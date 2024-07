I migliori festival musicali dell’estate in Puglia

Quali sono i migliori festival musicali organizzati in Puglia? Ecco l'elenco degli eventi e dei concerti da non perdere quest'estate

Fonte: iStock Panorama di Locorotondo, Puglia

L’estate in Puglia è un’esplosione di suoni, colori ed emozioni che trasforma questa regione in un palcoscenico straordinario grazie ad alcuni dei festival musicali più affascinanti e coinvolgenti d’Italia: preparatevi a vivere notti indimenticabili sotto il cielo stellato del Sud, dove ogni nota e ogni melodia vi faranno battere il cuore.

Ecco, allora, quali sono i migliori festival del 2024 che sapranno conquistarvi con la loro magia e l’energia travolgente.

Polifonic Festival Puglia

Fino al 28 luglio, il Polifonic Festival porta nella splendida Valle d’Itria (a Torre Canne, Cisternino e Locorotondo, provincia di Brindisi), tra il suono delle onde del mare che lambiscono gli scogli e quello del vento che muove le foglie degli ulivi, il meglio della musica elettronica e cattura la passione e l’energia che la terra pugliese sprigiona, trasformandole in un’esperienza musicale unica.

Al Polifonic Festival, svariate realtà internazionali si fondono con l’armonia del territorio, dando vita a trame sensoriali che incantano mentre ogni nota e ogni beat risuonano nell’aria mediterranea in un’atmosfera magica.

Partecipare significa immergersi in un evento tutto italiano, con un’anima internazionale e un profondo legame con la Puglia. È un’occasione imperdibile per scoprire la bellezza della regione tramite le vibrazioni della musica elettronica, in un viaggio sensoriale che lascia il segno.

Info utili

Come arrivare in Valle d’Itria

In auto

Per raggiungere Torre Canne da Nord imboccare l’autostrada A14 Milano – Bari, proseguire sull’autostrada A16 Roma – Bari, con uscita al casello di Bari e poi lungo la SS16 con direzione Brindisi e uscita Torre Canne.

Per Cisternino, dall’autostrada uscire a Bari nord, seguire le indicazioni per la SS16 direzione Brindisi e poi per Cisternino fino a immettersi sulla SS379. Per chi proviene da Sud, uscita dall’autostrada Brindisi-Lecce, seguire le indicazioni per SS16 direzione Bari e poi per Cisternino.

Per Locorotondo, da Bari percorrete la S.S. 16 (litoranea) e uscite a Fasano, quindi imboccate la 172 Dir. In alternativa, prendete la S.S. 100 con uscita a Turi e poi immettetevi sulla S.S. 172 (Statale dei Trulli). Da Taranto seguite la statale 172 Dir. Da Lecce e Brindisi, la S.S. 379 con uscita a Fasano, poi la 172 Dir.

In treno

Cisternino è collegata tramite navette e autobus alle stazioni di Fasano (la più vicina), Polignano a Mare, Monopoli e Ostuni ed è servita dalla linea Ferrovie Sud Est.

Locorotondo è servita dalle Ferrovie del Sud Est oppure si può scendere a Fasano e da lì proseguire in pullman per 13 chilometri.

Per Torre Canne, scendere alla stazione di Cisternino o Fasano e prendere l’autobus.

Biglietti Polifonic Festival Puglia

Biglietti acquistabili online presso il canale di vendita ufficiale Dice.fm.

Viva! Festival

Dall’1 al 4 agosto la Valle d’Itria (a Locorotondo e a Savelletri di Fasano) si colora anche con il Viva! Festival, non un semplice evento ma un “organismo che respira“, cresce e si evolve mediante l’energia sprigionata e condivisa dagli artisti, dal pubblico e dai sostenitori.

È un ecosistema dove ogni elemento convive in armonia dinamica, creando un equilibrio perfetto tra natura, musica e umanità, un battito sincronizzato, dove la bellezza incomparabile della valle, il suo tempo rarefatto e la luce abbagliante si fondono per diventare un palcoscenico entusiasmante. Qui, artisti provenienti da tutto il mondo si esibiscono e trasformano ogni momento in un’esperienza unica e indimenticabile.

Info utili

Come arrivare a Savelletri di Fasano

In auto

Per raggiungere Savelletri di Fasano occorre seguire la strada statale 16 Bari – Brindisi, uscita Savelletri/Fasano.

In treno

Dalla stazione di Bari ogni mezz’ora parte un treno per Fasano da cui arrivare a Savelletri con il servizio di autobus.

Biglietti Viva! Festival

I tickets si possono acquistare online su Dice.fm oppure presso la cassa della biglietteria il giorno dei concerti.

Notte della Taranta

Dal 3 al 22 agosto, la Puglia si anima con il festival itinerante della Notte della Taranta, con ben 50 appuntamenti che coinvolgono 19 comunità e il Concertone a Melpignano (Lecce) il 24 agosto per conoscere da vicino la ricchezza e il fascino dei centri storici salentini al travolgente ritmo della pizzica.

Un festival che propone 2 concerti per ogni tappa con 34 gruppi ospiti e 3 speciali concerti dell’Orchestra Popolare Notte della Taranta. Non manca la danza con lo spettacolo Pizzica in Scena e 9 laboratori di pizzica che vedranno coinvolgimento del pubblico.

I concerti iniziano il 3 agosto da Corigliano d’Otranto con il duo italo-iberico Radizi (la tappa ospiterà anche il Corpo di Ballo della Taranta e l’Orchestra Popolare Notte della Taranta).

Il 4 agosto Calimera con I Trainieri e I Calanti ;

e ; il 5 agosto Sogliano Cavour con Makaria e Scazzacatarante ;

e ; il 6 agosto Cursi con Pino Ingrosso e Li Strittuli ;

e ; il 7 agosto Zollino con I Tamburellisti di Otranto e Consuelo Alfieri ;

e ; il 8 agosto Nardò con Tarantarneo e Officina Zoè ;

e ; il 9 agosto Ugento con Ionica Popolare e l’Orchestra Popolare Notte della Taranta ;

e ; il 10 agosto Sant’Andrea – marina di Melendugno con Cesare Dell’Anna , Redi Hasa ed Ekland Hasa e Antonio Castrignanò & Taranta Sound ;

, e ; l’11 agosto Sternatia con Mino De Santis e Stella Grande ;

e ; il 12 agosto Carpignano Salentino con Edoardo Zimba e Enzo Petrachi & Folkband ;

e ; il 13 agosto Galatone con Carmen Greco e Canzoniere Grecanico Salentino & Inude Pulse ;

e ; il 14 agosto Lecce con Arneo Tambourine Project di Giancarlo Paglialunga e Antonio Amato Ensemble ;

e ; il 16 agosto Soleto con Antonio Smiriglia e Gli Sciacuddhuzzi ;

e ; il 17 agosto Galatina con Orchestra Popolare e Corpo di Ballo La Notte della Taranta ;

; il 18 agosto Castrignano de’ Greci con Nando Citarella & tamburi del Vesuvio e Salvatore Galeanda ;

e ; il 19 agosto Alessano con Fonarà e Mascarimirì x 2 ;

e ; il 20 agosto Cutrofiano con Enza Pagliara e Kamafei ;

e ; il 21 agosto Martignano con I Briganti di Terra d’Otranto e Alla Bua ;

e ; il 22 agosto Martano con La Corale la nuova Provenza Terra Nostra Folk, Hysterrae e Ashèblasta.

Info utili

Come arrivare in Salento

In auto

Seguendo l’Autostrada A16 uscire a Bari Nord e proseguire per la superstrada Brindisi – Lecce fino al capoluogo salentino.

In treno

Dalle città di Torino, Firenze, Verona, Venezia, Roma, Milano, Bologna, Rimini, Ancona e Pescara si raggiunge Lecce con collegamenti diretti oppure con uno o due cambi.

Biglietti Notte della Taranta

Tutte le tappe sono ad accesso libero e gratuito.

Panorama

Dall’11 al 17 agosto, il Panorama Festival consente di immergersi in un tripudio di colori e suoni nel fascino indiscusso del Salento, dove il meglio della musica elettronica internazionale si unisce con panorami mozzafiato per un autentico viaggio sensoriale con i migliori dj e producer della scena contemporanea.

Le tappe sono: