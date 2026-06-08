L’estate è finalmente arrivata e, con lei, la voglia di staccare la spina e iniziare a pianificare la prossima avventura. Che la vostra idea di vacanza perfetta sia rilassarvi su una spiaggia o perdervi tra le vie di una vivace metropoli culturale, la scelta spetta solo a voi.

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Da Roma Fiumicino a Malaga

Grazie alla nuova offerta di Vueling, quest'estate potrete raggiungere Malaga, tra le mete culturali più dinamiche di tutta la Spagna. Passeggiando lungo le sue strade di marmo, animate da locali all'aperto e nomadi digitali, si respira un perfetto equilibrio tra passato e modernità. L'anima della città è profondamente legata a Pablo Picasso, di cui si possono visitare la casa natale e il celebre museo a lui dedicato, ma il viaggio nel tempo continua ammirando l'antico Teatro Romano e l’imponente fortezza moresca dell'Alcazaba.

Salendo fino al Castillo de Gibralfaro si gode di una vista mozzafiato sul porto, prima di ridiscendere verso la maestosa cattedrale rinascimentale. Infine, per immergersi nella vita locale, non c'è niente di meglio che perdersi tra i profumi e i colori del vivace Mercado de Atarazanas.

Da Firenze a Parigi

Sebbene l'immensa offerta di musei e ristoranti possa disorientare, la capitale francese si rivela sorprendentemente accessibile, soprattutto lungo la Senna, dove si concentrano icone come la Torre Eiffel, il Louvre e la Cattedrale di Notre-Dame. Il viaggio ideale comincia sulla Rive Gauche, passeggiando tra i Giardini del Lussemburgo e le storiche librerie, per poi attraversare il fiume verso i capolavori impressionisti del Musée de l’Orangerie.

Dai vicoli eleganti del Marais fino all'atmosfera romantica e senza tempo di Montmartre, immortalata dai pittori più celebri, Parigi vi accoglierà tra storici bistrot, storiche fortificazioni medievali e una vibrante scena culinaria contemporanea.

Da Milano a Barcellona

Infine, potrete raggiungere Barcellona, celebre in tutto il mondo per l'architettura visionaria di Antoni Gaudí: dalle forme sinuose di Casa Batlló fino alla maestosa Sagrada Família, icona cittadina che si avvia verso il suo definitivo completamento. Il fascino di Barcellona risiede anche nella sua varietà, che permette di perdersi tra gli storici vicoli e le piazzette nascoste del Barrio Gòtico, per poi rilassarsi lungo i suoi chilometri di spiagge urbane, animate in ogni stagione.

Tra una sosta per le tradizionali tapas nei mercati storici e una salita panoramica sulla collina del Montjuïc, la città offre un'energia travolgente che conquista ogni volta.