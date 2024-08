Le sagre e gli eventi imperdibili di agosto in Italia

Fonte: iStock Il borgo ligure di Porto Venere

Finalmente è arrivato agosto, per molti italiani sinonimo di vacanze, relax e divertimento. C’è chi le trascorrerà in montagna e chi invece non vede l’ora di abbronzarsi sotto il sole e tuffarsi nelle acque splendide del nostro mare godendosi appieno la vera estate italiana. Tra un morso d’anguria e l’altro, perché non cominciare a dare un’occhiata ad alcune delle serate imperdibili che faranno ballare e divertire tutte le zone d’Italia?

“Le notti d’agosto hanno sempre un sapore di festa” cantava Loretta Goggi e, infatti, sono molte le sagre e gli eventi che animeranno le prossime settimane! Per questo noi di SiViaggia vi veniamo incontro selezionando le migliori da Nord a Sud, passando dal Centro e dalle Isole, così da aiutarvi a pianificare il mese più attivo e frenetico dell’estate.

Le sagre e gli eventi più belli di agosto nel Nord Italia

Dal 9 all’11 agosto, gli spazi suggestivi del parco e della Rocca Visconteo Veneta di Lonato del Garda, in provincia di Brescia, faranno da cornice a un evento molto amato sia dagli adulti che dai bambini: Lonato in Festival. Uno dei monumenti più importanti del Nord Italia ospiterà per tre giorni questo evento interamente dedicato all’arte durante i quali si esibiranno artisti di strada, circo contemporaneo e musicisti provenienti da più parti del mondo. Il tutto sarà arricchito da diversi stand dedicati alla degustazione di prodotti tipici e non solo. Biglietto adulti 10 euro, bambini (dai 4 ai 14 anni) 5 euro, meno di 4 anni gratis.

Andiamo ora in Piemonte, dove dal 16 al 19 agosto si terrà la 24° edizione della Sagra del Tajarin Cun l’Oca a San Candido di Murisengo, in provincia di Alessandria. Il programma è ricco di gusto e divertimento tra stand gastronomici, DJ set, raduni d’auto d’epoca, tributi musicali e ospiti speciali come Wender, direttamente dallo Zoo di 105. Ingresso gratuito.

Nostalgici degli anni ’90, questo evento è per voi: il 14 agosto arriva al Plodarfest di Sappada, in Friuli-Venezia Giulia, quello che viene considerato come uno degli show itineranti più amati d’Italia: Voglio Tornare negli Anni ’90. Tutte le hit che hanno fatto ballare in quegli anni, da Gigi D’Agostino agli 883, ritorneranno in un’unica grande notte mixati da diversi performer. L’ingresso è totalmente gratuito e sono presenti anche diversi stand gastronomici.

In Liguria, invece, uno dei borghi più belli della regione sarà immerso in un’atmosfera magica durante la festività religiosa dedicata alla Madonna Bianca. Stiamo parlando di Porto Venere, che il 17 agosto celebrerà un dipinto miracoloso su pergamena custodito nell’attuale chiesa di San Lorenzo. Oltre alle diverse cerimonie liturgiche che verranno organizzate durante il giorno, è la sera il momento imperdibile perché l’intero borgo verrà costellato di lumini, la cui luce accompagnerà la processione dell’immagine miracolosa.

Le sagre e gli eventi di agosto da non perdere nel Centro Italia

Fonte: iStock

Sono molte le sagre e gli eventi organizzati anche nel Centro Italia per un agosto all’insegna del divertimento, della musica e delle tradizioni. Partiamo dalla Toscana, dove Volterra tornerà indietro nel tempo in occasione della Giornata di festa dell’Anno Domini 1398. Per due domeniche, quelle dell’11 e del 18 agosto, il centro storico e il Parco di Castello saranno lo scenario dove verrà rievocato il Medioevo con tutte le figure tipiche dell’epoca come cavalieri, nobili e signore, monaci, frati, artigiani e commercianti, e, naturalmente, contadini, sbandieratori, arcieri, soldati, giocolieri, musicisti e giullari. L’ingresso è a pagamento.

Arriviamo nel Lazio, dove il 2, il 3 e il 4 agosto si terrà Tolfarte nel borgo di Tolfa, il festival internazionale dedicato all’arte di strada e all’artigianato artistico che festeggerà i suoi 20 anni. Per celebrare questo traguardo, il festival sarà ricco di spettacoli con artisti di strada provenienti da tutto il mondo, musica, stand dedicati ai prodotti artigianali e allo street food. Il tema di questa edizione è dedicato al sogno, il quale verrà trattato attraverso diverse espressioni artistiche quali circo, danza acrobatica, musica, poesia, letteratura, teatro e improvvisazione.

Nelle Marche, invece, si celebrerà uno dei prodotti più amati della cucina tradizionale regionale: l’oliva fritta all’ascolana. Dal 2 al 6 agosto Monteprandone, in provincia di Ascoli Piceno, ospiterà la 49° Sagra dell’Oliva Fritta all’Ascolana con tanti stand gastronomici dedicati alle olive fritte e agli altri prodotti locali, il tutto in un’atmosfera festosa composta da musica, spettacoli e tanto divertimento per grandi e piccini.

Evento imperdibile per gli amanti del vino è sicuramente quello che si terrà il 7 e l’8 agosto in uno dei borghi più belli d’Italia: Torgiano, in Umbria. L’appuntamento estivo Calici di Stelle vi permetterà di provare i migliori vini delle cantine della Strada dei Vini del Cantico e di assaporare i piatti tipici del territorio proposti dai ristoranti e dalle proloco presenti lungo l’itinerario.

Le sagre e gli eventi più interessanti nel Sud Italia

Fonte: iStock

Tra gli eventi più interessanti che si svolgeranno in Puglia ad agosto c’è sicuramente il festival La Notte della Taranta che, per tutto il mese, movimenterà le serate estive pugliesi con spettacoli imperdibili. L’evento finale sarà il 24 agosto a Melpignano, dove viene organizzato ogni anno il famoso concertone: qui, artisti di fama internazionale si esibiscono insieme ai musicisti locali, creando un’atmosfera davvero magica.

Chi non teme il piccante, non può mancare l’evento che si terrà a Spilinga, in Calabria, dal 5 all’8 agosto. La Sagra della ‘Nduja è una manifestazione gastronomica, folkloristica e culturale tutta dedicata all’insaccato a base di peperoncino piccante e carne di maiale. In occasione della sagra ci saranno anche concerti dal vivo e DJ set.

Restiamo in tema di prodotti tipici, ma dirigiamoci in Basilicata, precisamente nella “capitale europea del fagiolo”. Stiamo parlando di Sarconi e della sagra dedicata a questo legume, che si terrà il 18 e il 19 agosto. Durante l’evento ci saranno stand di artigianato e prodotti tipici, showcooking, concerti, DJ set e tanti ospiti come Bianca Guaccero e Angelo Sabatelli.

Le sagre e gli eventi top nelle Isole

Terminiamo il nostro viaggio alla scoperta degli eventi di agosto in Italia con quelli organizzati nelle isole. Partiamo dalla splendida Sardegna, dove dal 14 al 17 agosto si terrà a Olbia uno degli eventi più attesi dell’anno: il Red Valley Festival. In queste giornate si esibiranno artisti della scena italiana e internazionale per un weekend all’insegna di musica, sole, divertimento e condivisione. Sempre in Sardegna, per chi non vuole perdersi un evento molto atteso della tradizione sassarese, ricordiamo che il 14 agosto ci sarà la discesa dei Candelieri.

Ogni anno si ripete a Sassari un rituale antichissimo risalente al XIII secolo. Durante questa festa tradizionale, tredici ceri di legno di grandi dimensioni e molto pesanti, quasi 4 quintali di peso, sono trasportati a spalla lungo le vie cittadine fino alla Chiesa di Santa Maria di Betlem. Questo rituale fa parte della Rete delle Grandi Macchine a Spalla Italiane, diventata nel 2013 patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’UNESCO.

In Sicilia, invece, sono i colori del carnevale a garantire il divertimento tra le giornate dell’1 e il 4 e dall’8 all’11 agosto. Il carnevale estivo di Acireale è uno spettacolo che conquista locali e turisti che avranno l’opportunità di vedere sfilare i migliori costumi e i carri realizzati dai più grandi Maestri Cartapestai locali, sintesi del carnevale svoltosi nel mese di febbraio.

Dal 10 al 15 agosto, invece, la città di Rosolini celebra uno dei cibi più amati dello street food siciliano: l’arancino. La Sagra dell’Arancino propone tanti stand, spettacoli comici, esibizioni di ballo e musica dal vivo con gruppi quali Eiffel 65 e i Sud Sound System. L’ingresso è gratuito.