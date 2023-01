Valle Umbra, un angolo d’Italia magico

Un luogo dove non si sa dove finisce la bellezza della natura e inizia quella artistica e architettonica, così bene integrate tra loro da regalare ai visitatori un viaggio a dir poco unico, alla scoperta du borghi che sprigionano fascino antico e immutabile, immersi in paesaggi dalle tinte fiabesche. Qui, ogni scorcio è pronto a trafiggere occhi e cuore. Oggi vi portiamo alla scoperta della Valle Umbra e di alcuni dei suoi gioielli imperdibili. (In foto, un bellissimo scorcio della Valle Umbra nei pressi di Spoleto).