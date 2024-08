Come fare il check-in online con Ryanair

Gran parte delle compagnie aeree offre la possibilità di effettuare il check-in online, come la low cost Ryanair: ecco che cosa fare per non tardare il check in e assicurarsi di essere in regola

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Passeggeri salgono su un volo Ryanair

Sempre più compagnie aeree offrono la possibilità ai viaggiatori di effettuare il check-in online, in modo da snellire le procedure amministrative ai desk degli aeroporti. Una delle prime compagnie ad aver reso disponibile il check-in online in passato è stata la low cost irlandese Ryanair.

Oggi quindi, i viaggiatori che non vogliono pagare la fee del check-in in aeroporto, devono optare per quello online, che si effettua in modo molto semplice e in pochi passaggi sul sito web della compagnia aerea irlandese.

Effettuare il check-in online in realtà è un’operazione conveniente anche per lo stesso passeggero che in questo modo, specialmente se con sé ha solo il bagaglio a mano e nessuna valigia da mettere in stiva, potrà ridurre notevolmente i tempi di controllo in aeroporto, evitando le lunghe code ai disk del check-in che si verificano soprattutto nei periodi di alta stagione, come ad esempio nei mesi estivi.

Le fasi per effettuare il check in

Dopo aver acquistato il biglietto sul sito web della compagnia aerea Ryanair, per ottenere le carte di imbarco del proprio viaggio è necessario recarsi nella sezione “check-in online”e in seguito si dovranno inserire i dettagli della prenotazione, come ad esempio il codice di riferimento della prenotazione.

In un secondo momento è necessario inserire i dati personali di ogni viaggiatore, per ogni tratta effettuata, compreso il numero del documento d’identità. Una volta inseriti i dati, sarà generata la carta d’imbarco in PDF stampabile, oppure si può generare quella digitale da esibire con smartphone o tablet.

Se non si viaggia con bagagli da mettere in stiva, si può andare direttamente al gate per l’imbarco, mentre nel caso in cui si abbiano bagagli da mettere in stiva, ci si dovrà recare prima al desk.

La compagnia aerea differenzia le tempistiche in cui si può effettuare il check-in online a seconda di chi ha acquistato i posti e chi invece sceglie i posti casuali assegnati dal sistema. Chi ha scelto e acquistato i posti a sedere può effettuare il check-in da 60 giorni a 2 ore prima del volo, mentre nel secondo caso il check-in online è disponibile da 24 ore prima fino a 2 ore prima del volo.

Durante la fase di check-in online, comunque, la compagnia aerea Ryanair offre al passeggero la possibilità di effettuare upgrade sul volo, scegliere il posto a sedere a pagamento, così come acquistare ulteriori servizi, tra cui l’auto a noleggio da ritirare una volta atterrati all’aeroporto di destinazione, nonché è consentito anche l’acquisto di ulteriori bagagli da riporre in stiva.

Cosa succede se non si effettua il check-in online

Nel momento della prenotazione, Ryanair comunica ai viaggiatori l’obbligatorietà del check-in online. Nel caso in cui ci siano delle difficoltà, si può comunque effettuare il check-in presso il desk aeroportuale incorrendo però in una sanzione di 55 euro euro a tratta. È importante sapere anche che i viaggiatori che si presentano con un solo bagaglio a mano, possono ricevere il servizio gratuito della stiva, nel caso in cui si raggiunga il numero massimo di bagagli in cabina.