Regole ferree da parte delle compagnie aeree: da maggio partono le nuove misure sui bagagli a mano e sono previste multe salate per chi non le rispetta

Fonte: iStock Come cambiano le regole per i bagagli a mano maggio 2025

I viaggiatori hanno imparato a spostarsi con bagagli più leggeri e compatti scoprendo trucchi, zaini e soluzioni per rientrare nelle regole ferree delle compagnie low cost, ma ora le cose stanno per cambiare. Di nuovo si mette mano alle regole del bagaglio a mano con novità a partire da maggio 2025 per diverse compagnie. Ryanair, Easyjet e Ita Airway sono le protagoniste di queste novità. Vediamole insieme in modo dettagliato, dopotutto è fondamentale essere informati per partire in regola ed evitare multe salate al momento del check-in e dell’imbarco.

Nuove regole bagaglio a mano Ryanair

La compagnia low cost irlandese è conosciuta per essere la più rigida, c’è persino chi parla di linea dura. Con Ryanair si può portare con sé un solo bagaglio gratuito di dimensioni davvero piccole, in modo che possa stare sotto il sedile e non nelle cappelliere. Le dimensioni consentite restano 40x20x25 cm, oppure 25x20x40 cm. Negli aeroporti sono previste box in cui verificare se il proprio zaino o la propria valigia rientrano nelle richieste, ma è anche possibile acquistare online delle soluzioni già adatte alla compagnia.

C’è bisogno di spazio in più? Un bagaglio extra fino a 10kg e dimensioni 55x40x20cm potrà essere portato con sé acquistando tariffe Regular o Flexi Plus. Attenzione poi alle novità del check-in: sarà obbligatorio farlo via app e utilizzare una carta d’imbarco digitale. Le multe sono salatissime: fino a 60 euro di sovrapprezzo per chi non completa la procedura online e 70 euro al gate per bagagli non conformi. Le novità Ryanair per quanto riguarda bagagli e check-in non mancano ma i prezzi dei voli restano tra i più competitivi.

Come cambia il bagaglio a mano Easyjet

EasyJet permette gratuitamente di portare una sola borsa di piccole dimensioni, che non superi 45x36x20 cm e con un peso massimo di 15 kg che deve poter essere posizionata sotto il sedile anteriore. Pagando e acquistando servizi EasyJet Plus è possibile inoltre aggiungere un bagaglio a mano più grande, fino a 56x45x25cm e sempre non superiore ai 15 kg.

C’è però una clausola importante: nei voli ad alta occupazione, anche i clienti con diritto a due bagagli potrebbero vedere il proprio trolley spostato gratuitamente in stiva; una scelta operativa, secondo la compagnia, per accelerare le procedure d’imbarco e decollo.

Le novità sul bagaglio a mano ITA Airways

ITA Airaways è forse l’azienda di manica più larga. La compagnia di bandiera italiana è tra le più generose ma ha comunque limiti chiari. Si può portare a bordo una valigia di dimensioni massime 55x35x25 cm non superiore agli 8 kg. In più si può avere con sé una piccola borsa, uno zainetto o una custodia per laptop delle misure 45x36x20cm. Chiaramente, qualora il volo risultasse pieno, la valigia potrà essere posizionata gratuitamente in stiva. La regola non si applica però ai voli intercontinentali, dove il bagaglio a mano resta sempre in cabina.

Queste le nuove regole sui bagagli a mano di cui fare tesoro: è fondamentale partire informati ed essere attenti a seguirle pedissequamente. Le compagnie, specialmente le low cost, sono molto severe e tendono a fare controlli rigidi con multe annesse per chi non rispetta le richieste. Meglio farsi trovare pronti e con le valigie delle giuste dimensioni per non incorrere in multe.