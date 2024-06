Crociere di lusso: sta per salpare la nave più esclusiva

Fonte: Ufficio stampa Il superyacht per crociere di lusso X-PAGODA

Le crociere sono tra i viaggi di maggior successo degli ultimi anni e le navi che vengono varate ultimamente sono sempre più grandi proprio per poter ospitare più passeggeri. D’altro canto, ci sono alcuni amanti delle crociere che non gradiscono la confusione, la folla rumorosa e gli spazi troppo ampi, ma che desiderano trascorrere vacanze nel più totale relax. Sono anche viaggiatori che cercano esperienze create su misura, più lussuose, quindi, e che non vogliono rinunciare ai comfort di un hotel cinque stelle e all’esclusività. Che si possono permettere questo tipo di crociera rivolta a pochi eletti, in pratica. Il mercato delle piccole navi da crociera di lusso sta, infatti, crescendo. Una delle ultime annunciate è davvero una meraviglia.

Una nave da crociera di lusso

C’è chi la chiama nave e chi superyacht, perché di fatto le ultime piccole navi da crociera rivolte a un turista più che benestante hanno i servizi e i dettagli delle imbarcazioni private, ma organizzano viaggi per gruppi più ampi rispetto a un semplice yacht. Questo tipo di nave può ospitare un massimo di 300 passeggeri. Uno dei superyacht che presto solcherà i mari è un concentrato di lusso e tecnologia e si chiama X-PAGODA. Ispirato a un boutique hotel, questo superyacht è stato ideato dallo Studio di architettura e design navale Pastrovich. Con sede a Monaco, Pastrovich ha combinato la sua vasta esperienza nella progettazione di superyacht con le più recenti tendenze nel settore dei charter di lusso.

Queste nuove navi sono progettate con un occhio attento al comfort e alla praticità, ma l’attenzione ai dettagli e all’efficienza energetica è evidente in ogni aspetto del loro design. L’exterior e l’interior design è stato progettato da GMDesign&Service.

Esperienze esclusive

Anche le esperienze a bordo saranno esclusive siano esse gastronomiche o di wellness così come saranno uniche le attività all’aperto. Una delle chiavi di questo tipo di crociere esclusive è la capacità di raggiungere luoghi remoti e accessibili a pochi, luoghi che le navi da crociera tradizionali non possono raggiungere il più delle volte per via delle loro dimensioni e del pescaggio. Attraccare nel cuore di Saint-Tropez o su una baia remota alle Maldive, per esempio, permette ai passeggeri di vivere un’esperienza autentica e fuori dagli schemi.

Una cabina per sempre a bordo

Per i clienti delle crociere che vogliono garantirsi sempre un posto a bordo della nave c’è la possibilità non soltanto acquistare la singola partenza ma addirittura di garantirsi una cabina a bordo per sempre. Gli ospiti possono infatti acquistare quote della proprietà dello yacht (anziché possederne uno intero, con tutti i problemi che questo comporta, come la costate manutenzione per esempio) consentendo loro di godere dei vantaggi della navigazione privata senza dover affrontare i costi e le responsabilità associati alla proprietà completa e avendo servizi personalizzati e flessibili, adatti alle loro esigenze di viaggio.

I comproprietari hanno pertanto accesso garantito a un numero specifico di notti all’anno, in base alla quota di proprietà che possiedono. Questa garanzia offre la flessibilità di pianificare i loro viaggi con sicurezza, sapendo di poter contare sull’accesso allo yacht quando lo desiderano, senza dover affrontare problemi di prenotazioni o disponibilità.