Le isole italiane sono bellissime, ma forse non tutti sanno che in questi fazzoletti di terra ci sono dei luoghi che sembrano usciti direttamente da una fiaba. Il primo di cui vi vogliamo parlare è il Giardino di Isola bella (in foto), una meraviglia del Piemonte in cui svetta un parco incantato. Il Teatro Massimo è il suo monumento più importante, uno spettacolo accompagnato da statue, obelischi e fontane.