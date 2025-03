Le Crociere più belle, da fare almeno una volta nella vita

Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Nell’immaginario di chiunque, la crociera è sinonimo di vacanza all inclusive e relax alla scoperta di luoghi incredibili, spesso anche distanti tra loro. Viaggiare in mare consente infatti di percorrere chilometri senza quasi accorgersene, approfittando dei servizi a bordo. Ogni crociera offre un’esperienza unica, di esplorazione, cultura e momenti di puro benessere. Ecco gli itinerari in crociera da fare almeno una volta nella vita, con consigli sul periodo migliore per partire e informazioni utili per organizzare al meglio il viaggio.

Crociera nei fiordi norvegesi

Navigare tra i fiordi norvegesi significa immergersi in scenari spettacolari, tra pareti di roccia a picco sul mare, cascate impetuose e villaggi che sembrano usciti da una cartolina. Le tappe più iconiche includono Geirangerfjord, tra i fiordi più fotografati al mondo; Flam, con la sua spettacolare ferrovia panoramica; e Bergen, con il suo storico quartiere anseatico.

Il periodo migliore per questa crociera va da maggio a settembre, quando il clima è più mite e le giornate sono lunghe, permettendo di ammirare i panorami con la luce dorata del sole di mezzanotte.

Le principali compagnie offrono crociere di diversa durata, solitamente tra una settimana e dieci giorni, con partenze frequenti da Amburgo, Copenaghen o direttamente da porti norvegesi come Oslo. A bordo si possono prenotare escursioni che permettono di esplorare i paesaggi a piedi o in kayak. Le gite in treno sulla famosa Ferrovia di Flam sono un’esperienza indimenticabile, un must. Per affrontare al meglio il viaggio, è consigliato portare vestiti a strati e una giacca impermeabile, poiché il clima può cambiare rapidamente.

Crociera nei Caraibi

Le crociere nei Caraibi sono il sogno per molti viaggiatori, per le famose spiagge paradisiache, le acque turchesi e una cultura locale fatta di colori e musica infinitamente allegra e accogliente. Gli itinerari variano, ma tendenzialmente toccano le Bahamas, le Antille, la Giamaica, Porto Rico e le isole Vergini.

Il periodo ideale per partire è tra dicembre e aprile, quando il clima è più secco e caldo e si evitano gli uragani, che possono interessare l’area nei mesi estivi. Il picco dell’alta stagione si ha con le vacanze di Natale.

Le opzioni di viaggio spaziano da crociere di una settimana, con partenza da Miami o Fort Lauderdale, fino a viaggi più lunghi che esplorano l’intero bacino caraibico. A bordo sono proposte e organizzate numerose attività, dalle immersioni nei fondali ricchi di coralli ai tour in barca a vela fino a isole deserte, con tappa relax sulle spiagge iconiche, come Seven Mile Beach a Grand Cayman o Eagle Beach ad Aruba. È consigliabile verificare i documenti di viaggio richiesti per ogni scalo e pianificare con attenzione le escursioni, scegliendo tour organizzati per ottimizzare il tempo a disposizione.

Crociera in Alaska

Un viaggio in Alaska via mare permette di avvicinarsi a paesaggi incontaminati, dove la natura regna sovrana tra ghiacciai imponenti, foreste infinite e una fauna spettacolare che include orsi, alci e balene. L’estate, tra giugno e agosto, è il periodo migliore per partire, quando le giornate sono più lunghe e le temperature decisamente più gradevoli rispetto all’inverno rigido. Le crociere partono solitamente da Seattle o Vancouver e durano tra i 7 e i 14 giorni, seguendo rotte che toccano alcune delle località più affascinanti della regione.

Tra le esperienze imperdibili, le escursioni in idrovolante sui fiordi offrono viste spettacolari sui ghiacci perenni e sulle vallate scolpite dall’erosione glaciale. Le passeggiate sui ghiacciai, guidate da esperti, permettono di vivere da vicino la maestosità di questi giganti di ghiaccio; mentre durante la visita ai parchi nazionali come Glacier Bay si potrebbero vivere incontri ravvicinati con la fauna locale. Da non dimenticare in valigia abbigliamento termico e scarpe da trekking, essenziali per affrontare le escursioni in pieno comfort.

Crociera sul Nilo

La crociera sul Nilo è uno dei modi migliori per scoprire l’antico Egitto, navigando tra templi millenari e città ricche di storia. L’itinerario classico è molto conosciuto e apprezzato dagli italiani, anche per i costi contenuti e accessibili. Collega Luxor ad Assuan, con soste nei siti archeologici più importanti come la Valle dei Re, il Tempio di Karnak, il Tempio di Edfu e il maestoso complesso di Abu Simbel. Il periodo migliore per questa crociera va da ottobre ad aprile, quando le temperature sono più miti e il clima è più favorevole per le visite ai siti storici senza il caldo opprimente dei mesi estivi.

Le crociere durano generalmente tra i 4 e i 7 giorni e offrono escursioni guidate per esplorare le antiche meraviglie egizie con esperti egittologi. Alcune imbarcazioni propongono un’esperienza di lusso, con cabine eleganti, piscine a bordo e cene a tema con piatti tipici locali. Per chi cerca un’esperienza più autentica, una dahabiya, la tradizionale barca a vela egiziana, permette di navigare in modo più immersivo e suggestivo, senza il rumore dei motori e guidati dal vento. Il pacchetto viaggio spesso abbina la crociera sul Nilo a qualche giorno di relax in villaggi turistici sul Mar Rosso, con gli spostamenti gestiti e organizzati dallo stesso tour operator.

Crociera nel Mediterraneo

L’itinerario classico nel Mediterraneo Occidentale permette di esplorare alcune delle città più affascinanti d’Europa, da Barcellona a Marsiglia, passando per la Costa Azzurra, Roma e Napoli. Invece, le crociere nel Mediterraneo orientale toccano destinazioni come le isole greche, la Turchia e la Croazia, e includono città millenarie come Atene e Istanbul, accanto a meraviglie naturali come le acque turchesi di Santorini e le coste dalmate.

Le stagioni migliori per partire sono la primavera e l’autunno, per evitare il caldo e l’affollamento; in inverno le città sono investite dall’atmosfera natalizia, mentre in estate si gode di più del mare, se i tempi di sosta lo consentono. Le crociere nel Mediterraneo sono tra le più comuni e accessibili dall’Italia, con numerose partenze da porti italiani come Civitavecchia, Genova, Ancona, Venezia. Durante il viaggio, è possibile partecipare a escursioni guidate per visitare siti storici come Pompei, le Cinque Terre o i borghi della Provenza, senza dimenticare di assaporare le specialità enogastronomiche locali. Pianificare le visite con anticipo aiuta a sfruttare al massimo il tempo a disposizione, evitando lunghe attese nei siti più turistici.

Crociera sul Mar Rosso

Sempre mare, relativamente vicino ma non europeo, per la crociera sul Mar Rosso, che offre un’esperienza unica tra acque turchesi, barriere coralline spettacolari e siti storici di straordinario fascino. Questa rotta combina relax e avventura, con tappe in Egitto, Giordania e Arabia Saudita. I principali itinerari includono soste a Sharm el-Sheikh, Hurghada e Safaga, rinomate per le loro spiagge dorate e i fondali ricchi di vita marina, ideali per gli amanti dello snorkeling e delle immersioni. Oltre alla vita da spiaggia, alcune crociere fanno scalo ad Aqaba, in Giordania, offrendo la possibilità di raggiungere il sito archeologico di Petra, una delle sette meraviglie del mondo moderno, scavata nelle rocce rosse del deserto. Un’altra tappa prevista da alcuni itinerari è Gedda, in Arabia Saudita, che apre le porte alla scoperta di un paese ancora poco esplorato dal turismo di massa.

Il periodo migliore per una crociera sul Mar Rosso va da ottobre ad aprile, quando le temperature sono più miti e il clima è ideale per le escursioni.

Crociera in Polinesia

Le isole della Polinesia francese, come Bora Bora, Tahiti e Moorea, sono destinazioni da sogno, tra lagune turchesi e spiagge di sabbia bianca, immerse in una natura incontaminata. Navigare in queste acque cristalline significa scoprire un paradiso terrestre, tra barriere coralline brulicanti di vita e panorami che sembrano usciti da una cartolina.

Il miglior periodo per una crociera in questa zona è tra maggio e ottobre, quando il clima è secco, le temperature sono piacevoli e le piogge sono meno frequenti rispetto alla stagione umida. Le crociere partono solitamente da Papeete, sull’isola di Tahiti, e hanno una durata variabile tra i 7 e i 14 giorni, con itinerari che includono tappe in alcune delle isole più belle del Pacifico. Oltre alla bellezza naturale, ogni isola offre un’atmosfera unica: Tahiti è il cuore culturale della Polinesia, con mercati locali e spettacoli di danze tradizionali; Bora Bora è famosa per le sue lagune dalle incredibili sfumature di blu; Moorea incanta con le sue montagne lussureggianti che si tuffano nel mare.

Durante la navigazione, le escursioni a terra permettono di vivere esperienze come lo snorkeling tra mante giganti e pesci tropicali, immersioni nei giardini di corallo e passeggiate nei sentieri che attraversano foreste di palme e frangipani. Alcune crociere offrono anche la possibilità di visitare piccoli villaggi locali, per scoprire l’artigianato tradizionale e assaporare specialità come il poisson cru, un piatto a base di pesce marinato nel latte di cocco e lime.

Molte compagnie di navigazione propongono itinerari che combinano la crociera con soggiorni in lussuosi bungalow sull’acqua, ideali per chi desidera prolungare il viaggio con qualche giorno di relax assoluto. È consigliabile prenotare con largo anticipo, soprattutto nei mesi più richiesti, e controllare le restrizioni di viaggio o eventuali requisiti sanitari per accedere alle isole.

Crociera in Asia orientale

Una crociera in Asia orientale è un viaggio un po’ più intenso e impegnativo, che permette di visitare metropoli e antiche tradizioni, navigando tra Giappone, Cina, Corea del Sud e Vietnam. Gli itinerari possono includere città iconiche come Tokyo, con i suoi quartieri ultramoderni e i templi nascosti tra i grattacieli; Shanghai, metropoli cosmopolita con un’architettura imponente, e Hong Kong, dove la tradizione incontra l’innovazione in un panorama urbano unico. La navigazione può toccare anche luoghi dal fascino naturale straordinario, come la baia di Halong in Vietnam, patrimonio dell’UNESCO, dove migliaia di isole calcaree emergono dalle acque smeraldo creando uno scenario magico. A seconda della durata, alcune crociere includono tappe nelle città costiere della Corea del Sud, come Busan, famosa per i suoi templi buddhisti e le spiagge dorate; o Nagasaki in Giappone, una delle città più affascinanti del Paese, con il suo mix di influenze occidentali e giapponesi.

Il periodo migliore per partire è la primavera o l’autunno, quando le temperature sono più miti e il clima è più stabile. Evitare la stagione dei monsoni è fondamentale per garantire un viaggio confortevole, soprattutto nelle aree tropicali come il sud della Cina e il Vietnam. Le crociere possono durare dai 10 ai 20 giorni, con possibilità di escursioni che spaziano dalle visite ai templi buddisti alle esperienze culinarie nei mercati locali, fino alle passeggiate nei giardini zen e alle immersioni nella frenesia delle metropoli asiatiche.

Crociera sul Danubio

Per chi ama le crociere sul fiume, navigare lungo il Danubio è un’esperienza da non perdere. Il secondo fiume più lungo d’Europa, dopo il Volga, ha una lunghezza di circa 2.850 km e attraversa 10 Paesi, dalla Germania fino al Mar Nero, toccando alcune delle città più affascinanti d’Europa, come Vienna, Budapest e Bratislava. Oltre alle grandi città, durante la navigazione si incontrano anche piccoli villaggi, monasteri arroccati sulle colline, vigneti che producono alcuni dei migliori vini della regione, e aree di particolare interesse naturalistico, come la valle di Wachau (patrimonio mondiale dell’Unesco) in Bassa Austria.

Il periodo ideale per una crociera sul Danubio è la primavera o l’autunno, quando il clima è mite e i colori della natura offrono scenari spettacolari. In inverno, molte compagnie propongono itinerari speciali dedicati ai mercatini di Natale, con tappe nelle città storiche addobbate a festa. Le crociere sul Danubio possono durare da pochi giorni fino a due settimane, con itinerari che spaziano, a seconda del tempo adisposizione, dal cuore dell’Europa centrale fino al delta del Danubio in Romania, un’area naturale di straordinaria bellezza. A bordo, le esperienze variano dalle degustazioni di specialità locali, come la sachertorte viennese e il gulasch ungherese, alle escursioni guidate che permettono di scoprire il ricco patrimonio culturale di ogni destinazione.