La Notte Europea dei Musei , che si lega alla Giornata Internazionale dei Musei , ha come obiettivo avvicinare le persone alla cultura rendendo accessibili luoghi unici con un ingresso gratuito o a solo 1 euro. Da Milano a Torino, passando per Bologna, Roma e Palermo: ecco quali sono gli eventi imperdibili da visitare e il programma città per città.

Amate l’arte? Non potete perdere l’iniziativa Notte dei Musei 2025 : tra il 17 e il 18 maggio si uniscono storia, cultura e bellezza in ogni forma coinvolgendo moltissime città italiane.

Notte dei Musei a Bologna

La città di Bologna partecipa con 38 musei e spazi culturali coinvolti espandendo la rete alla provincia. 12 comuni nelle vicinanze come Imola, San Lazzaro di Savena e Valsamoggia danno modo di accedere a molti spazi gratuitamente o con il biglietto simbolico a 1 euro. Ben 71 appuntamenti tra mostre, eventi, performance, visite guidate, degustazioni, letture e conferenze.

Bologna continua il suo percorso culturale per il terzo anno consecutivo diventando un esempio importante di rete museale integrata. L’iniziativa è coordinata dal Settore Musei Civici Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna, con l’obiettivo di valorizzare la ricchezza e la varietà della proposta culturale.

I musei coinvolti a Bologna

Nella città bolognese sarà possibile entrare a 1 euro all’interno di Casa Morandi, visitare la collezione comunale d’arte nei Musei Civici, accedere al museo civico archeologico e a quello d’arte industriale con la Galleria Davia Bergellini. Sono coinvolti anche il museo della Beata Vergine di San Luca, il museo per la Memoria di Ustica e Palazzo Magnani. Ma sono solo una selezione, sono molti di più i luoghi.

E nei dintorni? A Imola apre le porte il museo San Domenico, a Castenaso il MUV, a Pianoro il museo di Arti e mestieri “Pietro Lazzarini” mentre a Cento apre le porte il museo della Musica e la pinacoteca civica “Graziano Campanini”. A San Giovanni in Persiceto si entrerà invece nel museo archeologico ambientale e in quello del cielo e della terra, orto botanico incluso.

Fonte: Ufficio Stampa

Notte dei Musei a Roma

Anche Roma partecipa all’iniziativa. Sabato 17 maggio 2025 la città eterna promuove la cultura aggregandosi alla quindicesima edizione della Notte dei Musei in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzato da Zètema Progetto Cultura, sotto l’egida della Nuit Européenne Des Musées.

Si parte dalle 20:00 di sabato notte e si resta attivi fino alle 2:oo di domenica: 60 gli spazi culturali che saranno accessibili con 1 euro e alcuni daranno persino l'ingresso gratuito. Un'occasione da non perdere, considerando che il calendario fittissimo offre ben 100 eventi: mostre, visite guidate ma anche concerti, spettacoli e laboratori.

Musei Civici coinvolti

I Musei Civici di Roma accoglieranno spettacoli, proiezioni, concerti e mostre. Tra questi: Musei Capitolini, Museo dell’Ara Pacis, Centrale Montemartini, Mercati di Traiano, Museo di Roma, Museo di Roma in Trastevere, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia, Galleria d’Arte Moderna, Museo della Forma Urbis. L’accesso sarà a 1 euro o gratuito con MIC Card.

Aperti anche musei di Roma meno conosciuti come il Museo Napoleonico, Museo Canonica, Museo Barracco, Museo della Repubblica Romana, Villa di Massenzio, Museo di Casal de’ Pazzi e altri ancora.

Il Planetario di Roma offrirà due spettacoli astronomici, mentre il Museo Storico dei Vigili del Fuoco, il Museo della Musica e numerose accademie e ambasciate parteciperanno con eventi unici.

Gli spettacoli da non perdere

Tra le novità, la performance di Sergio Bernal al Museo dell’Ara Pacis, che con PAX fonderà flamenco e balletto classico in un messaggio universale di pace. Accanto a lui la cantaora andalusa Paz de Manuel. Sempre all’Ara Pacis, Paola Minaccioni metterà in scena Urlo di Roma, un viaggio musicale nei vicoli della città, accompagnata dalle musiche di Valerio Guaraldi.

Spettacoli di musica classica, gospel, jazz e popolare si alterneranno nei principali musei. Ai Mercati di Traiano, Voci Popspel proporrà un viaggio nella musica afroamericana. Alla Centrale Montemartini, spazio al jazz con il Luca Velotti Classic Jazz Duo e al concerto sciamanico Queendoms Unplugged.

Al Museo di Roma a Palazzo Braschi, tra spettacoli di videoarte, concerti barocchi e omaggi a Roberto De Simone, si esploreranno le connessioni tra tradizione e modernità.

Notte dei Musei a Palermo

Palermo si prepara alla notte Europea dei Musei sabato 17 maggio e lo fa in grande per partecipare ad una manifestazione internazionale nata con il patrocinio UNESCO, Consiglio d’Europa e ICOM aprendo le porte di musei e luoghi di cultura.

Per una notte il mondo artistico diventa più esclusivo: non solo è possibile visitare alcuni luoghi selezionati, ma si entra con un biglietto simbolico di 1 euro per provare a riscoprire il patrimonio culturale con occhi diversi.

Massimo Midiri, Rettore dell’Università di Palermo ha commentato l’iniziativa così in una nota ufficiale: “La Notte Europea dei Musei è un momento in cui i luoghi di cultura diventano spazi aperti e partecipativi. È un modo per rafforzare la nostra identità collettiva e per offrire esperienze di conoscenza e ispirazione. Questa iniziativa è perfettamente in linea con la terza missione dell’Ateneo, che guarda oltre la didattica e la ricerca per avvicinare il pubblico alla cultura e al patrimonio della nostra comunità”.

Protagonista la Vucciria di Renato Gattuso

Tra le tappe imperdibili della serata palermitana spicca senza dubbio la Vucciria di Renato Guttuso, icona intramontabile della città e testimone vibrante della sua anima popolare e profonda.

In occasione del cinquantesimo anniversario dell'opera, sarà visitabile in una versione nuova e immersiva all'interno della sala Terrana di palazzo Chiaromonte, luogo simbolo della cultura palermitana.

Notte dei Musei a Milano

Non poteva mancare Milano all’appello delle città italiane pronte a festeggiare la Notte dei Musei. Il 17 maggio il capoluogo lombardo terrà compagnia con aperture straordinarie d’ingresso gratuito o ridotto al prezzo simbolico di 1 euro.

Fonte: iStock

I musei coinvolti

Dalla Pinacoteca di Brera alle Gallerie d’Italia fino alla Pinacoteca Ambrosiana: questi i primi luoghi da non perdere. Un’occasione speciale è quella di accedere alla Cripta di San Sepolcro con un biglietto unico a 3 euro che combina la visita con la pinacoteca Ambrosiana. In questo caso le aperture saranno tra le 18:oo e le 19:30.