Sono arrivati i primi voli in offerta per l’estate 2024

Fonte: 123rf I voli Ryanair in offerta per l'estate 2024

Ryanair ha voluto fare un regalo di fine anno a tutti coloro che stanno già pensando alle vacanze della prossima estate. Ci sono voli in offerta a partire da 29,99 euro per tantissime destinazioni, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Basta prenotare entro il 31 gennaio 2024 per volare tra il 1° aprile e il 30 settembre. Oltre alla maggior parte delle Capitali europee e di molte altre città raggiunte dalla compagnia aerea, ci sono anche tutte quelle mete tipiche dell’estate che fanno già sognare.

Malta, l’isola dell’eterna primavera

Tra le mete mare più consigliate per la prossima primavera-estate c’è sicuramente Malta. Vicina, low cost e molto varia, è una delle destinazioni che piace a tutti. Ci sono voli low cost in partenza da Parma da non farsi sfuggire.

Fonte: iStock

Malta offre ai visitatori l’opportunità di percorrere millenni di storia attraverso un’infinità di luoghi da esplorare. Ovunque, gli scenari e le architetture delle sue isole (ci sono anche Gozo e Comino) regaleranno sempre uno sfondo spettacolare, tra colori, atmosfere e bellezze naturali inaspettate.

Ed è soprattutto Gozo il luogo dove rifugiarsi se si desidera trascorrere una vacanza all’insegna del mare e del totale relax. La seconda isola dell’arcipelago maltese è famosa per i suoi ritmi tranquilli. I panorami che delineano il profilo dell’isola qui sono di una bellezza struggente e sono caratterizzati dalle alte scogliere di Sannat che si alternano a silenziose baie come il fiordo di Wied il-Għasri, dalle morbide colline verdeggianti dalla valle di Il-Lunzjata ricamata da ordinate colture fino ai villaggi radicati in una cultura plurimillenaria come il capoluogo, Victoria.

A Gozo si può scegliere di soggiornare in un hotel a cinque stelle così come in un b&b o in una tipica farmhouse, l’antica casa colonica costruita nella tipica pietra calcarea locale color miele.

Marsiglia, per chi ama Provenza e Costa Azzurra

Se siete indecisi se è più bella la Provenza o la Costa Azzurra non avete che andare a Marsiglia e visitare tutto ciò che sta a Est o a Ovest della città costiera, senza omettere di visitarla. Ci sono voli in offerta dall’aeroporto di Catania.

Fonte: 123RF

Da quando ha rivestito il ruolo di Capitale europea della cultura dieci anni fa, Marsiglia ha visto una rinascita sociale e culturale oltre che infrastrutturale che tuttora caratterizza la città. Il nuovo porto, i musei, gli edifici progettati dalle archistar (da Boeri a Jean Nouvel, da Fuksas a Frank O. Gehry sono stati coinvolti tutti) si integrano perfettamente con gli edifici storici del Panier, l’antico quartiere situato tra il Vieu Port e la Cattedrale di Santa Maria Maggiore – da non confondere con la Basilica Notre-Dame-de-la-Garde che domina la città dall’alto di una collina -, fatto di vicoli stretti e di piccoli negozi.

Da Marsiglia si raggiungono comodamente sia le città provenzali come Aix-en-Provence sia la Camargue, ma anche il resto della costa tra Provenza e Costa Azzurra, perfette per trascorrervi le prossime vacanze estive. E su questo tratto costiero ogni località merita una tappa perché sono tutte diverse l’una dall’altra.

C’è il piccolo borgo marinaro di Cassis, da cui si accede alle famose calanques con le loro acque meravigliose, così come la super trendy St Tropez, con le sue lunghissime spiagge di Ramatuelle, ci sono le località di villeggiatura molto amate dalle famiglie come Sainte-Maxime e Saint-Raphaël, dove tutto è accessibile e a portata di mano, e poi ci sono le calette selvagge di Théoule-sur-Mer caratterizzate dal color rosso del massiccio dell’Esterel, e infine ci sono le città di Antibes, Cannes, Nizza e Mentone gettonatissime da sempre dagli italiani.