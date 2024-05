Le mostre di maggio: quali vedere in Italia

Anche se ormai vien voglia di stare all'aria aperta, ci sono tantissime mostre da vedere in tutta Italia nel mese di maggio. Come ad esempio "Mario Testino - A Beautiful Word", in scena dal 25 maggio 2024 presso Palazzo Bonaparte di Roma. Si tratta di un nuovo progetto fotografico ideato dal grande artista contemporaneo peruviano (con ascendenze irlandesi e italiane), realizzato in collaborazione con Domus Artium.