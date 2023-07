L’offerta Ryanair per partire quest’estate (scade tra poche ore)

Voli per Malta

Perfetta anche per una vacanza last minute è Malta. Lo splendido arcipelago nel cuore del Mar Mediterraneo riserva innumerevoli sorprese, offrendo ai visitatori l'opportunità di percorrere millenni attraverso una infinità di luoghi da esplorare. Ovunque andiate, gli scenari e le architetture delle sue isole - ci sono anche Gozo e Comino - vi offriranno sempre uno sfondo spettacolare, tra colori, atmosfere e bellezze naturali inaspettate.

Voli per Marsiglia

Porta d'ingresso alla Provenza e alla Costa Azzurra, Marsiglia è una bellissima città di mare che, dopo essere stata Capitale europea della cultura nel 2013, ha rinnovato completamente il proprio look e ha aperto tantissimi musei e attrazioni. Da Marsiglia si può partire alla scoperta del mare (da non perdere le calanche di Cassis), delle spiagge e delle isole di questa zona del Sud della Francia - Château d'If, quella del Conte di Montecristo, e le isole del Frioul - e soprattutto delle cittadine d’arte - Aix-en-Provence, Arles, Avignone, Carcassonne, solo per citarne alcune - , dei tantissimi borghi arroccati (Gordes, Carpentras, Les Baux-de-Provence) e dei celebri campi di lavanda.

Voli per Minorca

Questa bellissima isola delle Baleari è perfetta per una vacanza tra spiagge, trekking e buon cibo. Nel 2022, Minorca è stata eletta regione europea della gastronomia. Ma sull'isola cui ci sono alcuni degli itinerari più belli dell'arcipelago, come lo storico Camí de Cavalls, per esempio, che gira tutt'intorno a Minorca, toccando alcune delle calette più spettacolari del Mediterraneo. Oltre al paesaggio interno incantevole, infatti, vanta una costa di cale e spiagge paradisiache, come le celebri Cala en Bosch e Cala Macarella.