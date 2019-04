Tornano i pool parties negli esclusivi Resort di Las Vegas

editato in: da

Il Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) ha segnato in questi giorni l’inizio della stagione dei pool parties nella città dove divertimento ed eccesso non mancano mai, per chi volesse vivere un’esperienza ancora più autentica.

L’ente di promozione del turismo del Southern Nevada, ha selezionato i pool parties più cool della stagione 2019, tra i migliori al mondo, organizzati nei diversi resort della città del Nevada. Se avete in programma di visitare la città e vi piace divertivi si tratta di occasioni davvero da non perdere.

Tra tutti quelli organizzati, spiccano le serate del giovedì del famoso resort Flamingo, con i Go’s pool party. La location di per sé è spettacolare, con una piscina e un parco a tema tropicale con vista sulla famosa High Roller, la più grande ruota panoramica del mondo. Completa il tutto l’ottima musica live, con DJ di importanza internazionale, che allieteranno le serate per fare il pieno di divertimento.

Un altro appuntamento imperdibile è il KAOS at the Palms, organizzato all’interno dell’esclusivo The Palms Hotel, uno dei più frequentati e prestigiosi di Las Vegas. Si tratta di uno dei parties più frequentati, visto lo spazio immenso a disposizione, che può contenere fino a 5.000 partecipanti, in un’ambientazione da sogno, arricchita dalle opere dell’artista britannico Damien Hirst, con la musica dei migliori deejay del mondo, tra cui Armin van Buuren e Marshmello.

Tra i migliori party ci sono sicuramente anche le serate Encore Beach Club Party al Wynn, uno dei resort più esclusivi della città, che vedono la partecipazione molti dei DJ europei, alcuni provenienti direttamente da Ibiza, la Isla Loca, famosa per le serate all’insegna della musica e del divertimento. L’evento più iconico è l’EIRow, format “importato” direttamente dall’isola spagnola, che per una sera sarà anche a Las Vegas. Il party coinvolge alcuni dei più famosi artisti e DJ, tra cui Chainsmokers, Major Lazer, AfroJack e Alesso, sicuramente da non perdere per gli amanti del genere.

Un evento completamente diverso da tutti gli altri è il pool party Drai’s Beachclub & Nightclub, all’undicesimo piano del The Cromwell Hotel. Questa serata si svolge in una delle piscine con la vista migliore della città, affacciata direttamente sulle fontane del Bellagio, tra le più spettacolari di tutta la città e il progetto è stato supervisionato da Victor Drai, produttore cinematografico che ha organizzato tutti gli eventi più rivoluzionari di Las Vegas. Infine, per chi ama i party più tranquilli e intimi, focalizzati sul food & beverage, è da non perdere il The Nomad Pool nel Nomad Las Vegas Hotel, con cocktail e snack molto raffinati.

Questi sono solo alcuni dei migliori pool parties selezionati dal Las Vegas Convention and Visitors Authority, ma nella città ci sono moltissime occasioni di divertimento anche a poco prezzo e davvero tutto è possibile.