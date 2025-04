Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Il weekend del 25 aprile 2025 si preannuncia ricco di eventi e sagre in tutta Italia. Un’ampia varietà di esperienze culturali, enogastronomiche e artistiche sono in programma da nord a sud. Dalle fiere dell’artigianato alle degustazioni di vini, dai mercatini vintage ai festival internazionali: ecco una selezione di 10 imperdibili appuntamenti per celebrare al meglio la Festa della Liberazione.

Mostra Internazionale dell’Artigianato a Firenze

Dal 25 aprile al 1 maggio 2025, la splendida cornice della Fortezza da Basso di Firenze accoglie l’89ª edizione della Mostra Internazionale dell’Artigianato – MIDA. Si tratta di un appuntamento ormai storico che valorizza la sapienza manuale e creativa degli artigiani. L’evento ospita centinaia di espositori provenienti da ogni parte del mondo: maestri vetrai, ceramisti, tessitori, ebanisti, stilisti, incisori, orafi, pellettieri e tanti altri. Oltre alla possibilità di acquistare pezzi unici e autentici, i visitatori potranno assistere a dimostrazioni dal vivo e partecipare a laboratori interattivi pensati anche per i bambini. Un’occasione straordinaria per entrare a contatto con le tradizioni e le innovazioni del “fatto a mano”.

Vinicoli 2025 tra i caruggi di Genova

Il 27 aprile 2025, il cuore pulsante del centro storico di Genova si anima con la nuova edizione di Vinicoli. Questo evento unisce vino, cultura e territorio in un percorso sensoriale davvero suggestivo fatto di 7 tappe e 7 locali. Le antiche viuzze dei “caruggi”, ricche di fascino e storia, diventano così il palcoscenico di un itinerario enogastronomico. Ogni tappa è caratterizzata da vini naturali selezionati provenienti da cantine liguri e nazionali – presente anche una cantina austriaca. Lungo il percorso, ci sarà anche la possibilità di assaggiare lo street food pensato apposta per l’occasione. L’iniziativa non è solo un’opportunità per degustare eccellenze locali, ma anche per vivere la città da un punto di vista intimo e autentico, riscoprendo scorci nascosti, piccole piazze e atmosfere cariche di tradizione.

Il costo della card è di 28 euro e questa da diritto ad accedere al percorso degustazione completo.

Siamo Fritti! evento a Bologna

Dal 24 al 27 aprile 2025, Bologna accende i riflettori su una delle tecniche culinarie più amate d’Italia: il fritto. Con l’evento Siamo Fritti, un viaggio fra i sapori d’Italia, il Grand Tour Italia celebra il cibo di strada in tutte le sue forme più croccanti, saporite e invitanti. Dai cuoppi napoletani alle olive all’ascolana, dalle panelle siciliane al gnocco fritto emiliano e così via con tante altre specialità rigorosamente fritte.

L’evento si svolge all’interno del Grand Tour Italia – un parco esperienziale di 50.000 mq – attrezzato con stand gastronomici regionali. I visitatori potranno comporre il proprio percorso di degustazione grazie ai Passi, i token ufficiali del parco, il tutto in un’atmosfera conviviale, con tanto di musica, intrattenimento e workshop per scoprire i segreti della frittura perfetta. Un appuntamento imperdibile per i food lover e per tutta la famiglia.

Hippie Market ai Castelli Romani

Dal 25 al 27 aprile 2025, l’Hippie Market trasporta il pubblico nell’atmosfera magica e gitana degli anni ’70, nella splendida cornice dei Castelli Romani, e più precisamente presso un nuovo incantevole spazio di 4.000 mq sito in via dei Laghi km 4.0 a Marino in stile deserto messicano. Questo evento colorato e coinvolgente è molto più di un semplice mercatino. Si tratta di un vero e proprio viaggio nel tempo tra bancarelle di abbigliamento vintage, gioielli artigianali, accessori handmade, piante rare, vinili, incensi, lampade, candele, occhiali vintage, poster, illustrazioni, home decor. L’evento vedrà la partecipazione di giovani designers, artigiani, stilisti, illustratori ed artisti, accuratamente selezionati in tutta Italia. Oltre allo shopping, i visitatori potranno assistere a performance artistiche, concerti dal vivo, jam session e attività pensate per i bambini, come il trucca bimbi e laboratori che uniscono i valori del riciclo e la motricità fine, in uno spirito di condivisione, libertà e creatività che richiama il movimento flower power. L’evento si svolgerà dalle 11.30 alle 21.000 e avrà anche spazi dove mangiare come l’autentica “Finca Ibizenca”, creata “para compartir”, con cucina spagnola. Presente anche un’area pic-nic.

Artevento, festival internazionale dell’aquilone, a Cervia

Dal 24 aprile al 4 maggio 2025, la spiaggia di Pinarella di Cervia si trasforma in un teatro a cielo aperto grazie alla 45ª edizione di Artevento, il festival internazionale dell’aquilone – con l’Indonesia come ospite d’onore di quest’anno. Oltre 200 aquilonisti e artisti del vento provenienti da 50 nazioni daranno vita a spettacolari coreografie aeree, tra voli acrobatici sincronizzati, aquiloni giganti, danze nel vento e creazioni artistiche che lasceranno a bocca aperta adulti e bambini. Accanto alle esibizioni si svolgeranno anche laboratori creativi, mostre tematiche e attività ludiche per tutte le età.

Nella giornata del 25 aprile sono in programma i seguenti appuntamenti:

l’annullo postale dedicato agli 80 anni dalla liberazione,

la cerimonia delle bandiere,

alle ore 14.00 si terrà il volo collettivo Nickelangelo’s party, in memoria del grande artista e maestro del volo inglese Nick James,

i maori dalle ore 15.00 porteranno a Cervia la forza dirompente dell’haka e i loro significativi canti waiata,

dalle 16.30 verrà allestita e presentata l’assoluta new entry di questa edizione: Trigon, l’installazione eolica,

la giornata del 25 aprile si concluderà poi con lo spettacolo “L’Uomo Calamita” di Circo El Grito.

Sagra della Ricotta a Vizzini

Il 25 aprile 2025, tra i suggestivi paesaggi collinari della provincia di Catania, Vizzini si veste a festa per accogliere una delle manifestazioni gastronomiche più attese della primavera siciliana: la sagra della ricotta. Questa sagra è un vero tributo alla ricotta fresca, autentico emblema della cultura casearia dell’isola. Durante l’evento, i visitatori potranno assaporare la ricotta in tutti i modi: calda appena colata nei tradizionali canestri, accompagnata da pane di grano duro, in ricette dolci e salate come cannoli, cassate, focacce rustiche e ravioli.

Una sagra culinaria ma anche didattica e culturale. I maestri casari locali infatti daranno dimostrazione della lavorazione tradizionale della ricotta, spiegando i segreti di una tecnica che si tramanda da generazioni. Lungo le vie del centro ci saranno mercatini artigianali, spettacoli folkloristici, cortei storici, musica dal vivo e laboratori aperti al pubblico.

Distinti Salumi a Cagli

Nel cuore delle Marche, Cagli, in provincia di Pesaro-Urbino, ospita Distinti Salumi, una manifestazione che celebra la norcineria artigianale italiana. Organizzata in collaborazione con Slow Food Italia e Slow Food Marche, l’evento trasformerà il centro storico di questo paesino marchigiano in un palcoscenico dedicato all’eccellenza gastronomica. Dal 25 al 27 aprile 2025, i visitatori potranno partecipare a degustazioni guidate, laboratori del gusto e incontri con produttori, esplorando così le tradizioni e le innovazioni della produzione di salumi di qualità.

L’inaugurazione è prevista per venerdì 25 aprile alle ore 17 presso il Teatro di Cagli in Piazza Papa Niccolò IV.

Festa dei Pesci Marinati a Comacchio

A Comacchio, la Festa dei Pesci Marinati celebra l’antica tradizione della marinatura del pesce, tipica delle Valli di Comacchio. Dal 25 al 27 aprile 2025, la manifattura dei marinati apre le sue porte per offrire un’esperienza immersiva tra degustazioni, mercatini, visite guidate, musica e laboratori per bambini.

L’evento in provincia di Ferrara valorizza i prodotti ittici locali, come l’anguilla e il cefalo, preparati secondo ricette tradizionali, e regala ai visitatori un viaggio nei sapori autentici del Delta del Po.

Vinum Alba 2025: la più grande enoteca a cielo aperto d’Italia

Dal 25 al 27 aprile e poi dal 1 al 4 maggio 2025, Alba ospita la 47ª edizione di Vinum, la fiera internazionale dei vini del Piemonte. ​

Durante la manifestazione, le piazze e le vie del centro storico si trasformeranno in un’enoteca a cielo aperto, con oltre 700 etichette in degustazione e circa 400 produttori presenti.

I visitatori potranno partecipare a degustazioni guidate, masterclass, corsi di cucina e laboratori sensoriali, esplorando le eccellenze vinicole delle Langhe, del Roero e del Monferrato.

Tra le novità del 2025, l’introduzione di un etilometro monouso personalizzato Vinum, incluso nel carnet di degustazione, per promuovere un consumo responsabile. Inoltre l’evento prevede: concerti, visite alla città sotterranea di Alba e passeggiate gourmet tra le colline patrimonio UNESCO.

Fiera di San Marco a Montecchio Emilia

Il 25 aprile 2025, Montecchio Emilia si anima con la tradizionale Fiera di San Marco, uno degli appuntamenti più amati della primavera reggiana. Questa storica fiera, che affonda le sue radici nella cultura contadina e nelle usanze locali, rappresenta oggi un perfetto mix tra tradizione e attualità. Le strade del centro si animeranno con bancarelle di prodotti tipici, degustazioni gastronomiche e stand dedicati all’artigianato locale.

Uno dei fulcri dell’evento è l’esposizione florovivaistica, con una vasta selezione di piante ornamentali, aromatiche e da frutto, ideale per gli appassionati di giardinaggio e per chi vuole dare un tocco di primavera alla propria casa. Non mancheranno attività pensate per i bambini – giochi, spettacoli itineranti e attività didattiche. Tra folklore, sapori genuini e convivialità, la Fiera di San Marco è un’occasione speciale per vivere like a local Montecchio Emilia.