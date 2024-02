Occhi puntati verso il cielo: arriva l’asteroide di San Valentino

Una laurea in Storia dell’arte, un master in comunicazione e giornalismo e una vocazione per la scrittura, scova emozioni e le trasforma in storie.

Un asteroide che attraversa il cielo e sfiora la Terra: sembra la trama di un disaster movie e invece è quello che sta succedendo proprio adesso. Ma non c’è nulla da temere perché, al contrario di quello che in molti hanno sospettato, questo evento celeste è tutt’altro che spaventoso, anzi. Il passaggio dell’asteroide di San Valentino, così ribattezzato per il giorno in cui è atteso, sembra più un regalo che il cielo ha voluto fare a tutti gli innamorati del nostro Paese.

Tutto quello che sappiamo sull’asteroide di San Valentino

Stelle cadenti, Superlune, congiunzioni e baci tra pianeti: questo 2024 ci ha già regalato show di incredibile meraviglia che ci terranno compagnia fino alla fine dell’anno. Tra gli eventi più chiacchierati, oltre alla grande eclissi solare totale che però non sarà osservabile dall’Italia, c’è anche l’arrivo inaspettato dell’asteroide di San Valentino, rilevato dagli esperti solo qualche settimana fa.

I più romantici hanno definito il suo passaggio come un romantico appuntamento, ma c’è anche chi si è dichiarato spaventato da questa incursione. Niente paura, però, gli esperti confermano che BR4 – questo il nome ufficiale – non costituisce nessun pericolo per il nostro Pianeta.

Il suo viaggio, infatti, si manterrà sempre a una distanza di sicurezza che può farci dormire sogni tranquilli. Nel giorno di San Valentino, quello in cui BR4 sarà più vicino che mai alla Terra, si troverà esattamente a 4,6 milioni di chilometri di distanza dal nostro pianeta. Anche la Nasa conferma: non c’è nessun pericolo per gli esseri umani.

L’asteroide BR4 sfiora la Terra: ecco quando

Scoperto nel mese di gennaio dal Catalina Sky Survey, progetto di ricerca della Nasa, questo ammasso roccioso spaziale sfiorerà la Terra il 14 febbraio 2024, motivo per il quale è stato coniato per lui il nome di asteroide di San Valentino. Nonostante lo spavento iniziale alla diffusione della notizia, come abbiamo anticipato, non ci sarà un vero e proprio impatto, quanto più un incontro ravvicinato che ha entusiasmato i romantici e gli appassionati di astronomia.

Sarà difficile ammirarlo, sicuramente impossibile a occhio nudo. BR4, infatti, passerà vicino al nostro pianeta a una velocità di quasi 10 chilometri al secondo.

Ma quando ci sarà questo appuntamento romantico tra l’asteroide di San Valentino e la Terra? Il passaggio è previsto alle ore 12:00 (ora italiana), proprio sopra le nostre teste.