San Valentino: la caccia più romantica dell’anno ha inizio

Quando il calendario segna la fine del mese di gennaio, tutti gli innamorati del mondo si mobilitano per andare alla ricerca di esperienze uniche e straordinarie da vivere e condividere con la propria dolce metà nel giorno di San Valentino. Intendiamoci, l’amore può e dovrebbe essere celebrato ogni giorno dell’anno, ma l’arrivo di una ricorrenza così non può essere certo ignorato.

Così ecco che febbraio, diventato il mese degli innamorati per antonomasia, si trasforma nel periodo perfetto per organizzare viaggi e avventure per scoprire e riscoprire i luoghi del mondo avvolti dalle magiche atmosfere invernali.

Ma non c’è bisogno di allontanarsi poi così tanto per condividere con il proprio partner esperienze suggestive e indimenticabili. In Italia, per esempio, sta per partire la caccia più romantica dell’anno, quella dedicata alle coppie, alle famiglie e all’amore in generale. Pronti a partire?

San Valentino: un caccia romantica da condividere

Organizzare un viaggio nel Distretto del Novese, per scoprire i comuni che gli appartengono e tutte le meraviglie che questi ospitano, è sempre un’ottima idea, in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni. Ma lo è ancora di più nel mese di febbraio, dato che proprio in questo periodo il Basso Piemonte si trasforma nel territorio più romantico d’Italia. Tutto merito dell’iniziativa “Panchine di San Valentino” che, come il nome stesso suggerisce, è un omaggio all’amore e a tutte le coppie del mondo.

La terra di confine tra Piemonte e Liguria, e i comuni del Novese, tornano a ospitare nel mese di febbraio tutta una serie di panchine inedite e suggestive, caratterizzate da cuori di ogni foggia e dimensione. Nasce così un vero e proprio circuito dell’amore, un sentiero romantico che cittadini e viaggiatori sono chiamati a scoprire e a esplorare, passo dopo passo, insieme alla propria dolce metà.

Come trovare le Panchine di San Valentino

I più romantici ricorderanno sicuramente questa iniziativa, inaugurata lo scorso anno e accolta da cittadini e viaggiatori con molto entusiasmo. Nella scorsa edizione, infatti, sono state raccolte più di 300 fotografie scattate proprio dalle coppie che, attraverso lunghe e suggestive passeggiate, sono andate alla ricerca delle panchine dell’amore. Per trascorrere del tempo insieme, dichiararsi i propri sentimenti, e scattare istantanee romantiche e di immensa bellezza.

Dal 14 febbraio, e fino al 5 marzo, l’iniziativa si ripete. Le amministrazioni comunali, le proloco e le associazioni locali, infatti, stanno già puntellando il territorio con queste sedute inedite e straordinarie. Agli innamorati d’Italia e del mondo, non resta che raggiungere il Piemonte, e più precisamente il Novese, per scoprirle e fotografarle tutte.

Le coordinate delle Panchine di San Valentino verranno svelate a ridosso del 14 febbraio sul sito ufficiale del Distretto del Novese e sull’omonima applicazione per smartphone. Sempre qui, le coppie in viaggio potranno trovare un itinerario romantico per scoprire i luoghi simbolo del territorio.

Le stesse Panchine di San Valentino, infatti, verranno posizionate in punti strategici e caratteristici, come luoghi di cultura, arte, belvedere abbinati alle eccellenze enogastronomiche, come i famosi baci di dama, i biscotti più romantici del BelPaese. Non vi resta quindi che organizzare il vostro viaggio nel Novese e prepararvi alla caccia più romantica dell’anno!