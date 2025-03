Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: Ufficio Stampa Foto di un'edizione passata di Georgica, al Lido Po di Guastalla e Gualtieri

L’ultimo weekend di marzo si accende di profumi e tradizioni culinarie in tutta Italia, grazie al tanto atteso arrivo della primavera, che porta con sé temperature più miti, giornate di sole ma anche nuovi sapori di stagione da riscoprire e celebrare.

Da nord a sud del Belpaese, le sagre diventano il palcoscenico perfetto per scoprire i sapori autentici delle diverse regioni, tra specialità gastronomiche, musica e folclore. Se siete alla ricerca di un’esperienza gustosa e immersiva per questo fine settimana, non importa dove vi troviate o dove siate diretti, ecco un itinerario delle migliori sagre del weekend del 29 e 30 marzo.

Le sagre da non perdere nel Nord Italia

Georgica – Guastalla e Gualtieri, Emilia-Romagna

Il 29 e 30 marzo, lungo il Lido Po di Guastalla e Gualtieri, con collegamento fluviale al porto di Pomponesco (Mantova), si svolge Georgica. Festa della terra, delle acque e del lavoro nei campi. Si tratta di un evento dedicato alla celebrazione del mondo rurale, del Grande Fiume, del buon cibo e delle tradizioni. Sarà possibile esplorare la biodiversità attraverso una mostra-mercato con oltre 200 espositori specializzati in enogastronomia, vivaismo, artigianato e vintage, oltre a un ricco calendario di incontri, laboratori e attività esperienziali per adulti e bambini.

Formaggi e Sorrisi – Cremona, Lombardia

Nella splendida cornice del centro storico di Cremona, dal 28 al 30 marzo si tiene Formaggi e Sorrisi, un evento dedicato ai formaggi italiani. Un’occasione imperdibile per degustare formaggi tipici, partecipare a showcooking con chef rinomati e immergersi in percorsi sensoriali che esaltano le eccellenze casearie del Belpaese.

Sagra della Valtellina – Peschiera Borromeo, Lombardia

Per gli amanti dei sapori montani d’Italia, la Sagra della Valtellina è l’evento perfetto. Dal 28 al 30 marzo, Peschiera Borromeo celebra le specialità valtellinesi con stand gastronomici ricchi di pizzoccheri, sciatt e bresaola, il tutto accompagnato da ottimi vini locali e un’atmosfera accogliente e tradizionale.

Fonte: iStock

Sagra Contadina e Festa della Primavera – Spirano, Lombardia

A Spirano (BG) si festeggia la primavera con la Sagra Contadina e Festa della Primavera, in programma nei weekend del 28-30 marzo (e successivamente anche il 4-6 aprile) al Palaspirà. Un’occasione per celebrare la cucina bergamasca con piatti autentici come polenta e stinco, casoncelli, oselì scapac, costine alla brace e la celebre polenta e osei dolce. L’evento sarà animato da musica dal vivo, mercatini con prodotti tipici e un’area bimbi dedicata.

Rolling Truck Street Food Festival – Novara, Piemonte

Se vi piacciono le proposte culinarie innovative e l’atmosfera dinamica dello street food, il Rolling Truck Street Food Festival a Novara è l’evento giusto. Dal 28 al 30 marzo, la città ospita un festival itinerante con cibo di strada da tutto il mondo, musica live e intrattenimento per grandi e piccoli.

Le sagre del Centro Italia di fine marzo

Sagra della Salsiccia – Monte San Biagio, Lazio

Il 29 e 30 marzo, Monte San Biagio (LT) celebra la sua famosa salsiccia con un evento gastronomico imperdibile. Degustazioni, showcooking, spettacoli musicali e un’atmosfera festosa accolgono i visitatori che vogliono scoprire e assaporare uno dei prodotti più tipici della regione.

Sagra della Falia e Broccoletti – Priverno, Lazio

Se amate i sapori rustici, la Sagra della Falia e Broccoletti è un appuntamento da segnare in agenda. Il 30 marzo, il borgo di Priverno, in provincia di Latina, festeggia questa focaccia tipica accompagnata dai gustosi broccoletti locali. Un evento che celebra la semplicità e la bontà della cucina contadina laziale.

Sagra del Castagnolo – Monte San Vito, Marche

Gli amanti dei dolci non possono perdere senz’altro la Sagra del Castagnolo a Monte San Vito (AN). Il 30 marzo, il paese si riempie del profumo di questo dolce tipico del Carnevale, con stand gastronomici, musica dal vivo e attività per tutta la famiglia.

Sagra della Frittata – Montaquila, Molise

A Montaquila (IS), in Molise, il 30 marzo si tiene invece la celebre Sagra della Frittata, che ogni anno attira visitatori curiosi di vedere all’opera i cuochi nella preparazione della frittata gigante, realizzata con centinaia di uova. L’evento non è solo un’occasione per gustare questo piatto, ma anche per scoprire i sapori della cucina locale grazie agli stand enogastronomici che propongono salumi, formaggi e piatti tipici molisani.

Le sagre del Sud Italia per il 29-30 marzo 2025

Sagra della Zipola – Narbolia, Sardegna

Il 30 marzo, il borgo di Narbolia (OR), in Sardegna, ospita la Sagra della Zipola, un appuntamento imperdibile per chi ama i dolci della tradizione. La zipola, una soffice frittella dalla forma allungata, viene preparata seguendo antiche ricette e servita calda, spesso accompagnata da un bicchiere di vernaccia locale. Oltre alle degustazioni, la sagra offre spettacoli folkloristici, musica dal vivo e momenti di condivisione della cultura sarda, tra balli tradizionali e rievocazioni storiche.

Ciocco Fest – Castelvetrano, Sicilia

Dal 29 al 31 marzo, a Castelvetrano (TP), in Sicilia, torna il Ciocco Fest, un evento interamente dedicato al cioccolato artigianale e alle dolci eccellenze siciliane. Per tre giorni, il centro storico si trasforma in un paradiso per i golosi, con stand di maestri cioccolatieri, degustazioni, laboratori e showcooking. Tra le specialità protagoniste, spiccano il celebre cioccolato di Modica IGP, i cannoli farciti al momento e tante creazioni uniche che uniscono tradizione e innovazione.

Fonte: iStock

Sorsi diVino – Cava de’ Tirreni, Campania

Questo weekend, dal 27 al 29 marzo 2025, il Complesso Monumentale del Monastero di San Giovanni a Cava de’ Tirreni ospiterà “Sorsi diVino”, un evento dedicato alle eccellenze vinicole della Campania. Promosso dalla Camera di Commercio di Salerno e da Confesercenti Cava de’ Tirreni, con il patrocinio del Comune, la manifestazione prevede un ricco programma di attività. Sabato 29 marzo, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 18:00 alle 20:00, sono in programma masterclass e incontri B2B rivolti a professionisti del settore. Dalle 18:00 alle 21:00, invece, le cantine apriranno le porte ai visitatori per degustazioni, con un ticket di 10€ che consente sette assaggi e contribuisce a sostenere l’Associazione “Il Grillo e la Coccinella A.GE.C. APS” nella sensibilizzazione sull’autismo.