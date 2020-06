Estate in Sardegna, tra le spiagge da sogno del Golfo di Cagliari

Scegliere lapuò essere difficile, ma se siete alla ricerca di un mare da favola e di spiagge fantastiche, laè la destinazione giusta. Le sue località balneari sono rinomate in tutto il mondo, e ci sono esperienze da vivere per soddisfare ogni esigenza: acque cristalline, calette nascoste per godere del massimo relax e una natura incontaminata. Quest'anno, per poter approdare sull'isola sarà necessario registrarsi sul sito Sardegna Sicura , una delle misure speciali approvate dalla Regione in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo. Solo così avremo la possibilità di godere delle meraviglie di questo paradiso. Scopriamo oggi quali sono le spiagge più belle del Sud della Sardegna, tra quelle che si affacciano sul