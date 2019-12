Ryanair, ultima giornata di super offerte: tutti i voli scontati

editato in: da

L’iniziativa di Ryanair è stata un gran successo e ha permesso ai suoi passeggeri di godere di offerte speciali e di prezzi imbattibili per organizzare i loro viaggi. Ve la siete persa? Avete ancora qualche ora di tempo per approfittare dell’occasione, che è forse la più ghiotta di sempre.

Quest’anno, la compagnia aerea low cost ha fatto le cose in grande. Unendo il Black Friday e il Cyber Monday, ha dato vita a un evento che ha lasciato tutti sorpresi: la Cyber Week, ovvero ben 10 giorni di promozioni incredibili e sconti eccezionali. Ogni giorno un’offerta diversa, di quelle da cogliere al volo. C’è stata la promozione dedicata ai voli diretti verso Budapest e quella per chi aveva intenzione di acquistare un biglietto per il Regno Unito, oltre ad un assaggio dei winter sales. E proprio di winter sales si torna a parlare, per il decimo e ultimo giorno della Cyber Week di Ryanair.

Chi prenota entro le ore 23:59 di oggi – martedì 3 dicembre – un volo andata e ritorno in partenza per viaggiare tra dicembre 2019 e la fine di febbraio 2020, può usufruire di sconti fino a 20 euro. L’occasione perfetta per organizzare una vacanza invernale, oppure un bel weekend rilassante per staccare dal tran tran quotidiano. L’offerta, inoltre, è valida per tutte le rotte del network europeo di Ryanair: avete quindi l’imbarazzo della scelta.

Proprio in questi giorni, d’altronde, si parla di un’altra importante novità per la compagnia irlandese. Presto partiranno le sue nuove tratte invernali, che prevedono un aumento della frequenza dei voli verso le destinazioni più famose nonché rotte del tutto nuove, che ci permetteranno di scoprire mete sconosciute. Il ventaglio delle opzioni disponibili per una vacanza low cost si fa dunque sempre più ampio, non vi resta che scegliere la destinazione più adatta alle vostre esigenze e prenotare il viaggio, approfittando dell’ultima, imperdibile offerta di Ryanair.

Avete già pensato a cosa fare per Natale e per Capodanno? Se siete ancora indecisi, potrebbe essere l’occasione giusta per regalarvi qualcosa di davvero speciale. Potreste volare a Berlino per scoprire i suoi splendidi mercatini e lasciarvi avvolgere dall’atmosfera natalizia, oppure dirigervi verso Amsterdam e godervi una spettacolare festa per l’ultimo giorno del 2019. E non dimenticate Parigi: rimane sempre la meta migliore per un weekend romantico, e San Valentino è ormai alle porte…