Come trascorrere il ponte del 2 giugno? Dai festival a tema giapponese a quelli dedicati al prelibato tonno di Carloforte, questi gli eventi più belli in Italia

Fonte: iStock A Carloforte ci sarà un evento imperdibile dedicato al tonno

Il ponte del 2 giugno è ormai alle porte, un bel weekend lungo che ci offre l’opportunità di organizzare anche brevi gite fuori porta. Se non avete ancora deciso cosa fare, dove andare e con chi, qui abbiamo raccolto le sagre e gli eventi da non perdere in Italia per trascorrere queste giornate in leggerezza, all’insegna della scoperta del nostro territorio e della sua deliziosa gastronomia.

Dal mare alla montagna, passando per borghi e città d’arte, questi i nostri consigli su cosa fare per il ponte del 2 giugno!

Festival Gaya Gaya, Torino

Se non siete riusciti a organizzare un bel viaggio per il ponte del 2 giugno, potete sempre viaggiare con il cibo! Al Mercato Centrale di Torino, dal 30 maggio al 2 giugno, ci sarà il festival Gaya Gaya dedicato al Giappone e organizzato in collaborazione con l’artigiano Akira Yoshida. Il nome stesso dell’evento, che significa “rumoroso, pieno di gente”, racchiude l’atmosfera che troverete durante queste giornate, ricche di allegria e vivacità.

Il programma è interamente dedicato alla cultura e tradizione nipponica da scoprire attraverso deliziosi stand di street food, market di artigiani e produttori giapponesi, workshop, cooking class, esibizioni e talk. Tra gli eventi più belli evidenziamo la ramen masterclass il 1 giugno, dalle 14:00 alle 16:00, e le esibizioni musicali di Okinawa Sanshin e del suo liuto di Okinawa e Takuya the Takoist con il suo tamburo giapponese.

Sagra della Ciliegia Ferrovia, Turi (BA)

Dal 31 maggio al 2 giugno a Turi, borgo pugliese in provincia di Bari, si terrà la 33ª edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. L’evento celebra una delle varietà più pregiate di ciliegie italiane con un programma ricco e diversificato: oltre alla presenza degli stand, sono previste diverse iniziative come il concorso di cucina “Mastercherry Ferrovia”, concerti e un video-racconto firmato da Antonio Giannotti per raccontare l’essenza del lavoro agricolo locale.

Questa è un’ottima opportunità per visitare il centro storico di Turi dove, per l’occasione, ci saranno anche mostre, tour guidati, performance di strada, concerti, spettacoli per famiglie e DJ set serali.

Girotonno, Carloforte

Scoprite l’antica tradizione e la cultura millenaria del tonno in un angolo di paradiso nel Sulcis Iglesiente: Carloforte, in Sardegna. Dal 23 maggio al 2 giugno, cultura, arti, enogastronomia, musica e spettacolo si uniscono per raccontare una delle specialità più pregiate di questa parte dell’isola. Tra gli eventi più attesi c’è sicuramente il World Tuna Competition, la gara internazionale in cui chef provenienti da Filippine, Francia, Giappone, Italia, Marocco, Spagna, Perù e Portogallo si sfidano a colpi di creatività e ricette a base di tonno rosso del Mediterraneo.

Potrete anche assistere a diversi cooking show stellati, concerti gratuiti e, ovviamente, assaporare i piatti preparati durante queste giornate.

UBEER, Perugia

Dal 30 maggio al 2 giugno, presso il Barton Park di Perugia, si terrà la seconda edizione di UBEER, il festival open air dedicato alla birra artigianale umbra. Immersi in un contesto naturale, vivace e conviviale, potrete provare le birre di ben 17 birrifici regionali, da affiancare alle specialità preparate da 10 food truck selezionati, specializzati in piatti locali e street food creativo.

Il divertimento è garantito anche dal Sound Park, uno stage immerso nel verde che ospiterà DJ set, live band e sessioni con vinili dalle 16:00 fino a notte fonda. Non mancheranno aree relax tra gli alberi, talk con i protagonisti della scena brassicola e attività esperienziali per tutti i gusti.

Belgioioso Medievale, Belgioioso

Fate un tuffo nel passato nel borgo di Belgioso dove l’1 e il 2 giugno si terrà un evento tutto dedicato alle atmosfere medievali e viscontee. Falconieri, sbandieratori, giocolieri, musici, danzatori e giullari offrono un intrattenimento unico permettendovi di scoprire gli usi e i costumi di un tempo. Tra le attività più attese ci sono sicuramente i tornei, come quelli di spada lunga in armatura e di arcieria: vi sembrerà di essere in un film, con i cavalieri che si sfidano in duelli e le frecce che sibilano verso i bersagli.

Per i bambini e i ragazzi, il programma prevede tanti giochi tradizionali, da tavolo e di ruolo, per divertirsi tra le mura del castello. Non mancherà anche una zona ristorazione dove provare i piatti tipici del territorio!

CantinArte, Nuirachi (OR)

Le ultime giornate della IX edizione di CantinArte, l’evento di Nuirachi cominciato il 3 maggio, saranno il 31 maggio e il 2 giugno. Sabato 31 maggio, alle 19:30, ci sarà la presentazione del libro “Il corpo sbagliato” di Francesca Spanu, una storia vera che mette in luce le storture di un mondo piuttosto interessato alla bellezza corporea. A seguire salirà sul palco Sista Namely & Islasound per il concerto reggae e, per terminare la serata, la musica del DJ Lochi.

Lunedì 2 giugno, invece, alle ore 20:00, presso la Cantina Caddeo potrete ammirare il finissage di Filippo Martinez e ascoltare le idee dell’epistemologo Silvano Tagliagambe. Con lui, oltre all’autore del dipinto, ci saranno Luca Cocco, ingegnere, Direttore generale del Corpo Forestale e appassionato inventore di eventi culturali e Renato Chiesa, avvocato e Console Onorario del Messico, Paese che con la Sardegna ha una sorprendente affinità spirituale.

Cioccolato in Quota, Canterano (RM)

Dal 31 maggio al 2 giugno, nel borgo di Canterano, a pochi passi da Roma, ci sarà l’evento Cioccolato in Quota. Dimenticate la dieta e la bilancia perché questa è la vostra occasione per provare il cioccolato non solo sui dessert, ma anche su antipasti, primi e secondi. Immersi tra i vicoli di pietra del borgo, con una vista mozzafiato sulla Valle dell’Aniene, potrete gustare torte al cacao con cipolla rossa e asparagi, stracotto di manzo con uvetta e cioccolato e maritozzi.

Non mancano gli abbinamenti arditi, come i mini arancini pancetta e cacao o le frittatine cacio e pepe al profumo di fondente. Ci saranno anche menù speciali con i bambini a base di burger e patatine. Oltre al cibo, le giornate prevedono anche laboratori con veri maestri cioccolatai, DJ set e musica dal vivo.

Festa della Birra Belga, Alzano Lombardo (BG)

Alla sua terza edizione, la Festa della Birra Belga torna ad Alzano Lombardo il 30 e il 31 maggio presso gli ambienti post-industriali di Spazio Fase, a pochi chilometri da Bergamo. Durante l’evento potrete provare un’accurata selezione di birre artigianali belghe, tra spine e bottiglie, provenienti da diversi birrifici del territorio e direttamente da Bruxelles. L’area food, invece, propone street food e piatti ispirati alla tradizione belga, come frites, carbonade flamande e i gaufres, oltre che i famosi waffles.

Ad arricchire il tutto ci sarà musica live e DJ set: in programma DJ Felipe, direttamente dal Belgio, con un set esclusivo e un live canoro che unisce tradizione e contemporaneità a cura di Sofia Doremi, cantante belga. L’ingresso è gratuito, mentre per acquistare i prodotti sono necessari i token.

Palio dell’Anello, Tarquinia

Dal 30 al 1 giugno, Tarquinia celebra la storia e la tradizione con il Palio dell’Anello, uno degli appuntamenti annuali più attesi. Tre giorni ricchi di eventi che animeranno la città etrusca all’insegna della cultura, dello spettacolo e della passione per la tradizione. Il programma si aprirà venerdì 30 maggio con la cerimonia del giuramento e la benedizione dei cavalieri, seguita dallo spettacolo del celebre Gruppo Storico Spadaccini di Soriano nel Cimino. Sabato 31 maggio, alle 18:30, le vie e le piazze del centro storico saranno animate dal grande corteo storico, con la partecipazione delle contrade in abiti d’epoca e decine di figuranti, in una rievocazione capace di incantare grandi e piccoli.

Il momento più sentito arriverà domenica 1 giugno, alle 16:00, con lo svolgimento del Palio dell’Anello presso il campo sportivo “Giuseppe Cardoni”. A seguire, la sfilata di rientro dal campo sportivo al centro storico e, alle 20:30 in piazza Cavour, la cerimonia di premiazione ufficiale.

Trame Sonore, Mantova

Infine, a Mantova si terrà l’evento Trame Sonore: dal 29 maggio al 2 giugno, la città si trasforma in un grande palcoscenico musicale con oltre 300 artisti provenienti da tutto il mondo. Dalle sale affrescate del Palazzo Ducale ai vicoli e alle piazze, oltre trenta luoghi simbolo accoglieranno per cinque giorni un flusso ininterrotto di musica classica, riletta in chiave partecipativa e progressiva. Tra gli ospiti più famosi citiamo Alfred Brendel, Alexander Lonquich e Antonios Koutroupis.

L’evento mette in scena diversi percorsi tematici, itinerari culturali, workshop e incontri che, intrecciandosi con i concerti, propongono una manifestazione internazionale che omaggia non solo la musica da camera, ma anche la stessa città di Mantova, Patrimonio dell’Umanità UNESCO.