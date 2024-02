Puoi trascorrere un weekend con Christina Aguilera nella sua casa: ecco come

Fonte: Airbnb - Foto Victor Leung Una delle stanze dell'alloggio di Las Vegas di Christina Aguilera

Un fine settimana in compagnia di una delle pop star con la voce più bella e potente in circolazione, tra lusso, musica e nella città che non dorme mai.

Un sogno? No, è realtà: si può prenotare direttamente su Airbnb, il programma è davvero fitto e comprende alcune esperienze indimenticabili. Tra queste quella di poter trascorrere del tempo con Christina Aguilera, assistere alla sua performance e vivere momenti indimenticabili in un appartamento lussuoso. Tutto quello che c’è da sapere per provare a prenotare.

Nella casa di Christina Aguilera e insieme a lei: come fare

Il sogno di ogni fan è quello di poter trascorrere del tempo insieme alla propria star del cuore, un desiderio che spesso sembra irraggiungibile, ma che ora diventa realtà, almeno per tutti coloro che amano la voce inconfondibile di Christina Aguilera.

La cantante infatti ha messo a disposizione una favolosa abitazione a Las Vegas per un massimo di 4 fortunati che potranno soggiornare in questo lussuoso appartamento e assistere al suo spettacolo dal vivo da posti vip, ma non solo: perché nel pacchetto è previsto anche del tempo da passare con lei.

Fonte: Airbnb - Foto Victor Leung

Nel dettaglio il weekend è dal 29 febbraio al 2 marzo 2024 e le prenotazioni, per un massimo di quattro persone, sono state aperte direttamente su Airbnb al link della dimora messa a disposizione dalla pop star.

Ma cosa si potrà fare durante il soggiorno? Il programma è davvero fitto e comprende, soprattutto, la possibilità di sorseggiare un drink in compagnia di Christina, chiacchierando e gustando prelibatezze. Inoltre, è prevista una foto da poter conservare come ricordo di un momento così speciale. Ma non solo, perché si dormirà nel lussuoso appartamento a due passi dal cuore pulsante della Strip, la strada più celebre di Las Vegas.

Fonte: Airbnb - Foto Victor Leung

Nel programma sono previsti anche: una lezione privata di burlesque insieme a Sarah Mitchell, celebre coreografa e ballerina che collabora con la pop star da oltre 10 anni, una glam session con il team della cantante ispirata ai suoi look più iconici, un servizio fotografico in stile boudoir e una cena nel ristorante preferito dell’artista, immerso nell’atmosfera unica della Strip. Non possono mancare, ovviamente, dei posti VIP per per poter assistere al suo nuovo spettacolo. E, infine, una selezione esclusiva di prodotti di Playground, brand di Christina dedicato alla salute e al benessere sessuale.

Come è l’alloggio extralusso

Grandi vetrate che si affacciano sull’ambiente circostante, design moderno, dettagli curati e che restituiscono allo sguardo un ambiente sofisticato, elegante ed extralusso.

A osservare le immagini dell’alloggio messo a disposizione da Christina Aguilera a Las Vegas si viene subito catapultati in un luogo da sogno, dove trascorrere giornate indimenticabili un po’ perché si ha l’opportunità di incontrare una delle star più brillanti del panorama musicale internazionale, un po’ perché una location di questo tipo è davvero un sogno.

Le richieste di prenotazione sono aperte, per poter trasformare quello che magari era solo un desiderio in realtà. Senza dimenticare che vale davvero la pena visitare, almeno una volta nella vita, Las Vegas: la città che non dorme mai, dove il divertimento è assicurato, dove c’è sempre qualcosa da fare e qualche luogo da scoprire. E anche il luogo in cui i sogni possono diventare tangibili.