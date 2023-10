In questa città aumenta la tassa per turisti: è la più alta d’Europa

Nuovo rincaro dal 2024 per la tassa d'ingresso e di soggiorno nella capitale olandese con l'obiettivo di contrastare il turismo di massa

All’orizzonte un importante rincaro per chi ha in programma di visitare la città dei canali e dei tulipani: infatti, dal 2024, la tassa di soggiorno aumenterà dal 7% al 12,5% diventando, così, la più cara in Europa.

Una misura annunciata dal Comune che riguarderà chi alloggia ad Amsterdam durante la notte (il prezzo finale dipenderà dal costo della camera scelta per il pernottamento) e chi arriva a bordo delle navi da crociera.

A tal proposito, il vicesindaco Hester Van Buren ha dichiarato: “I turisti pagheranno in media 22 euro a notte di tasse invece dei 15 euro di prima, per una stanza che costa 175 euro a notte“.

Una mossa per contrastare l’overtourism

La capitale dei Paesi Bassi si prepara così ad avere il primato della tassa di soggiorno più cara del Vecchio Continente, una manovra volta a combattere l’overtourism, un problema che le mete più gettonate in Italia e nel mondo si trovano ormai ad affrontare in maniera preoccupante: si tratta del turismo di massa, di una sorta di “sovraffollamento turistico” che ha un impatto negativo sulla località, sulla qualità della vita dei cittadini e che anche sull’esperienza dei visitatori.

E Amsterdam è proprio una delle prime città che si è trovata a dover affrontare gli effetti degenerativi dell’assalto dei turisti. Così, dopo anni, ora sta cercando di porre un freno al numero di arrivi e i progetti in cantiere sono molti: oltre all’aumento dell’importo della tassa di soggiorno, infatti, si sta pensando anche a un biglietto d’ingresso per i visitatori in giornata.

Van Burren ha sottolineato come “Sarebbe positivo se l’elevata tassazione aiutasse a combattere il turismo eccessivo” ricordando anche che il contributo che potrebbe derivare dalla nuova tassa di soggiorno (stimato attorno ai sessantacinque milioni di euro) servirà a incrementare i servizi locali come la pulizia delle strade e la risoluzione di problemi urgenti nei vari quartieri.

Quanto verrà a costare la tassa di soggiorno ad Amsterdam?

Facendo esempi pratici, dal prossimo anno i turisti pagheranno in media 21,80 euro a notte tenendo in considerazione una tariffa media di 175 euro a camera, invece della precedente tariffa che si aggirava sui 15,25 euro a notte.

Ma non soltanto: anche la tassa per i passeggeri delle crociere subirà un rincaro passando dagli attuali 8 euro agli 11 euro a persona al giorno.

Tale decisione, oltre al tentativo di limitare il numero di arrivi, è parte di un’iniziativa che vuole evitare il più possibile la pressione sui residenti in questi tempi difficili dal punto di vista finanziario e, quindi, aumenti delle tariffe di parcheggio o delle tasse sulla proprietà.

La città europea con la tassa più elevata

Amsterdam come meta delle vacanze si preannuncia ancora più costosa: come accennato, la tassa praticata sarà la più elevata in Europa.

Infatti, a Parigi i turisti pagano in media 4 euro a notte a persona mentre a Barcellona la media è di 2,25 euro.

A Venezia, invece, la tassa di soggiorno per case vacanza, pensioni, villaggi turistici, campeggi e hotel, attualmente si aggira tra pochi centesimi al giorno per i campeggi e i 5 euro per strutture a cinque stelle durante l’alta stagione.