea.

Al suo interno, prende vita una tea room in stile Bridgerton, l’amata serie Tv che racconta le vicende amorose e scandalose dell’alta società londinese durante l’Età della Reggenza. Siete che curiosi di scoprirla?

Il Romanticismo al centro

Il museo, nato nel 1987, sorge in un piccolo edificio-padiglione dallo stile francese, costruito negli Anni Trenta del XIX secolo, quando il Romanticismo era al suo apice. La chiusura durata un anno e mezzo ha permesso di rinnovare gli spazi e offrire un nuovo allestimento per la collezione permanente, garantendo una fruizione più moderna senza snaturare l’anima storica del luogo.

Il Musée de la Vie Romantique racconta il periodo culturale e artistico sviluppatosi tra la fine del Settecento e la metà dell’Ottocento, un’epoca in cui la natura e le emozioni venivano celebrate come reazione alla crescente industrializzazione e come rifiuto della rigidità morale e intellettuale dell’Illuminismo.

All’interno delle sale, un tempo animate dai salotti di Ary Scheffer, conserva un legame diretto con la vita culturale parigina dell’epoca. Scheffer, pittore celebre per i ritratti e le scene letterarie, ospitava artisti e scrittori quali Charles Dickens, Frédéric Chopin ed Eugène Delacroix.

Oggi, visitando gli ambienti in cui un tempo si beveva il tè e si discuteva di idee innovative, si possono ammirare le opere di Scheffer e dei suoi contemporanei in un contesto che conserva intimità storica e valore artistico. Dipinti che raccontano passioni, paesaggi poetici e ritratti intensi si alternano a lettere e manoscritti originali, così da restituire la complessità e la ricchezza di un periodo in cui l’arte era legata alla vita quotidiana e al pensiero critico.

Gratuità e accessibilità

Dal 2013 il museo è di proprietà pubblica e le esposizioni permanenti sono accessibili gratuitamente.

Con la riapertura di febbraio, il museo (oltre a proporre il nuovo allestimento), ospiterà una mostra temporanea dedicata a Paul Huet, definito un “pioniere trascurato della pittura paesaggistica romantica francese”.

La mostra, intitolata Face au Ciel (“Di fronte al cielo”), sarà visitabile fino al 31 agosto 2026 e propone un approfondimento sulla capacità di Huet di trasmettere la tensione emotiva tipica del Romanticismo tramite il paesaggio, con un’attenzione particolare al cielo e agli elementi naturali che divengono protagonisti quasi come fossero personaggi.

Un’esperienza romantica a tutto tondo

Infine, il museo inaugura una tea room in stile Bridgerton, che richiama l’eleganza e la raffinatezza dei salotti ottocenteschi: sedersi tra arredi delicati, porcellane finemente decorate e atmosfera raffinata permette di immergersi appieno nell’epoca romantica. La tea room rappresenta così un ponte tra passato e presente, un momento di contemplazione e piacere sensoriale che completa la visita.

Dopo il 14 febbraio, la galleria sarà aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00, escluso il lunedì, giorno di chiusura.

Riaprire il Musée de la Vie Romantique nel giorno di San Valentino significa celebrare l’amore nella sua accezione più romantica e letteraria, e riscoprire una parte della storia artistica e sociale di Parigi in un’atmosfera intima e accogliente che poche altre città al mondo sanno offrire.