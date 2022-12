Valli Occitane in Piemonte, un sogno a occhi aperti

Tra le province di Torino e Cuneo, le Valli Occitane sono uno scrigno di tradizioni e ricco patrimonio culturale nel cuore delle Alpi dove la metà della popolazione parla, oltre all'italiano, la lingua occitana, sviluppatasi dal latino intorno all'anno Mille nel Centro e Sud della Francia. Ve ne raccontiamo una selezione a partire dalla Valle Pesio, in provincia di Cuneo al confine con la Francia, una sorpresa per gli amanti del trekking, della storia e della buona tavola: da non perdere la Certosa di Pesio, il Parco Naturale dell’Alta Valle Pesio e Tanaro e il piacevole centro storico di Chiusa. (Nella foto, scorcio della Valle Pesio).