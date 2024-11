Ryanair, pratica commerciale scorretta: rimborsi per oltre un milione di euro

Fonte: 123RF Contestazione Ryanair

Dopo l’intervento Antitrust, Ryanair deve rimborsare tutti i passeggeri che hanno pagato costi extra del check-in in aeroporto dal 2021 al 2023, per un totale di oltre un milione di euro. La compagnia aerea low cost ha dovuto assumersi le sue responsabilità di fronte al Garante dei Consumatori che ha ritenuto le condizioni della pratica del check-in online poco chiare e pertanto ingannevoli.

L’istruttoria avviata per pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo si è risolta positivamente per i clienti Ryanair che sono stati vittima di questa informativa errata sul periodo di disponibilità del servizio e del possibile aggravio di costi in caso di mancato check-in online entro il termine di scadenza indicato sul sito internet dell’azienda. Le conseguenze di questo errore sono state identificate e si sono presi provvedimenti in breve tempo per rimediare e non far perdere credibilità alla compagnia.

I dettagli della contestazione

Al centro della contestazione c’è un’operazione messa in atto da Ryanair nel momento della prenotazione di un biglietto di andata e ritorno per qualsiasi destinazione, selezionando l’opzione del bagaglio a mano. I viaggiatori che dal 2021 al 2023 hanno scelto questa opzione di acquisto hanno notato che la tariffa del suddetto bagaglio veniva aggiunta automaticamente per entrambe le tratte, aumentando di molto il prezzo del biglietto a persona.

Ryanair ora dovrà pertanto rimborsare tutti coloro che hanno presentato un reclamo riguardo a questa dinamica per l’acquisto online di ben 55 euro. Inoltre i viaggiatori che in quel periodo di tempo hanno effettuato alcune prenotazioni di voli e il check-in in aeroporto riceveranno il pagamento di 15 euro o un voucher del valore di 20 euro da poter utilizzare per altri servizi della compagnia.

Fonte: 123RF

Rimborsi e ristori per oltre un milione di euro

Ryanair quindi si troverà a sborsare circa un milione e mezzo di euro in totale, ma secondo le fonti autorevoli delle ultime ore si impegnerà anche a modificare le modalità di selezione dell’opzione priorità e bagaglio a mano per permettere agli utenti di scegliere se aggiungere un bagaglio solo per una tratta o per entrambe.

Sul sito web ufficiale o sulla app, i sistemi attivi per la prenotazione e acquisto dei biglietti aerei della compagnia, si trovano ora le nuove opzioni di viaggio e il check-in online è ancora possibile e gratuito. I prezzi dei voli online cambiano spesso e sono diversi i portali web che permettono di comparare e valutare le soluzioni migliori del momento, in base al periodo di viaggio scelto, alle modalità e i vari servizi che il viaggiatore desidera.

Quando si organizza un viaggio in Italia e nel mondo Ryanair è una delle prime scelte per il pubblico italiano e non solo, ma questi imprevisti a volte minano l’integrità e la credibilità dell’azienda irlandese che deve correre ai ripari nell’immediato per voltare pagina e tornare a dare prova di professionalità e onestà si suoi clienti. L’impegno nel risanare questa mancanza nei confronti dei viaggiatori dal 2021 al 2023 è stato riscontrato dai consumatori e dalle istituzioni coinvolte, sperando che in futuro non si verifichino altri episodi simili.