MSC Crociere e Italo hanno creato un servizio integrato treno, bus e nave per facilitare l'accesso ai porti di Civitavecchia, Napoli e Venezia: come funziona

Se uno dei motivi principali per prenotare una crociera risiede nell’affrontare il minimo delle preoccupazioni durante l’organizzazione di un viaggio (il più delle volte basta un semplice clic e, con un solo pacchetto, si acquistano volo, cabina, pasti ed escursioni), ora lo è ancora di più. MSC Crociere e Italo hanno unito le forze per creare il primo servizio multimodale di treno, bus e nave in Europa per facilitare l’accesso ai porti di imbarco per le crociere in partenza da Civitavecchia, Napoli e Venezia.

In sostanza, grazie a questo trasporto multimodale, chi partirà in crociera avrà meno preoccupazioni perché potrà godere dei comfort del viaggio ancor prima di mettere piede sulla nave, raggiungendo in modo più agevole e senza stress il porto di imbarco.

Il nuovo servizio integrato treno, bus e nave

L’obiettivo di MSC Crociere e Italo è quello di offrire un servizio completo ai viaggiatori. Come ha dichiarato Leonardo Massa, vice presidente Southern Europe di MSC Crociere: “La prima parte di una vacanza inizia quando si lascia la propria abitazione ed è fondamentale che l’esperienza per raggiungere la nave sia comoda, confortevole e mantenga gli standard dei servizi che offriamo a bordo delle nostre navi”.

È con quest’idea che, da oggi, le navi da crociera saranno ancora più “vicine” alle case dei passeggeri in partenza dai tre porti di Civitavecchia, Napoli e Venezia che potranno scegliere di utilizzare il viaggio combinato Italo/Itabus per raggiungere direttamente la nave dalla propria città.

Si tratta di un servizio multimodale molto importante per iniziare nel modo giusto la propria vacanza attraverso l’utilizzo dei diversi mezzi di trasporto, per raggiungere in modo comodo e agevole la nave presso il

porto di imbarco e per tornare poi a casa al termine della crociera.

Come funziona il nuovo servizio integrato

Come funziona il nuovo servizio multimodale proposto da MSC Crociere e Italo? Con un unico biglietto, acquistabile durante la prenotazione della vostra crociera, potrete partire in treno dalla vostra città e, una volta arrivati in stazione, salire sui mezzi di trasporto Itabus messi a disposizione per raggiungere i porti di Venezia (5 servizi giornalieri), Civitavecchia (4 viaggi quotidiani) e Napoli (15 collegamenti al giorno), nei giorni in cui ci sarà la nave di MSC Crociere pronta a salpare.

In modo più concreto, potrete arrivare a Venezia Mestre con Italo e da lì prendere Itabus per raggiungere il terminal crociere e viceversa, sbarcare dalla nave, prendere il bus in porto per andare in stazione e prendere il treno. Stessa cosa vale per Roma: si scende da Italo alla stazione Tiburtina e si prende Itabus diretto a Civitavecchia dove ci sarà la nave MSC Crociere in coincidenza. Per il porto di Napoli, invece, il servizio sarà ancora più esteso perché non attivo solo per le connessioni con le crociere. Itabus, infatti, servirà indipendentemente lo scalo portuale per collegare anche i servizi marittimi verso le altre destinazioni del golfo.

Si tratta di una soluzione moderna che, non solo migliorerà il vostro comfort e diminuirà le vostre preoccupazioni se il porto di partenza non si trova nella vostra città, ma che offre anche un’opzione sostenibile per cominciare in modo più green il vostro viaggio riducendo l’uso delle auto.