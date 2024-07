Sta per salpare la crociera Love Boat con il cast della serie originale

L'iconica serie tv Love Boat torna a far palpitare i cuori dei fan: sta per salpare la crociera con il cast originale, ecco il viaggio da sogno nel Nord America

Fonte: iStock La crociera a tema Love Boat: tutti i dettagli

Ricordate la sitcom romantica Love Boat, che a cavallo tra gli anni ’70 e ’80 ha conquistato il pubblico a livello internazionale? L’iconica serie tv, girata a bordo di una crociera, ora diventa realtà: la Princess Cruises, una delle principali compagnie di navigazione statunitensi, ha deciso di far rivivere le emozionanti avventure del capitano Stubing e degli altri protagonisti con un viaggio indimenticabile. Pronti a salpare a bordo di Love Boat? Ecco la crociera da sogno per tutti i fan della serie tv.

Love Boat, la crociera per i fan della sitcom

Dopo il successo del viaggio inaugurale nel 2022, Princess Cruises ha deciso di replicare: sta per salpare la crociera dedicata a Love Boat, in compagnia di alcuni dei membri del cast della serie originale. È un’occasione imperdibile per i tantissimi fan che si sono innamorati delle avventure dei suoi protagonisti, tra gelosie, mille vicissitudini amorose e tante risate. Non tutti sanno che le riprese della sitcom sono state girate, per la maggior parte, a bordo della Pacific Princess, appartenente proprio alla flotta della compagnia crocieristica statunitense.

Purtroppo, la nave oggi non esiste più: dopo 40 anni di onorata carriera, ha salpato l’ancora per il suo ultimo viaggio nel 2013 verso le coste della Turchia, dove è stata definitivamente smantellata. Ma Princess Cruises ha in mente qualcosa di speciale, facendo rivivere le atmosfere di Love Boat a bordo di un’altra sua ammiraglia, la Enchanted Princess. Tra i membri del cast originale ci saranno Jill Whelan (alias Vicki Stubing), Bernie Kopell (Doc), Fred Grandy (Gopher) e Ted Lange (Isaac). Sono persino previsti alcuni ospiti a sorpresa, che verranno annunciati solo più avanti.

Molte sono le attività previste a bordo: dalla festa di benvenuto, dove ci sarà la possibilità di incontrare il cast e scattare qualche selfie autografato, ai giochi a premi sul tema Love Boat, per non parlare delle proiezioni speciali degli episodi iconici della serie tv e dei menù ad essa ispirati. Gli ospiti possono acquistare lo speciale Love Boat Vip Package, per poter così partecipare ad un esclusivo cocktail party con il cast e ad altre emozionanti esperienze come la cena al Tavolo del Capitano (oltre ad ottenere alcuni gadget particolari).

Quando salpa Love Boat: le tappe della crociera

Cosa sappiamo sulla crociera a tema Love Boat? Non manca molto alla sua partenza: si tratta di un viaggio di 7 notti nel Nord America, dal 31 agosto al 7 settembre 2024. La nave salperà da New York City, in direzione Canada, proponendo ai suoi ospiti alcune tappe davvero interessanti. L’itinerario include infatti scalo a Newport (Rhode Island), Boston, Rockland (Maine), Saint John (baia di Fundy) e Halifax (Canada), prima di far ritorno al porto di partenza. La Enchanted Princess potrà ospitare fino a 3.660 passeggeri, per un’avventura indimenticabile.

“Ci siamo divertiti tantissimo ad entrare in contatto con i fan durante la nostra crociera a tema nel 2022, quindi riproporla quest’anno sembrava fosse destino, soprattutto con l’aggiunta di alcuni ospiti a sorpresa. Navigare con i nostri fan ci regala tanta gioia e questa crociera sarà senza dubbio una reunion speciale, che ci riporterà a dove tutto è iniziato: su una Princess Cruises” – ha affermato Jill Whelan, l’attrice americana che ha recitato la parte della figlia del capitano Stubing in Love Boat, ora Celebrations Ambassador per Princess Cruises.