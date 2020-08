Ryanair, viaggia in Europa a settembre con lo sconto

editato in: da

Per tutti coloro che non hanno ancora pianificato le vacanze estive e che pensano di partire a settembre, anche solo per un weekend, è arrivata un’offerta imperdibile. Ryanair, compagnia aerea a basso costo irlandese, ha appena lanciato numerosi biglietti per volare durante il nono mese dell’anno.

Tantissime tratte scontate, con ben il 30% di riduzione, e per destinazioni da sogno in tutta Europa. Tuttavia, bisogna fare in fretta. Infatti l’offerta scade alla mezzanotte di oggi ed è valida per viaggiare dal 1/09/20 al 30/09/20.

L’indecisione sui luoghi da raggiungere potrebbe essere davvero molta. Ed è per questo che abbiamo deciso di darvi alcuni consigli che vi aiuteranno certamente nella scelta della località in cui atterrare.

Se si ha voglia di scappare dall’afa della bella stagione e dedicarsi alla scoperta di meravigliosi capitali europee, la destinazione in cui arrivare in aereo potrebbe essere Varsavia. La splendida capitale della Polonia in cui poter passeggiare e rimanere incantati dai sontuosi palazzi nobiliari, parchi secolari e un centro storico dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Un luogo certamente ideale per concedersi un pausa dalla quotidianità e anche un po’ di bel fresco. I voli per Varsavia partono da soli 9.99 euro (a tratta) e dagli aeroporti di Milano Bergamo, Roma Ciampino, Bologna, Cagliari, Napoli, e Pisa.

E nel caso in cui l’intenzione sia quella di atterrare nella terra del Fado potreste decidere di organizzare una vacanza settembrina a Faro, il centro nevralgico dell’Algarve e il perfetto punto di partenza per esplorare la magnifica costa in cui è situato e dove si susseguono spiagge che sembrano davvero uscite da un sogno. Ma anche nella stessa città lusitana sono molte le attrazioni da ammirare, tra cui diversi edifici e monumenti storici. I voli per questo splendido luogo portoghese partono dalla modica cifra di 16.99 euro (a tratta), ed esclusivamente dall’aeroporto di Milano Bergamo.

Oppure, perché non godersi gli ultimi scampoli d’estate in una bellissima località italiana? Anche in questo caso sono tantissime le mete da poter raggiungere a prezzi modici. Come per esempio, Alghero, città sarda situata nella riviera del Corallo e dove si alternano lidi a dir poco paradisiaci ad arenili completamente selvaggi e incontaminati. Immancabile anche una visita al centro storico della città dai profili catalani, dove è davvero possibile perdersi in un mix architettonico, linguistico (e anche culinario) davvero unico in tutta la Sardegna. I voli per Alghero partono da soli 9.99 euro (a tratta) e dagli aeroporti di Milano Bergamo, Milano Malpensa, Bologna e Pisa.