San Valentino: regali last minute per gli amanti dei viaggi

Per chi ha poco tempo per organizzare un viaggio, ma non vuole presentarsi il 14 febbraio a mani vuote, i cofanetti regalo sono la migliore soluzione

Per chi ama viaggiare, ogni occasione è buona per regalarsi un viaggio. Per i ritardatati che non hanno prenotato una vacanza romantica o un’esperienza di coppia, c’è ancora tempo per un cadeau last minute e non presentarsi all’appuntamento del 14 febbraio a mani vuote.

I cofanetti di viaggio sono sempre una buona idea, un regalo intramontabile che fa felici tutti coloro che amano organizzare un weekend fuoriporta o un’esperienza anche solo di qualche ora da trascorrere con la dolce metà. Il vantaggio dei cofanetti è che hanno lunghe scadenze e non devono essere utilizzati nell’immediato. C’è quindi tutto il tempo di studiare le strutture e le attività preferite e prenotare.

I cofanetti Smartbox per San Valentino

Per celebrare al meglio il giorno degli innamorati, Smartbox ha pensato ad attività di diversa natura, perfette per romantici tête-à-tête e avventure speciali. Da un’esclusiva parentesi gourmet, passando per un soggiorno da favola nella natura fino a un adrenalinico e insolito volo in mongolfiera.

Per San Valentino, il cofanetto consigliato è “Con amore”, che prevede ben 12.000 esperienze tra cui scegliere, dalla fuga per due lontana dalla routine a una romantica cena a una splendida pausa benessere o anche attività sportive per gli amanti del brivido e dello sport.

Per chi ha voglia di trascorrere una o due notti fuori casa all’insegna del romanticismo, i sei cofanetti “Mille e una notte” sono perfetti per andare alla scoperta di affascinanti mete italiane ed europee, per un soggiorno all’insegna del benessere, del gusto e del divertimento. Di questi sei, “Mille e una notte di charme”, in particolare, prevede soggiorni in location incantevoli che vanno dagli agriturismi ai bead and breakfast, a ricercati hotel 3 o 4 stelle, residenze e relais, con colazione inclusa e possibilità di cena o pausa benessere.

Per chi non ha tempo di organizzare un viaggio, ma vuole regalarsi una cena romantica indimenticabile – anche per la sera di San Valentino – c’è anche il cofanetto “Sapori Gourmet – Michelin” con 70 ristoranti rinomati a disposizione, selezionati dalla celebre Guida Michelin.

Infine, l’esperienza più romantica è un volo in mongolfiera per ammirare i più bei paesaggi dall’alto. Il cofanetto “Fuga tra le nuvole” comprende un romantico soggiorno di una notte nei b&b più belli e caratteristici d’Italia e un volo in mongolfiera sopra i pittoreschi paesaggi del Veneto o sulle dolci colline del Friuli-Venezia Giulia oppure sui colori straordinari dell’Appennino reggiano o sopra le cime più famose della Valle d’Aosta.

I cofanetti Boscolo per San Valentino

Tante anche le idee proposte dai cofanetti Boscolo Gift, tra visite nelle città più suggestive, esperienze create appositamente per due e location straordinarie. La novità di quest’anno è il cofanetto “Un tè nel deserto”, che comprende un weekend di due notti per due persone nel deserto di Agafay, alle porte di Marrakech. Seduti su comodi cuscini tra tende berbere, si assapora una tazza di tè alla menta preparato dai maestri del tè locali. La cerimonia del tè è un antico rituale marocchino che merita di essere provato dai veri viaggiatori.

Ma perfetto per San Valentino è anche il cofanetto “Luoghi d’amore” che prevede due notti per due persone alla scoperta delle città più romantiche d’Italia e d’Europa. Si può scegliere tra i trulli di Alberobello o tra la dolcissima Modica, ma anche Parigi, Praga, Siviglia, Vienna e molte altre mete.

Per un weekend super romantico consigliatissimo è “Camere con vista”, per trascorrere una o due notti con il proprio partner in alcuni dei resort più suggestivi che esistano con le viste più spettacolari sul blu infinito del mare o sulle maestose cime innevate, affacciati sui laghi sullo skyline di una moderna città.

Infine, per chi ama le coccole, il regalo più indicato è “Spa da sogno”, che comprende un weekend per due persone nelle spa più esclusive e lussuose d’Italia. L’ideale per le coppie che non solo amano il relax, ma anche essere circondati dal lusso, in strutture storiche o super moderne, con trattamenti wellness di altissimo livello.

I cofanetti Wonderbox per San Valentino

Altre idee super romantiche si trovano tra i cofanetti di Wonderbox. Quello più indicato per San valentino è “Io & te”, che propone 5300 esperienze per due persone tra cui scegliere e che spaziano tra soggiorni con colazione, cene gourmet, attività sportive, momenti di svago o di relax.

Ma ce n’è un altro perfetto per la festa degli innamorati che si chiama “Love”. Questo cofanetto, che esiste in due versioni, permette di scegliere tra 3.530 o 5.300 esperienze super romantiche per due persone.

Il cofanetto “Infinite emozioni per due” prevede 5.300 attività da fare in coppia, da una notte in un hotel romantico a pranzi o cene indimenticabili, dalla gita a cavallo nella natura agli ingressi nei parchi di divertimenti.