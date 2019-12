Le migliori compagnie aeree low cost con cui volare

Chi ha detto che viaggiare low cost sia sempre una scelta destinata a rivelarsi deludente? Come ogni anno, Skytrax ha compilato la classifica delle migliori compagnie aeree low cost con cui volare. I loro sondaggi valutano decine di elementi, basandosi unicamente sulla soddisfazione dei passeggeri per stilare l'elenco. Ci sono domande sui servizi offerti a bordo, sullo staff e in generale sull'esperienza di viaggio, a partire dal momento in cui si arriva in aeroporto. Scopriamo insieme la top ten.