Sogni una crociera? Ecco quali sono le più grandi del mondo per il 2025

Le navi da crociera sono come delle città galleggianti in grado di ospitare tantissimi turisti. Ma quali sono le più grandi al mondo? Qui la classifica

Il 2025 si preannuncia un anno ricco di viaggi per molte persone. C’è chi ama farlo zaino in spalla, chi on the road e chi, invece, desidera esplorare il mondo dal mare. Di crociere ne esistono tantissime, con rotte che coprono destinazioni di ogni tipo, e ognuna ha caratteristiche proprie, soprattutto in termini di grandezza.

Alcune navi da crociera possono essere considerate come delle vere e proprie città galleggianti dove trovare tutto il necessario per trascorrere una vacanza perfetta. Al loro interno ci sono una moltitudine di ristoranti che soddisfano ogni gusto ed esigenza, piscine, negozi, cinema e addirittura campi sportivi. Ma quanto sono grandi effettivamente? Quante persone possono ospitare? E qual è la nave da crociera più grande al mondo?

Qui vi raccontiamo la classifica completa!

AIDAnova, AIDA Cruises

Partiamo dalla decima posizione ricoperta da AIDAnova, considerata un resort galleggiante. Questa è la prima nave da crociera di AIDA Cruises, gruppo tedesco filiale di Costa Crociere e parte del Gruppo Carnival. Costruita nel 2018, è la prima nave alimentata a GNL (Gas Naturale Liquefatto), lunga 337 metri, larga 42 metri e alta 69 metri. Al suo interno può ospitare fino a 6.600 passeggeri, i quali potranno usufruire di una nave ricca di attrattive.

Lo stile di AIDAnova è informale e giovanile, è dotata di un gran numero di ristoranti, bar e di una birreria: nel rispetto della sua nazionalità – quella tedesca – la nave produce una birra direttamente a bordo, da accompagnare con specialità tipiche. Ci sono poi palestre, saune, biblioteche, negozi, un’area molto grande dedicata ai bambini e qualsiasi altra cosa di cui potrete avere bisogno.

P&O Iona, P&O Cruises

P&O Iona, la nave da crociera del Regno Unito, occupa la nona posizione con una lunghezza di 345 metri e una stazza di 184.089 tonnellate. Può ospitare fino a 5.200 passeggeri e offre un’esperienza pensata soprattutto per chi si affaccia per la prima volta al mondo delle crociere. Tra le sue caratteristiche più famose spiccano uno spazio di intrattenimento, SkyDome, dotato di un enorme soffitto a cupola di vetro, e una piscina con un palco a scomparsa, che ospita spettacoli aerei serali.

Non manca una piscina a sfioro, un cinema multisala e oltre 15 ristoranti. Le destinazioni coperte dalla nave sono tante, compresi i fiordi norvegesi e i Caraibi.

Costa Smeralda, Costa Crociere

Con i suoi 337 metri di lunghezza, 42 metri di larghezza e un dislocamento di 182.700 tonnellate, Costa Smeralda occupa l’ottava posizione nella classifica delle più grandi navi da crociera del mondo per il 2025. Detiene anche un altro record, in quanto è la prima nave a GNL della compagnia italiana.

Al suo interno ci sono 1.550 cabine e può trasportare più di 6.600 passeggeri e 1.682 membri dell’equipaggio. Qui troverete 13 piscine e idromassaggi, 11 ristoranti e 19 tra bar e lounge: l’obiettivo della nave Costa Smeralda è offrire un’esperienza all’insegna dell’innovazione, del comfort e della sostenibilità.

MSC World Europa, MSC Cruises

La MSC World Europa, invece, occupa la settima posizione perché lunga 333 metri e vanta una stazza di 205.700 tonnellate. Al suo interno può ospitare fino a 6.762 passeggeri e vanta un design innovativo e sostenibile, con numerosi ristoranti, un parco acquatico, un teatro e un’ampia gamma di attività per tutte le età.

Anche questa nave da crociera è alimentata a GNL, un’energia che riduce le emissioni, e utilizza tecnologie di ultima generazione per la purificazione dell’acqua, per la gestione delle acque reflue ed eliche studiate per ridurre il rumore subacqueo nel rispetto della vita marina.

Allure of the Seas, Royal Caribbean International

In sesta posizione troviamo Allure of the Seas della compagnia norvegese-statunitense Royal Caribbean International. Questa nave da crociera misura 362 metri di lunghezza e ha una stazza lorda di 225.282 tonnellate. Quando fu costruita nel 2009 rappresentava la più grande nave al mondo in servizio.

Può accogliere fino a 6.780 passeggeri e offre una vasta gamma di attrazioni, tra cui il Boardwalk, con giostre e carovane, e il Rising Tide Bar, un bar che si sposta fra tre ponti. Grazie alla sua offerta è considerata una delle navi più premiate al mondo ed è rinomata per i suoi straordinari intrattenimenti offerti a bordo. Nel 2025, inoltre, verranno introdotte molte novità: dall’apertura di nuovi ristoranti ad attività divertenti come la zip line ed entusiasmanti pareti per l’arrampicata.

Oasis of the Seas, Royal Caribbean International

Al quinto posto troviamo un’altra nave della compagnia Royal Caribbean International. La Oasis of the Seas è lunga 360 metri e possiede una stazza di 226.838 tonnellate, inoltre può ospitare fino a 6.780 passeggeri. La nave offre attrazioni come un anfiteatro all’aperto, un parco acquatico per bambini, numerosi ristoranti tematici e spettacoli acrobatici nell’AquaTheater.

Questa è la nave perfetta per chi viaggia in coppia, ma soprattutto per le famiglie grazie alle numerose proposte offerte al suo interno come lo scivolo acquatico The Perfect Storm e l’Ultimate Abyss, lo scivolo più alto in mare. Sono presenti anche rinomati ristoranti come El Loco Fresh e il primo Portside BBQ.

Harmony of the Seas, Royal Caribbean International

Al quarto posto ritroviamo la Royal Caribbean International con la nave da crociera Harmony of the Seas. Lunga 362 metri e con una stazza di 226.963 tonnellate, può ospitare fino a 6.687 passeggeri. Anche qui vengono proposte le migliori attrazioni che hanno reso la compagnia una delle più amate al mondo, soprattutto per chi ricerca il mix perfetto fra divertimento e relax, in particolare per chi viaggia con bambini.

Symphony of the Seas, Royal Caribbean International

Ormai avrete capito chi sarà a occupare anche le posizioni sul podio nella classifica dedicata alle navi da crociera più grandi del mondo per il 2025. Al terzo posto c’è la Symphony of the Seas, che misura 361 metri di lunghezza e ha una stazza lorda di 228.081 tonnellate. Può ospitare fino a 6.680 passeggeri e offre attrazioni di ogni tipo, particolarmente innovativi, come il Bionic Bar con bartender robotici, un teatro all’aperto, un simulatore di surf e diversi ristoranti di alta qualità, pensati per offrire una proposta ampia e variegata a tutti gli ospiti.

Wonder of the Seas, Royal Caribbean International

Al secondo posto troviamo Wonder of the Seas con una lunghezza di 362 metri e una stazza di 236.857 tonnellate. Questa nave da crociera può accogliere fino a 6.988 passeggeri e dispone di 18 ponti. Una volta a bordo, i turisti potranno esplorare le isole dei Caraibi usufruendo di attrazioni pensate per venire incontro agli ospiti di ogni età.

I bambini potranno divertirsi con tanti giochi diversi, mentre gli amanti dell’adrenalina potranno provare l’Ultimate Abyss, lo scivolo di poppa più grande mai realizzato a bordo di una nave da crociera. Non mancano i tantissimi ristoranti ed esperienze uniche, come la tappa all’isola privata, “Perfect Day at Coco Cay”.

Icon of the Seas, Royal Caribbean International

Infine, al primo posto troviamo la Icon of the Seas, appartenente sempre alla compagnia di Royal Caribbean International. La nave da crociera è lunga 365 metri e vanta una stazza lorda di 250.800 tonnellate. Considerate queste caratteristiche, è in grado di ospitare fino a 7.600 passeggeri, offrendo loro un’infinità di attrazioni, tra cui sei scivoli da record, il simulatore di surf FlowRider, un teatro con spettacoli di Broadway e la prima piscina a sfioro sospesa sul mare.

All’interno della nave vi lavora un equipaggio di 2.300 membri.