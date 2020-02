Ryanair, pronti a partire con le super offerte per volare a marzo

editato in: da

L’inverno si avvia lentamente alla conclusione, e mentre attendiamo con ansia l’arrivo della stagione più calda è impossibile non sognare una breve fuga lontano dalla routine quotidiana. Perché dunque non regalarsi un weekend in qualche bella città europea, per staccare la spina e rigenerarsi? Con le offerte Ryanair, viaggiare low cost è diventato davvero semplicissimo.

In questi giorni, sul sito ufficiale della compagnia aerea potrete trovare centinaia di biglietti a prezzi stracciati, per volare su tutto il network europeo. La promozione, valida per i viaggi effettuati nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2020, termina il prossimo 26 febbraio: non perdete tempo, è questo il momento giusto per fare quella vacanza che sognavate ormai da tanto, o per regalare una bellissima sorpresa a qualcuno a voi caro. Scopriamo alcune delle mete più affascinanti tra le quali potrete scegliere in questa occasione.

Ad esempio, da Milano potrete raggiungere Billund a partire da 8,99 euro. La città danese è conosciuta in tutto il mondo perché è la patria dei Lego: qui nacquero i famosissimi mattoncini colorati, e non vi sorprenderà scoprire che proprio in questo luogo sorge un bellissimo parco a tema. Legoland è l’attrazione principale della regione, ma ci sono tante altre meraviglie da vedere. Come il Lalandia, un parco acquatico con decine di altre attività divertenti, o il Parco delle Sculture, dove arte e natura si mescolano sino a dar vita ad un posto ricco di magia. Insomma, Billund è la meta perfetta per le famiglie e per tutti coloro che cercano il divertimento.

Da Bologna potrete invece volare verso Bristol a partire da 9,99 euro. Stiamo parlando di una città giovane e ricca di bellezze, dove è possibile trascorrere una vacanza all’insegna dell’avventura. Situata sulla foce del fiume Avon, è uno dei luoghi più affascinanti dell’Inghilterra occidentale. Ed è proprio il porto una di quelle attrazioni assolutamente da non perdere: qui è possibile respirare la vera atmosfera di Bristol. Se volete invece un panorama mozzafiato, non dovrete far altro che salire i ripidi e stretti scalini della Cabot Tower, che sorge nel cuore del Brandon Hill Park: lo spettacolo vi lascerà a bocca aperta.

Infine, partendo da Alghero vi consigliamo di visitare Memmingen, per la quale potrete trovare biglietti da appena 8,99 euro. La piccola città della Baviera ha conservato il suo centro storico di origine medievale, un luogo ricco di fascino e di magia. Sono molti gli edifici antichi che si affacciano sulle strette viuzze del nucleo urbano del villaggio, come la splendida Siebendächerhaus, conosciuta anche come la “casa dai sette tetti”. Non mancano però quartieri decisamente più moderni, dove dedicarsi ad un po’ di shopping o concedersi un aperitivo.