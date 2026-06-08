Città d’arte o weekend al mare? Tre mete per l’estate dove volare con la nuova offerta Vueling

Mare o città d'arte? Scegliete la vacanza ideale con i voli Vueling: avete tempo fino al 14 giugno 2026 per prenotare i vostri viaggi fino a fine ottobre

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Elena Usai

Travel blogger & content creator

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

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Città d’arte o weekend al mare? Tre mete per l’estate dove volare con la nuova offerta Vueling
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Anche Malaga può essere raggiunta con l'offerta di Vueling

L’estate è finalmente arrivata e, con lei, la voglia di staccare la spina e iniziare a pianificare la prossima avventura. Che la vostra idea di vacanza perfetta sia rilassarvi su una spiaggia o perdervi tra le vie di una vivace metropoli culturale, la scelta spetta solo a voi.

A dare la svolta definitiva ai piani per i prossimi mesi ci pensa la nuova promozione di Vueling, attiva solo per questa settimana, dall’8 al 14 giugno 2026. L’offerta permette di prenotare tantissimi voli a partire da 34 euro per viaggiare in totale libertà in tutto il periodo compreso tra il 20 giugno e il 31 ottobre 2026.

Se siete indecisi sulla destinazione, ecco tre mete imperdibili da raggiungere subito.

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