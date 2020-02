Ryanair, voli scontati per la settimana di San Valentino

editato in: da

Tutti ai posti di partenza per San Valentino: questa è la settimana dedicata agli innamorati, e sono in molti ancora in fermento alla ricerca del regalo perfetto per stupire la propria dolce metà. Se anche voi siete in questa situazione, potreste approfittare delle incredibili offerte di Ryanair e organizzare un bel weekend fuori porta.

La compagnia aerea low cost ha infatti lanciato due interessanti promozioni per tutti coloro che desiderano cogliere l’occasione al volo. Siete pronti a concedervi un last minute pazzesco per trascorrere la giornata di San Valentino in qualche splendida località europea? Allora non dovrete far altro che prenotare uno dei tanti voli del network Ryanair, scontati addirittura fino al 30%. L’offerta è valida però solamente per gli acquisti effettuati entro le 23:59 di questa sera, mercoledì 12 febbraio. Affrettatevi: potrete poi volare a partire dal 13 febbraio sino al 31 maggio 2020.

Ad esempio, da Milano Malpensa potrete partire verso Almeria a prezzi che vanno da 9,99 euro a persona (solo andata). La splendida cittadina arabeggiante, affacciata sulle coste del mar Mediterraneo, è un affascinante connubio di antico e moderno, di spiagge e montagne, ma anche di natura e di bellezze costruite dall’uomo. Pur essendo una meta ancora considerata fuori dalle classiche rotte turistiche, possiede tantissime attrazioni che renderanno la vostra vacanza un’esperienza unica. Quale destinazione migliore per la festa degli innamorati?

Se invece non siete ancora decisi, potete prendervi un po’ più di tempo e approfittare del 20% di sconto sui voli Ryanair, un’offerta che scade il 16 febbraio. Entro questa data potrete acquistare biglietti a prezzi imbattibili per volare fino al 30 aprile 2020. Qualche esempio? Da Roma potete raggiungere Karlsruhe a partire da appena 5 euro: la cittadina tedesca è un vero capolavoro di urbanistica, nata da un progetto studiato a tavolino nei primi anni del ‘700. Il suo cuore pulsante è il Castello di Karlsruhe, circondato da splendidi giardini. Da qui si diramano le 32 strade che formano dei raggi, quasi a rappresentare un bellissimo sole.

Volete rimanere sul classico? Barcellona vi aspetta: da Pisa potete raggiungere la metropoli spagnola a partire da appena 4,99 euro. Con le sue splendide architetture, le tantissime opere d’arte che vi trovano accoglienza e la movida notturna, la cosmopolita città della Catalogna è pronta ad offrirvi un’infinità di esperienze tutte da vivere. E se viaggiate nelle prossime settimane, potrete godervi Barcellona in tutta tranquillità, visto che la stagione turistica deve ancora iniziare.