Alla scoperta di Putignano, tra grotte, Carnevale e mare

Fonte: iStock Putignano, scorcio del centro storico

Putignano è una delle mete turistiche più belle della Puglia, famosa per le sue grotte e per il Carnevale, tra i più antichi e tradizionali d’Europa. Passeggiando tra le sue stradine in pietra, si possono scoprire chiese storiche, palazzi nobiliari e angoli nascosti che raccontano secoli di storia. Ancora lontana dai circuiti di turismo di massa, il suo patrimonio naturalistico e culturale la rende una destinazione imperdibile per chi visita la regione.

Dove si trova Putignano

Putignano è situata nel cuore della Puglia, precisamente nella provincia di Bari, a 40 km dal capoluogo, e sorge su una collina dell’altopiano delle Murge, a circa 372 metri sul livello del mare. A breve distanza da altre rinomate località pugliesi, come Alberobello, famosa per i suoi trulli, e Castellana Grotte, nota per le sue spettacolari grotte carsiche, Putignano può essere un punto di partenza ideale per una vacanza in questa zona della Puglia o una piacevole tappa verso il Salento.

Cosa vedere a Putignano

Il centro Storico

Il centro storico di Putignano è un intricato labirinto di stradine strette e tortuose, caratterizzato da edifici in pietra bianca tipici dell’architettura pugliese. Passeggiando per queste vie, si possono ammirare antiche abitazioni, balconi fioriti e piccoli cortili che raccontano la storia millenaria della città. La piazza principale, Piazza Plebiscito, è il cuore del borgo, dove si affacciano importanti edifici storici e dove spesso si svolgono eventi e manifestazioni culturali.

Fonte: iStock

Chiesa di San Pietro Apostolo

Situata nel centro storico, la Chiesa di San Pietro Apostolo è uno degli edifici religiosi più significativi di Putignano. Costruita in stile romanico, la chiesa si presenta con una facciata imponente e un interno ricco di opere d’arte sacra. Tra queste, spiccano pregevoli affreschi e sculture che testimoniano la profonda devozione religiosa della comunità locale nel corso dei secoli.

Palazzo del Balì

Affacciato su Piazza Plebiscito, il Palazzo del Balì è un elegante edificio storico che un tempo ospitava i rappresentanti dell’Ordine dei Cavalieri di Malta. Oggi, il palazzo è sede del Museo civico, dove sono esposte collezioni e opere di artisti locali e regionali che spaziano dall’archeologia all’arte moderna.

Monastero di Santa Chiara

Fondato nel XVII secolo, il Monastero di Santa Chiara è un luogo di grande rilevanza storica e spirituale. L’edificio, con la sua architettura sobria ed elegante, ospita al suo interno opere d’arte sacra e offre uno spaccato della vita monastica dell’epoca. Il monastero è spesso sede di eventi culturali e mostre temporanee che ne arricchiscono l’offerta turistica.

Museo diffuso del Carnevale di Putignano

Il Museo diffuso del Carnevale di Putignano è un progetto che esplora e rende pubblica la tradizione e la storia del Carnevale locale. Dislocato in vari punti del centro storico, propone un percorso fatto di fotografie storiche, manufatti in cartapesta e materiali audiovisivi. I visitatori possono scoprire le origini e i simboli della festa, esplorando le tappe del percorso che ripercorrono le diverse epoche del Carnevale. Inoltre, specialmente nel periodo di Carnevale, sono previsti laboratori di cartapesta e visite guidate per scuole e turisti.

Fonte: iStock

Grotte e mare di Putignano

A breve distanza dal centro abitato, si trova la Grotta del Trullo, una delle prime grotte turistiche aperte al pubblico in Puglia. Scoperta nel 1931 durante lavori di scavo, la grotta è sorprendente per le sue formazioni di stalattiti e stalagmiti, create nel corso di millenni dall’azione dell’acqua sulla roccia calcarea. La particolarità di questa grotta risiede nella presenza di un trullo monumentale che ne protegge l’ingresso, rendendola unica nel suo genere.

Oltre alla Grotta del Trullo, nei dintorni di Putignano si trovano altre incredibili formazioni carsiche. Tra queste, le Grotte di Castellana, a soli 4 km, rappresentano un complesso di cavità sotterranee di straordinaria bellezza, con percorsi che si snodano tra stalattiti, stalagmiti e ampie caverne.

Per gli amanti del mare, Putignano dista circa 20 chilometri circa dalla costa adriatica. Polignano a Mare, in particolare, è rinomata per le sue scogliere mozzafiato a picco sul mare cristallino. Le piccole calette rocciose sono perfette per una giornata di sole e relax, e da qui partono escursioni in barca, per un bagno al largo o per esplorare le famose e spettacolari grotte marine di Polignano.

Fonte: iStock

A pochi chilometri da Polignano si trova Monopoli, un’altra affascinante destinazione sulla costa adriatica. La città è famosa per le sue spiagge sabbiose e le calette come Cala Porta Vecchia e Cala Corvino, con acqua limpida e tranquilla, ideali per famiglie e chi cerca una vacanza più rilassata. Il lungomare di Monopoli è perfetto per una passeggiata al tramonto, con viste mozzafiato sul mare e sulle antiche mura della città.

Cosa vedere nei dintorni di Putignano

La posizione centrale di Putignano permette di raggiungere facilmente altre mete di interesse turistico. Non troppo lontano e facilmente raggiungibile, Alberobello, patrimonio mondiale dell’UNESCO, è celebre per i suoi trulli, le caratteristiche abitazioni coniche in pietra. Questo borgo unico al mondo è una tappa imperdibile per chi visita la Puglia.

Fonte: iStock

Un’altra destinazione consigliata, fuori regione ma non distante, è la città di Matera, in Basilicata, famosa per i suoi “Sassi”, antichi rioni scavati nella roccia che testimoniano insediamenti umani sin dalla preistoria. Matera, designata Capitale Europea della Cultura nel 2019, offre un patrimonio storico e culturale di inestimabile valore, con chiese rupestri, musei e panorami suggestivi.

Infine, la Valle d’Itria, con i suoi borghi Locorotondo, Cisternino e Martina Franca, è una destinazione slow, da visitare in relax e con tempo a disposizione, immersi in un paesaggio rurale caratterizzato da distese di ulivi, vigneti e muretti a secco.