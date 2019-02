Ryanair vola a Marsiglia da Bergamo e da Catania

editato in: da

Ryanair ha annunciato una nuova rotta aerea che farà felici tutti gli amanti della Provenza.

Come parte del nuovo programma invernale 2019-2020, ci saranno due voli per Marsiglia in partenza da Milano Bergamo e da Catania. Purtroppo bisognerà attendere ottobre, ma nel Sud della Francia il clima è sempre primaverile. Quindi varrà la pena aspettare.

Il volo dall’aeroporto siciliano di Fontanarossa sarà operato due volte alla settimana, mentre quello da Bergamo decollerà ben quattro volte alla settimana.

I voli sono già prenotabili per partire fino a marzo 2020. E i prezzi di lancio sono pazzeschi: si vola a ottobre a partire da 19,99 euro per un biglietto di sola andata. L’offerta scade alla mezzanotte di venerdì 22 febbraio.

I nuovi voli per Marsiglia accorceranno le distanze tra Milano e la Lombardia e la Provenza. Finora, oltre all’auto, il modo più veloce per raggiungere Marsiglia dal Nord Italia era con il treno Thello che impiega quasi otto ore da Milano Centrale alla stazione di Marsiglia St Charles.

Marsiglia è una bellissima città di mare che, dopo essere stata Capitale europea della cultura nel 2013 ha rinnovato il proprio look ed è ancora in fase di restyling. Proprio tra poco sarà inaugurato un nuovo grattacielo progettato dall’archistar Jean Nouvel.

Da Marsiglia si parte alla scoperta del mare (da non perdere le calanche di Cassis), delle spiagge e delle isole di questa zona del Sud della Francia – Château d’If, quella del Conte di Montecristo, e le isole del Frioul – e soprattutto delle cittadine d’arte – Aix-en-Provence, Arles, Avignone, Carcassonne, solo per citarne alcune – , dei tantissimi borghi arroccati (Gordes, Carpentras, Les Baux-de-Provence) e dei celebri campi di lavanda.