Fonte: iStock Le sagre e gli eventi da non perdere nel weekend

È in arrivo il primo weekend di aprile e, se non sapete ancora come trascorrerlo, ma avete voglia di qualcosa di gustoso alla scoperta della tradizione culinaria italiana, qui abbiamo raccolto alcune delle sagre e degli eventi da non perdere. Non solo cibo, però, abbiamo trovato anche degli eventi interessanti che vi permetteranno di trascorrere una giornata all’aria aperta, come le passeggiate botaniche per approfondire la vostra conoscenza sulle erbe spontanee.

Festa Sarda a Cagliari

Per chi vuole scoprire l’anima più tradizionale della Sardegna, l’appuntamento da non perdere è a Cagliari il 4, 5 e 6 aprile. L’evento “Festa Sarda” nasce proprio con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale sardo, offrendo esperienze uniche che uniscono tradizione, gastronomia, musica e folklore.

L’iniziativa si terrà in Piazza Giovanni XXIII con un programma molto ricco che prevede laboratori di pasta fresca per i bambini e di impagliatura, dimostrazioni degli artigiani, esibizioni delle maschere sarde, musica e balli in abito tradizionale, oltre che il meglio del cibo sardo, dal formaggio fuso alle seadas.

Fonte: iStock

La Valle dei Ciliegi a Bracigliano (SA)

In Campania si festeggia l’arrivo della primavera a Bracigliano, in provincia di Salerno. L’evento “Valle dei Ciliegi” non è solo un’occasione per ammirare il candido manto di fiori che avvolge le colline, ma un vero e proprio viaggio attraverso i sensi. Qui potrete passeggiare tra i sentieri fioriti, assaporare i prodotti tipici e assistere alle esibizioni di artisti provenienti dal panorama musicale italiano e internazionale.

L’iniziativa sarà il 5 e 6 aprile e prevede un programma composto da un tour guidato tra i ciliegi in fiore, degustazione di prodotti enogastronomici tipici, concerti e visite al borgo storico.

Passeggiate Selvatiche a Occhieppo Superiore (BI)

Il 6 aprile, a Occhieppo Superiore, ci sarà l’evento “Passeggiate Selvatiche tra prati e pascoli”. Si tratta di un’intera giornata dedicata alla scoperta delle erbe spontanee e alla botanica dove potrete partecipare a passeggiate didattiche insieme a esperti erbolari, forager e professionisti del settore. Nel dettaglio, durante l’evento si esploreranno i prati di Occhieppo e imparerete a riconoscere e raccogliere piante selvatiche, approfondendo anche l’utilizzo delle erbe in cucina.

Caroots a Polignano a Mare

A Polignano a Mare arriva la prima edizione di Caroots, la festa organizzata da AIP – Associazione Imprenditori Polignanesi dedicata alla Carota di San Vito, un autentico gioiello del territorio tutelato come presidio Slow Food. L’evento, che si terrà il 5 e 6 aprile, vuole far conoscere il legame profondo che esiste tra uomo, natura e tradizione, promuovendo un’alimentazione consapevole e rispettosa dell’ambiente.

Il programma prevede street food e degustazioni, tutti ispirati alla carota di San Vito, show cooking e workshop, docufilm alla scoperta dei semi a rischio di estinzione, concerti live, DJ set e spettacoli.

Pasqua al Circo a Roma

In occasione delle prossime festività, il Garum – Biblioteca e Museo della Cucina, davanti al Circo Massimo, dedicherà le giornate del 5 e 6 aprile alla Pasqua e alla Pasquetta con un ricco programma che unisce arte e cucina e che prevede la partecipazione di chef e grandi pasticceri. Dalla mostra d’arte delle “Uova d’Autore” di Walter Musco, un’esposizione unica che celebra l’arte e la creatività attraverso opere d’arte pasquali, ai cooking show, ai banchi d’assaggio e vendita di prodotti tipici pasquali, fino ai laboratori attivi e creativi pensati per grandi e piccini.